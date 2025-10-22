En Santa Fe se realizará el mayor encuentro de arquitectura pública de América del Sur

Santa Fe se convertirá en el punto de encuentro de la arquitectura pública latinoamericana con una nueva edición de Arquisur 2025, que reunirá a docentes, investigadores y profesionales de más de 30 universidades.

Del 22 al 24 de octubre, la Estación Belgrano de Santa Fe se transforma en el escenario del debate arquitectónico sudamericano. La ciudad recibe el 43° Encuentro y 28° Congreso Arquisur, que reúne a escuelas y facultades públicas de arquitectura de Argentina , Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y, en esta edición, invitados especiales de Ecuador y México.

Una casa de Argentina fue nombrada como la mejor construcción arquitectónica del mundo

El edificio argentino premiado en una famosa website de arquitectura del mundo

Este año, Arquisur pone el foco en una nueva generación de arquitectos que están marcando agenda en sus países y que combinan la práctica profesional con la docencia universitaria.

Cristiane Muniz, de Brasil, abrirá el congreso con una conferencia en el Museo de la Constitución. Muniz trabaja sobre las transformaciones urbanas en las periferias brasileñas y coordina equipos de investigación en la Universidad de São Paulo.

César Flores, de la UNAM de México -una de las universidades invitadas especialmente a esta edición-, hablará el jueves. Flores es reconocido por sus proyectos de vivienda social y regeneración urbana en Ciudad de México, donde combina práctica profesional con investigación académica.

Desde Chile llega Tomás Vilallón, de la Universidad de Chile, quien disertará el mismo día sobre las respuestas arquitectónicas ante los desafíos sísmicos y ambientales. Vilallón forma parte de una generación de arquitectos chilenos que está replanteando la relación entre tecnología constructiva y sostenibilidad.

Cesar Shundi Iwamizu, del IAU/USP de São Carlos -otra de las instituciones invitadas-, cerrará la jornada del jueves. Iwamizu investiga la arquitectura moderna latinoamericana y coordina el Laboratorio de Estudios de Arquitectura Moderna de la Universidad de São Paulo.

El viernes, María Lezica y Lorena Castelli, de la Universidad de la República de Uruguay, compartirán su experiencia en proyectos de arquitectura pública con participación ciudadana, un modelo que Uruguay está desarrollando en los últimos años.

Completa la grilla Juan Martín Flores, de la Universidad Nacional de La Plata, quien abordará la arquitectura pública en la provincia de Buenos Aires.

Una agenda de cuatro días

Además de las conferencias plenarias, el congreso incluye instancias prácticas. El Taller Latinoamericano de Investigación y Posgrado funcionará el miércoles 23 y jueves 24 en la Ciudad Universitaria, reuniendo a doctorandos e investigadores de toda la región.

El Taller de Ideas Habitar lo público en el borde fluvial, coordinado por Griselda Bertoni, trabajará durante tres días en propuestas proyectuales para Santa Fe. Las ideas se presentarán el viernes 24 en un encuentro con el intendente de la ciudad, buscando tender puentes entre academia y gestión pública.

La programación completa incluye presentaciones de libros, conversatorios, charlas, talleres, workshops (hay uno de afiches polacos en conjunto con la Embajada de Polonia), visitas guiadas para escuelas secundarias y el popular "Chimi Tour", recorridos arquitectónicos por la ciudad que salen desde la Estación Belgrano.

Fuente: Clarín.