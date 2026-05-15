UTA San Nicolás declaró el estado de alerta por deudas salariales y no descarta un paro de colectivos

En San Nicolás, la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió entrar en estado de alerta y asamblea permanente ante los reclamos por incumplimientos salariales vinculados a la empresa EVHSA, prestadora del servicio de transporte urbano.

La seccional de la ciudad de San Nicolás de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió este jueves entrar en estado de alerta, movilización y asamblea permanente ante la falta de pago de salarios y adicionales por parte de la empresa EVHSA. El sindicato no descarta un paro de colectivos si no hay avances en la próxima audiencia.

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La decisión fue adoptada luego de una audiencia realizada en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde no se alcanzó ningún acuerdo entre la representación gremial y la empresa responsable del servicio de transporte urbano de pasajeros en San Nicolás.

Según informaron desde el sindicato, la próxima reunión fue convocada para el miércoles 20 de mayo a las 9:00. Hasta entonces, el conflicto continuará abierto y con posibilidad de profundizarse si no aparece una propuesta concreta para regularizar la situación salarial de los trabajadores.

El secretario general de UTA San Nicolás, Tomás Lencina, cuestionó la postura de la empresa durante la audiencia y aseguró que no presentó ninguna oferta para cancelar la deuda con los choferes.

De acuerdo con lo detallado por el gremio, la empresa adeuda diferencias salariales correspondientes a enero, febrero y marzo, además de viáticos impagos y sumas no remunerativas acordadas en paritarias: $100.000 para enero y febrero, y $120.000 para marzo.

Desde la organización sindical remarcaron que esos montos forman parte del acuerdo firmado entre UTA y FATAP, por lo que exigieron su cumplimiento inmediato.

Posible paro de colectivos en San Nicolás

Durante la audiencia también se habrían mencionado posibles suspensiones y despidos, una alternativa que fue rechazada por la conducción gremial.

Ante este escenario, UTA resolvió declarar el estado de alerta y asamblea permanente, dejando abierta la posibilidad de adoptar medidas de acción directa que podrían impactar en el servicio de colectivos urbanos en San Nicolás.

La definición sobre un eventual paro dependerá del resultado de la próxima audiencia en el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, los trabajadores permanecen en estado de movilización a la espera de una solución al conflicto.