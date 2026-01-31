Club Náutico San Pedro vuelve a una liga nacional: su Primera de vóley jugará la Liga Federal 2026

La Primera División de vóley del Club Náutico San Pedro quedó oficialmente presentada para su participación en la Liga Federal 2026, que se disputará en la provincia de San Juan. Prensa Náutico San Pedro

La Primera División de voleibol del Club Náutico San Pedro fue presentada oficialmente para disputar la Liga Federal 2026, que se jugará en San Juan. El acto se realizó en el gimnasio del club, durante un entrenamiento previo al viaje, con la presencia de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, familias y colaboradores.

Regreso histórico de Náutico San Pedro al vóley nacional La presentación estuvo encabezada por el entrenador Federico Bonvissuto, referente histórico de la institución, quien subrayó el proceso y el esfuerzo colectivo que hicieron posible esta participación. El regreso marca un hito para el club, que vuelve a una liga nacional con su Primera División luego de más de 30 años de sus recordadas actuaciones en la División de Honor.

Un plantel con fuerte identidad formativa El equipo está integrado en un 70% por jugadores surgidos del club, con la incorporación de cuatro jugadores Sub 18 y cuatro refuerzos. El plantel lo conforman Juan Ignacio Martínez, Ramiro Sarto, Carlos Tomás Oule, Mateo Tosso, Juan Martín Corsaro, Matías Arregui, Gonzalo Ratto, Federico Leone, Juan Segundo González, Jeremías Duzac, Alhue Loquindoli, Aaron Omar De Tita, Julián Álvarez y Lautaro Oromes.

Fixture, cuerpo técnico y dónde ver la Liga Federal 2026 El cuerpo técnico está integrado por Federico Bonvissuto, Rodrigo Cano y Andrés Nibale, junto a un staff interdisciplinario. Náutico debutará el miércoles 4 de febrero a las 17:45 ante Aseba de San Luis y cerrará la fase el sábado 7 frente a Racing de Castex. Los encuentros se transmitirán por FeVA TV, FSJ Vóley y PlaySports.

Compartí esta nota en redes sociales:





