Los que vienen con hechos: los perfiles de Gustavo Ciuffo y María Paula Bustos

Tienen orígenes distintos, trayectorias que no se cruzaban, estilos que se complementan. Él, un hacedor inquieto y sin pasado político. Ella, una legisladora con experiencia, hija de una historia pergaminense. Hoy, comparten destino: son los candidatos de HECHOS , el nuevo espacio que impulsa Javier Martínez.

Durante años, Gustavo Ciuffo fue el nombre que flotaba detrás de cada proyecto deportivo ambicioso en Pergamino. Pero no hacía falta buscarlo: estaba en las fotos, en los planos, en las reuniones y también en el barro. Ex presidente de la Asociación Pergaminense de Básquet, fundador del proyecto Pergamino Básquet, impulsor de la pista de atletismo y una de las voces que más insistieron con la necesidad de un estadio de nivel nacional. Hoy, ese microestadio ya existe. Y Pergamino le debe parte de esa realidad a su terquedad.

Incurrió en política hace apenas unos meses. No tiene pasado partidario ni biografía de comité. Estudió profesorado de educación física en Rosario. Está casado con Dolores y tienen tres hijas. Pero más allá de su vida personal, hay algo que todo el mundo repite cuando se habla de él: Gustavo hace. Es inquieto, emprendedor, carismático. Tiene esa mezcla de responsabilidad obsesiva con una energía que no se agota. Fue así como se ganó la confianza del intendente Javier Martínez y se convirtió en subsecretario de Deportes de la ciudad.

Para Ciuffo, el deporte es mucho más que medallas y podios. “Es un motor esencial en la vida de las ciudades”, dice. Porque no solo crea entornos para el turismo y la inversión, sino que modela el espíritu de los jóvenes. La competencia, el esfuerzo, el equipo: para él, esas palabras no son valores abstractos, son herramientas vitales para crecer.

María Paula Bustos (candidata a diputada provincial): la voz que vuelve al origen

En las fotos de la Legislatura bonaerense hay una mujer que, con discreción pero firmeza, repite siempre el mismo gesto: llevar Pergamino en la agenda. María Paula Bustos es la única diputada provincial nacida en la ciudad. Y también, la que nunca se despegó de su profesión. Ortodoncista de vocación, hija del recordado médico radical “Cacho” Bustos —quien falleció siendo concejal—, Paula no dejó de trabajar junto a sus hermanos en el Instituto Dr. Oscar Juan Bustos, aunque sus días están cada vez más tomados por el trabajo legislativo.

Su vínculo con Javier Martínez no es nuevo. Acompañó la gestión desde el inicio, cuando el PRO llegó al gobierno local. Desde entonces, construyó un perfil legislativo centrado en lo concreto: presentó proyectos como la creación de un segundo Juzgado de Familia, la eliminación del impuesto a las patentes de autos eléctricos, la reglamentación de la energía distribuida en la provincia, y el fomento de las buenas prácticas agrícolas.

Actualmente preside la Comisión de Recursos Naturales y es vicepresidenta de Asuntos Agrarios en la Legislatura. Pero no se define por los cargos: se define por los temas. Su obsesión es Pergamino. Y así lo demuestra con cada reclamo: la represa de contención, la planta transformadora de energía prometida e incluida en tres presupuestos, pero nunca ejecutada. María Paula no busca títulos, busca obras.

HECHOS, la nueva generación

Gustavo Ciuffo y María Paula Bustos representan dos formas de involucrarse en la vida pública. Uno llegó desde el deporte y la acción concreta. La otra, desde el saber técnico y la vocación de servicio. No comparten una historia común, pero sí una misma convicción: que Pergamino puede más.

Ambos forman parte de HECHOS, el espacio que promueve Javier Martínez con la idea de renovar sin romper, de continuar sin repetir. “Subir la vara”, dice el intendente. Y en esa frase se resume el sentido de esta dupla: seguir haciendo, pero con una nueva generación que entienda que los cargos no son premios, sino herramientas.

Pergamino se asoma a una etapa distinta. Y en ese horizonte, los nombres de Ciuffo y Bustos no son solo candidaturas: son apuestas.