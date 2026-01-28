La Provincia confirmó el cronograma de pagos a empleados estatales con el aumento del 4,5%

El esquema de pagos a empleados estatales, se iniciará este viernes y se extenderá hasta el 6 de febrero.

El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pago de haberes de febrero para los empleados estatales, docentes y judiciales , que percibirán sus salarios con el aumento del 4,5% acordado recientemente en paritarias, el cual se liquidará con retroactivos.

Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos

Según lo informado por la Tesorería General de la Gobernación, el esquema de pagos se iniciará el viernes 30 de enero y se extenderá hasta el viernes 6 de febrero, alcanzando a docentes, personal de Salud, empleados de la administración pública, fuerzas de seguridad, trabajadores judiciales y agentes de distintos organismos provinciales.

A continuación, el detalle día por día del cronograma oficial:

*Viernes 30 de enero: Dirección de Vialidad, Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), Instituto de la Vivienda.

*Lunes 2 de febrero: Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB),

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

*Martes 3 de febrero: Ministerio de Salud, Caja de Policía.

*Miércoles 4 de febrero: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas,

Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Coordinación General Unidad Gobernador, Ministerio de las Mujeres y Diversidad, Ministerio de Economía, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fondo Provincial de Puertos, Ministerio de Desarrollo Agrario, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Comunicación Pública,

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Autoridad del Agua, Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Comisión Provincial por la Memoria, Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO), Ente Administrador Astilleros Río Santiago, Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

*Jueves 5 de febrero: Poder Judicial.

* Viernes 6 de febrero: Dirección General de Cultura y Educación (DiPrEGeP).