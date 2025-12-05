viernes 05 de diciembre de 2025
    Cinema Pergamino renueva su cartelera: terror, anime y aventuras; estrenos y continuidades

    La cartelera llega renovada con los estrenos de Five Nights at Freddy’s 2 y Jujutsu Kaisen: Ejecución. Continúan Zootopía 2 y Paw Patrol: Especial de Navidad.

    5 de diciembre de 2025 - 10:00
    El fenómeno en taquilla de Blumhouse de Five Nights at Freddys, la pelicula de terror más taquillera de 2023, comienza un nuevo capítulo escalofriante de terror animatrónico.

    PRENSA
    Jujutsu Kaisen: Ejecución recopila el arco del Incidente de Shibuya y presenta un adelanto de la tercera temporada.

    PRENSA

    Cinema Pergamino presenta una variada propuesta cinematográfica para esta semana, con dos potentes estrenos y títulos familiares que siguen convocando público. Por un lado, llega Five Nights at Freddy’s 2, la nueva entrega del éxito mundial de terror que retoma la historia un año después de los inquietantes hechos en Freddy Fazbear’s Pizza. También desembarca Jujutsu Kaisen: Ejecución, la esperada recopilación del arco “Shibuya Incident” y el inicio de la temporada 3 del popular anime. Para quienes buscan aventuras animadas, continúan en cartel Zootopía 2 y Paw Patrol: Especial de Navidad, ideales para disfrutar en familia.

    Five Nights at Freddy's 2

    Embed - Five Nights at Freddy's 2 | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

    En 2023, Five Nights at Freddy’s, el fenómeno de terror de taquilla de Blumhouse basado en la exitosa serie de videojuegos de Scott Cawthon, se convirtió en la película de terror más taquillera del año.

    Five Nights at Freddy’s 2 está dirigida por la reconocida cineasta Emma Tammi, quien regresa a la franquicia, y escrita por Cawthon.

    Ha pasado un año desde la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza. Las historias sobre lo que ocurrió allí se han vuelto una leyenda local, que han inspirado al primer Fazfest del pueblo.

    El ex guardia de seguridad Mike (Josh Hutcherson) y la oficial de policía Vanessa (Elizabeth Lail) han mantenido en secreto la verdad sobre el destino de sus amigos animatrónicos a Abby (Piper Rubio), la hermana de 11 años de Mike.

    Pero cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una aterradora cadena de eventos que revelará oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s y despertará un horror olvidado que llevaba décadas oculto.

    El elenco de Five Nights at Freddy’s 2 incluye a los actores que regresan; Theodus Crane como Jeremiah y al legendario Matthew Lillard como William Afton. La película presenta nuevos personajes interpretados por Freddy Carter (Sombra y Hueso, Pennyworth), Wayne Knight (Jurassic Park, Seinfeld), Mckenna Grace (franquicia Ghostbusters, Annabelle 3: Vuelve a Casa) y el ícono del terror Skeet Ulrich (Scream, Riverdale).

    Esta película de terror tiene una diración de 104 minutos; su calificación es apta para mayores de 13 años.

    Jujutsu Kaisen: Ejecución

    Embed - Jujutsu Kaisen Ejecución Tráiler español

    Película recopilatoria de la serie anime "Jujutsu Kaisen 2", que compila el arco argumental "Shibuya Incident" y los primeros dos episodios de su secuela "Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1". Secuela de la película anime "Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death".

    Sinopsis: Un velo desciende repentinamente sobre la concurrida zona de Shibuya en pleno Halloween, atrapando a incontables civiles en su interior. Satoru Gojo, el hechicero jujutsu más poderoso, entra en medio del caos. Pero lo esperan usuarios de maldiciones y espíritus que conspiran para sellarlo.

    Yuji Itadori, acompañado de sus compañeros de clase y otros hechiceros jujutsu de alto nivel, se adentra en un enfrentamiento sin precedentes contra maldiciones: el Incidente de Shibuya.

    Tras los acontecimientos, diez colonias en Japón se transforman en nidos de maldiciones en un plan orquestado por Noritoshi Kamo, el hechicero más perverso de la historia. Con el inicio del mortal Culling Game, el hechicero de Grado Especial Yuta Okkotsu es asignado para ejecutar a Yuji por sus presuntos crímenes.

    La desesperada confrontación entre los dos estudiantes más queridos de Satoru Gojo llega a la pantalla grande con un adelanto exclusivo. Sé de los primeros en vivir la batalla entre Yuji y Yuta con el esperado inicio de la temporada 3, en cines a nivel nacional.

    La dirección es de Shota Goshozono. Esta producción de animación de origen japonés tiene una duración de 90 minutos y su calificación es apta para mayores de 16 años.

