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    • En la casa de la empleada doméstica encontraron algunos dólares que le sustrajeron a un médico de su propiedad

    La investigación por el hurto de 13 mil dólares derivó en allanamientos donde secuestraron 800 dólares, armas y municiones.

    15 de mayo de 2026 - 07:53
    Además de los dólares recuperados, una pistola incautada en el allanamiento tenía pedido de secuestro porque había sido sustraída.

    Además de los dólares recuperados, una pistola incautada en el allanamiento tenía pedido de secuestro porque había sido sustraída.

    LA OPINION

    Una investigación judicial por el hurto de 13 mil dólares en la vivienda de un médico de Pergamino avanzó esta semana con tres allanamientos simultáneos. En uno de los domicilios, perteneciente a la empleada doméstica de la víctima, los efectivos policiales secuestraron 800 dólares, armas de fuego y una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

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    Hurto de dólares

    El procedimiento se desarrolló el miércoles en el marco de una causa instruida por la Fiscalía 3 del Departamento Judicial Pergamino. La pesquisa se originó tras la denuncia de un médico local, quien advirtió el faltante de 13.000 dólares que guardaba en el interior de un ropero de su vivienda.

    A partir de distintas tareas investigativas realizadas por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera y efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones, la Justicia otorgó órdenes de allanamiento para tres domicilios vinculados a la causa.

    Los dos primeros procedimientos finalizaron con resultados negativos, aunque los investigadores identificaron a los moradores presentes en ambas viviendas. Sin embargo, en el tercer objetivo, ubicado en calle Mandarino al 100, los uniformados encontraron elementos de interés para la causa.

    Allanamiento positivo

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    La Polic&iacute;a de la Comisar&iacute;a Primera secuestr&oacute; pruebas vinculados a la investigaci&oacute;n por el hurto de 13 mil d&oacute;lares y elementos que involucran a la moradora de la casa allanada en otros delitos.

    La Policía de la Comisaría Primera secuestró pruebas vinculados a la investigación por el hurto de 13 mil dólares y elementos que involucran a la moradora de la casa allanada en otros delitos.

    En esa vivienda, donde reside una mujer de 46 años que se desempeñaba como empleada doméstica del profesional damnificado, los efectivos secuestraron 800 dólares estadounidenses que serían parte del dinero denunciado como sustraído.

    Además del hallazgo de divisas, durante el operativo los investigadores encontraron una pistola calibre .40 con dos cargadores y una escopeta calibre 12/70. De acuerdo con la información oficial, una de las armas registraba pedido de secuestro activo requerido por el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.

    En el lugar también incautaron numerosas municiones y cartuchería de distintos calibres.

    Armas y municiones

    La aparición de las armas de fuego modificó el alcance de la investigación judicial. Desde la Fiscalía avalaron el secuestro de todos los elementos encontrados y dispusieron la notificación de la mujer por los delitos de encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego, además de continuar vinculada a la causa principal por el hurto del dinero.

    Los investigadores sospechan que la suma recuperada representa sólo una parte de los 13 mil dólares denunciados por el médico, por lo que no descartan que el resto del dinero haya sido gastado o distribuido con anterioridad.

    La causa quedó registrada bajo actuaciones por “Hurto” y una investigación paralela por “Tenencia ilegal de arma de fuego”, iniciada tras el hallazgo del armamento en el allanamiento positivo.

    Investigación judicial

    Fuentes policiales informaron que los procedimientos fueron coordinados por la Fiscalía 3 y ejecutados por personal de la Comisaría Primera junto a otras dependencias operativas.

    La investigación continúa abierta y los instructores judiciales procuran determinar el destino del resto del dinero sustraído, además de establecer la procedencia de las armas y las responsabilidades penales derivadas de su tenencia.

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