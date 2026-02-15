Francisco Reverter, el "Bestia" del karting pergaminense, listo para su salto a Rotax

Francisco Reverte r, piloto pergaminense de 11 años, comienza a transitar su segunda temporada en el karting con la mirada puesta en nuevos desafíos. Tras un debut espectacular en 2025, en el que se consagró subcampeón de la categoría Promocional de Kart Plus con tres victorias incluidas en el Kartódromo Internacional de Zárate, ahora proyecta su salto a la categoría Mini Max de Rotax Argentina y su paso a la Pre Junior en Kart Plus.

Entrevistado en el programa Fuera de Página de La Opinión Play y FM 105.1 , Francisco contó cómo vive la cuenta regresiva para esta nueva etapa : “Me estoy preparando bastante bien, como siempre, haciendo videos y probando en el kart para poder seguir” , señaló. El joven piloto, conocido en redes sociales por utilizar el término “Bestia” en cada reel del comercio Doña Elsa -propiedad de su familia-, remarcó la emoción de subirse al kart y sentir la velocidad: “Lo que más me atrapó fue la velocidad, la sensación de ir rápido y competir”, confesó.

El viernes, el joven piloto probó en el Kartódromo Internacional de Buenos Aires, con vistas al inicio de la temporada 2026 (la primera fecha de Rotax Argentina será el próximo fin de semana en ese mismo escenario), y continúa afinando detalles con el acompañamiento de su padre, Jorge Reverter , quien fue piloto de Fórmula 2 en los zonales y compitió en la Fórmula Renault Argentina en 1993.

Francisco contó cómo su pasión por el automovilismo nació y fue creciendo. “Mi papá me mostró cómo corría en la Fórmula 2 y en la Renault, me encantó y me dijo que para empezar tenía que hacerlo con el karting. La primera vez fui con un karting así nomás, y me atrapó. Desde ese momento quise seguir”, recordó.

El joven piloto se mostró entusiasmado con la velocidad y la adrenalina que le brinda el karting: “Lo que más me atrapó fue la velocidad, la sensación de ir rápido y competir. Es lo que más me gusta de este deporte”, señaló. Antes de subirse a los karts, confesó que no se había planteado convertirse en piloto, pero la influencia de su padre fue determinante. “Lo venía pensando hace mucho, pero no lo tenía muy en cuenta, Hasta que me hizo un clic y desde entonces no paré de pensar en seguir y hacer categorías nuevas”, explicó.

24-2 Francisco Reverter prueba Girando en Buenos Aires, donde el viernes realizó pruebas de cara a su estreno en Rotax. JORGE REVERTER

Subcampeón en su primer año

La temporada 2025 fue inolvidable para Francisco. En su primer año en la Promocional de Kart Plus logró tres triunfos, subiendo al podio y celebrando con bailes que él mismo inventó junto a su hermano y su amigo Iván, compañero de pista. “El primer triunfo se siente hermoso, te dan ganas de festejar y subir al podio con un baile. En el segundo ya me animé, y en el tercero fue con baile bien hecho”, recordó con entusiasmo.

A pesar del subcampeonato destacó la experiencia y el aprendizaje que le dejó competir hasta la última carrera por el título. “Faltó muy poquito. Hubo un rival que cometió algunos errores y eso me restó posibilidades. Pero igualmente fue un año hermoso”, expresó.

LA ENTREVISTA COMPLETA A FRANCISCO REVERTER

Preparación y mentalidad de campeón

Para afrontar la nueva temporada se prepara de manera integral, combinando pruebas en pista con análisis de videos y visualización de circuitos. “Físico todavía no hice, pero primero se sale a probar. Después entreno la cabeza, visualizo la pista y otras cosas”, comentó. Durante las competencias, su mentalidad está enfocada en la victoria: “Lo único que pienso es que tengo que ganar y en el que va adelante. Nada más”, afirmó.

En su preparación también incorpora la adaptación a diferentes tipos de karts y circuitos, y a la velocidad: en la Promocional, los karts pueden alcanzar entre 100 y 104 km/h, una experiencia que exige concentración, reflejos y valentía. Además sigue de cerca competencias nacionales e internacionales y se inspira en pilotos de Fórmula 1 (Max Verstappen y Lando Norris están entre sus preferidos), aunque reconoce que lo más importante es aprender y disfrutar cada carrera.

Nuevos desafíos: Rotax y Pre Junior

El gran salto para Francisco será la categoría Mini Max de Rotax Argentina, donde tendrá la oportunidad de medirse con jóvenes talentos de todo el país y adquirir experiencia en circuitos distintos al de Zárate (Kart Plus corre solo en ese circuito), como el de Buenos Aires o el de Ciudad Evita. La primera fecha (del Trofeo de Verano) será del viernes al domingo próximo.

Paralelamente, seguirá en Kart Plus, donde pasará a la categoría Pre Junior (por su edad ya no puede competir en Promocional). Este doble desafío le permitirá ganar rodaje, sumar experiencia y continuar consolidando su técnica al volante.

Sueños internacionales

Francisco no oculta sus ambiciones: sueña con llegar a la Fórmula 1. “Siento que voy a llegar”, afirmó. Además, su objetivo a mediano plazo es consagrarse en Rotax y así obtener el pase para competir en Italia en la Grand Finals Rotax. “Eso quiero lograr”, dijo, con una madurez sorprendente para su edad.

El “Bestia” de las redes sociales

Más allá de su talento en pista, Francisco se ganó un lugar en las redes sociales, donde popularizó el término “Bestia” junto al comercio Doña Elsa. “Me lo dijo mi papá, y quedó. Ahora lo usan todos”, explicó. Quienes quieran seguir su carrera o colaborar con el joven piloto pueden hacerlo a través de Instagram, buscando la cuenta de Doña Elsa (@doniaelsa_) o la del propio “Fran” (@francisco_reverter), donde comparte novedades de su prometedora carrera.

Con talento, disciplina y pasión por la velocidad, Francisco Reverter demuestra que la perseverancia y la ilusión pueden abrir caminos hacia los más altos niveles del automovilismo. A sus 11 años, el joven piloto pergaminense planea seguir dando pelea en la pista y la temporada 2026 será un nuevo capítulo para continuar dejando su marca en el karting y soñar en grande.