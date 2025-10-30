jueves 30 de octubre de 2025
    • Clickeados 12 de Octubre vuelve a destacarse en las Olimpíadas Matific Latam 2025

    Tomando las 1.700 instituciones educativas que participaron, Clickeados 12 de Octubre alcanzó una destacada posición en esta fase de Latinoamérica y el Caribe.

    30 de octubre de 2025 - 15:46
    Destacada participación de Clickeados 12 de Octubre.

    Durante la semana del 13 al 17 de este mes de octubre se llevó a cabo la Olimpíada de Matemática Matific Latam 2025, donde se registró la mayor participación desde su creación, con más de 1.700 instituciones educativas y 95.000 estudiantes de toda América Latina y el Caribe.

    En esta edición en representación al Partido de Pergamino, participaron los dos Puntos Clickeados, y lograron una destacada performance. Los chicos del Centro de Desarrollo Comunitario “12 de Octubre” lograron la segunda posición, tanto a nivel nacional como regional, en la categoría Institución de Educación No Formal.

    Clickeados 12 de Octubre entre los mejores

    Tomando en cuenta las 1.700 instituciones educativas que participaron en esta nueva edición del programa, tanto de educación formal como no formal, Clickeados “12 de Octubre” alcanzó una destacada posición, ubicándose número 32 a nivel nacional y 150 a nivel regional.

    Durante la semana de competencia los chicos resolvieron más de 2.700 desafíos en lo que respecta a problemas matemáticos y se obtuvieron 20 medallas de Rubí, una medalla de platino, 12 medallas de oro, 13 medallas de plata y 10 medallas de bronce; asimismo, cabe mencionar que, en el marco de estas Olimpíadas, los chicos de los Clickeados participaron el 15 de octubre de una jornada intensiva lúdico-educativa de matemática, la cual se llevó a cabo en Espacio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Parque Belgrano.

    Una importante actividad en Pergamino

    La propuesta estuvo bajo la dirección del Profesor Walter Delfrade quien comentó que “jugamos y nos divertimos con contenidos que resultan difíciles en la escuela, como múltiplos, divisores y álgebra, los cuales nos ayudan a desarrollar nuestra capacidad de pensar. Esta iniciativa persiguió un doble fin: primero, mostrarle a los jóvenes el cautivador universo de las ciencias exactas de una forma atractiva y experimental; y, segundo, que los participantes desarrollen destreza y ejercitación en un ambiente de cooperación, preparándose para su desempeño en las Olimpíadas Matific”, explicó en diálogo con LA OPINION. .

    El desarrollo de esta importante jornada tuvo un valor especial al recordar la destacada participación de Pergamino en las Olimpiadas Matific 2024 debido al sobresaliente desempeño de los chicos de Clickeados “12 de Octubre”, quienes obtuvieron el Primer Puesto Nacional en la categoría de Institución Educativa No Formal, sumando además el Segundo Puesto a nivel regional. Este logro motivó e impulsó la preparación para este año.

    Participación y enseñanza

    “Con juegos, lógica y un fuerte espíritu de cooperación, los jóvenes confirmaron su compromiso con las ciencias exactas, demostrando, una vez más, sus habilidades. Pergamino Ciudad del Conocimiento y la Municipalidad de Pergamino celebran los resultados obtenidos por los chicos de los Clickeados y el gran compromiso del equipo docente”, destacó Aurelia Furmari, referente del Pergamino Ciudad del Conocimiento, sobre esta intervención que tuvo logros más que destacados para la comunidad que forma parte de estas actividades.

