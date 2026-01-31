sábado 31 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Club Náutico San Pedro vuelve a una liga nacional: su Primera de vóley jugará la Liga Federal 2026

    El club de San Pedro presentó oficialmente su plantel para la Liga Federal 2026 en San Juan, marcando el regreso a una competencia nacional.

    31 de enero de 2026 - 14:00
    La Primera División de vóley del Club Náutico San Pedro quedó oficialmente presentada para su participación en la Liga Federal 2026, que se disputará en la provincia de San Juan.

    La Primera División de vóley del Club Náutico San Pedro quedó oficialmente presentada para su participación en la Liga Federal 2026, que se disputará en la provincia de San Juan.

    Prensa Náutico San Pedro

    La Primera División de voleibol del Club Náutico San Pedro fue presentada oficialmente para disputar la Liga Federal 2026, que se jugará en San Juan. El acto se realizó en el gimnasio del club, durante un entrenamiento previo al viaje, con la presencia de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, familias y colaboradores.

    Lee además
    Presentación oficial del VI Rally San Pedro, competencia que llevará el nombre de “Copa Fernando ‘Pichi’ Iglesias” en homenaje al reconocido piloto local. El evento, que forma parte del calendario del Rally Federal, se desarrollará entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, movilizando a los principales exponentes de la especialidad en la región.

    Presentaron la 6ª edición del Rally de San Pedro con tres jornadas y homenaje a "Pichi" Iglesias
    Más de sesenta competidores provenientes de Ramallo, San Nicolás, San Pedro y otras localidades de la región participaron del evento desarrollado en la zona de la boca del arroyo, una propuesta que integró la competencia deportiva con la concientización ambiental y un marcado clima de participación familiar.

    Ramallo fue sede del primer Torneo de Pesca Recreativo con Devolución en la costa del Paraná

    Regreso histórico de Náutico San Pedro al vóley nacional

    La presentación estuvo encabezada por el entrenador Federico Bonvissuto, referente histórico de la institución, quien subrayó el proceso y el esfuerzo colectivo que hicieron posible esta participación. El regreso marca un hito para el club, que vuelve a una liga nacional con su Primera División luego de más de 30 años de sus recordadas actuaciones en la División de Honor.

    Un plantel con fuerte identidad formativa

    El equipo está integrado en un 70% por jugadores surgidos del club, con la incorporación de cuatro jugadores Sub 18 y cuatro refuerzos. El plantel lo conforman Juan Ignacio Martínez, Ramiro Sarto, Carlos Tomás Oule, Mateo Tosso, Juan Martín Corsaro, Matías Arregui, Gonzalo Ratto, Federico Leone, Juan Segundo González, Jeremías Duzac, Alhue Loquindoli, Aaron Omar De Tita, Julián Álvarez y Lautaro Oromes.

    Fixture, cuerpo técnico y dónde ver la Liga Federal 2026

    El cuerpo técnico está integrado por Federico Bonvissuto, Rodrigo Cano y Andrés Nibale, junto a un staff interdisciplinario. Náutico debutará el miércoles 4 de febrero a las 17:45 ante Aseba de San Luis y cerrará la fase el sábado 7 frente a Racing de Castex. Los encuentros se transmitirán por FeVA TV, FSJ Vóley y PlaySports.

    Temas
    Seguí leyendo

    Presentaron la 6ª edición del Rally de San Pedro con tres jornadas y homenaje a "Pichi" Iglesias

    Ramallo fue sede del primer Torneo de Pesca Recreativo con Devolución en la costa del Paraná

    San Pedro: Presentan el programa "TEAcompaña" para promover la inclusión y la accesibilidad

    El Sanatorio COOPSER de San Pedro reanuda la atención a afiliados de Unión Personal y Accord Salud

    Provincia lanzó en San Pedro la licitación de una megaobra energética por más de $28.000 millones

    Lorenzo Luis García: San Pedro homenajea al campeón que volvió a emocionar al boxeo local

    San Pedro: Realizarán una jornada gratuita de vacunación y desparasitación para mascotas

    San Pedro: Kicillof alerta que la caída del consumo afecta al turismo y reclama políticas de impulso local

    San Pedro celebra el cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026

    El Concejo Deliberante de San Pedro debatirá renombrar el Centro de Monitoreo en honor a Nelson Lillo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Presentación oficial del VI Rally San Pedro, competencia que llevará el nombre de “Copa Fernando ‘Pichi’ Iglesias” en homenaje al reconocido piloto local. El evento, que forma parte del calendario del Rally Federal, se desarrollará entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, movilizando a los principales exponentes de la especialidad en la región.

    Presentaron la 6ª edición del Rally de San Pedro con tres jornadas y homenaje a "Pichi" Iglesias

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La situación salarial de los trabajadores municipales de Ramallo atraviesa un momento crítico y genera un creciente malestar en el sector. Así lo expresó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR), Pablo Alcaraz.

    Municipales de Ramallo sin aumentos desde octubre y crece el malestar salarial
    El enfrentamiento entre bandas antagónicos por el control del narcomenudeo se enfrentaron en la tira 20 del complejo habitacional Virgen de Guadalupe.

    Baleados: violento enfrentamiento de narcomenudeo en las 512 Viviendas dejó tres heridos de armas de fuego

    La Primera División de vóley del Club Náutico San Pedro quedó oficialmente presentada para su participación en la Liga Federal 2026, que se disputará en la provincia de San Juan.

    Club Náutico San Pedro vuelve a una liga nacional: su Primera de vóley jugará la Liga Federal 2026

    Sábado 31 de enero -Versión PDF

    Los trabajadores del Hospital Gomendio percibirán una parte de los fondos correspondientes al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), en el marco de una medida que reconoce la labor del personal de salud y busca reforzar los ingresos del sector.

    Ramallo: Los empleados del Hospital Gomendio recibirán una parte de la coparticipación del sistema SAMO