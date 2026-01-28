miércoles 28 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Provincia confirmó el cronograma de pagos a empleados estatales con el aumento del 4,5%

    La provincia de Buenos Aires, abonará los sueldos de febrero entre este viernes y el 6 de febrero. Incluyen el último incremento salarial del 4,5%.

    28 de enero de 2026 - 13:29
    El esquema de pagos a empleados estatales, se iniciará este viernes y se extenderá hasta el&nbsp; 6 de febrero.

    El esquema de pagos a empleados estatales, se iniciará este viernes y se extenderá hasta el  6 de febrero.

    DIARIOD

    El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pago de haberes de febrero para los empleados estatales, docentes y judiciales, que percibirán sus salarios con el aumento del 4,5% acordado recientemente en paritarias, el cual se liquidará con retroactivos.

    Lee además
    Balance demográfico en Zárate, 730 nacimientos, 396 matrimonios y 889 defunciones

    Zárate: El Registro Civil difundió el balance anual, 730 nacimientos y fuerte presencia del matrimonio
    con aumento incluido, la provincia confirmo que dias de febrero cobraran los sueldos los empleados publicos

    Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos

    Según lo informado por la Tesorería General de la Gobernación, el esquema de pagos se iniciará el viernes 30 de enero y se extenderá hasta el viernes 6 de febrero, alcanzando a docentes, personal de Salud, empleados de la administración pública, fuerzas de seguridad, trabajadores judiciales y agentes de distintos organismos provinciales.

    Fechas confirmadas de cobro en la Provincia

    A continuación, el detalle día por día del cronograma oficial:

    *Viernes 30 de enero: Dirección de Vialidad, Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), Instituto de la Vivienda.

    *Lunes 2 de febrero: Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB),

    Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

    *Martes 3 de febrero: Ministerio de Salud, Caja de Policía.

    *Miércoles 4 de febrero: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas,

    Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Coordinación General Unidad Gobernador, Ministerio de las Mujeres y Diversidad, Ministerio de Economía, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fondo Provincial de Puertos, Ministerio de Desarrollo Agrario, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Comunicación Pública,

    Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Autoridad del Agua, Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Comisión Provincial por la Memoria, Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO), Ente Administrador Astilleros Río Santiago, Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

    *Jueves 5 de febrero: Poder Judicial.

    * Viernes 6 de febrero: Dirección General de Cultura y Educación (DiPrEGeP).

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: El Registro Civil difundió el balance anual, 730 nacimientos y fuerte presencia del matrimonio

    Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos

    ¿Por qué la FEB no aceptó la propuesta salarial de la Provincia?

    Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Corvino cuestionó la visita de Axel Kicillof a San Pedro y puso en duda la promoción turística

    San Nicolás bajo alerta extrema por incendios tras detección de focos de calor satelitales

    El Servicio de Traumatología de La Pequeña Familia fue acreditado por la Asociación Argentina de Ortopedia

    Calor en Pergamino: se afianza una ola con temperaturas de hasta 37 grados

    El Torneo Regional de Básquet se transformó en Liga Provincial y será organizado por la FBB

    El IPS confirmó el cronograma de pagos de enero para jubilados y pensionados de la Provincia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La secuencia de la explosión que comenzó con chisporroteos hasta la detonación y el incendio del transformador.

    Se incendió un transformador y parte del barrio Viajantes quedó sin energía eléctrica este martes por la noche

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El esquema de pagos a empleados estatales, se iniciará este viernes y se extenderá hasta el  6 de febrero.

    La Provincia confirmó el cronograma de pagos a empleados estatales con el aumento del 4,5%
    Mantenimiento de desagües pluviales y limpieza de las orillas del Arroyo Pergamino, son las tareas que está llevando adelante la Secretaría de Servicios Públicos para evitar obstrucciones en caso de lluvia intensa.

    Arroyo Pergamino: Servicios Públicos de Pergamino lleva adelante mantenimiento y limpieza

    Rescate Equino San Nicolás inició trabajos de mejora en una casita destinada a la recuperación de caballos rescatados y lanzó un pedido solidario a la comunidad para reunir materiales en desuso que permitan acondicionar el lugar.

    Rescate Equino San Nicolás solicita donaciones para mejorar espacio de recuperación de caballos

    Ventajas de un programa de socios afiliados

    Ventajas de un programa de socios afiliados

    Simón Fiorito firmó su contrato y es la nueva incorporación de Douglas Haig en este mercado de pases del Federal A 2026.

    Simón Fiorito firmó su contrato y se sumó a Douglas para el Torneo Federal A