miércoles 20 de agosto de 2025
    • Tras los 100 milímetros de lluvia, Pergamino amaneció con sol y fuertes ráfagas de viento

    Durante el martes, en Pergamino se registraron entre 98 y 103 milímetros en la ciudad. Este miércoles el cielo se presenta despejado pero muy ventoso.

    20 de agosto de 2025 - 13:57
    Para este miércoles, se prevén ráfagas del suroeste que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora.

    Para este miércoles, se prevén ráfagas del suroeste que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora.

    LA OPINION

    Tal como estaba pronosticado, Pergamino vivió el martes una jornada de abundantes precipitaciones. Según los registros en distintos sectores de la ciudad, cayeron entre 98 y 103 milímetros.

    Miércoles ventoso y fresco

    Con el paso del frente de tormenta, este miércoles comenzó con cielo despejado y temperaturas frescas, aunque lo más destacado es el viento. Se prevén ráfagas del suroeste que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora. La máxima será de 19 grados y la mínima de 10.

    El clima hacia el fin de semana

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves se presentará con condiciones agradables y cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados, anticipando el clima primaveral a un mes de su llegada.

    El viernes continuará la tendencia cálida, pero el ingreso de un frente sur hacia la tarde provocará un descenso marcado en las temperaturas. Para el fin de semana, se espera una máxima de apenas 15 grados y una mínima cercana a los 5.

