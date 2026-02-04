AC/DC, Bad Bunny y Laura Pausini: los conciertos imperdibles de 2026 en Argentina

Laura Pausini se presentará el 12 de abril de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires con su "Yo Canto World Tour".

Bad Bunny, flamante ganador en los premios Grammy 2026, viene a presentar un disco de reconexión con sus raíces puertorriqueñas.

La formación 2026 de Iron Maiden, que hará su paso por Buenos Aires.

AC/DC regresa a Argentina en marzo para el Power Up Tour, con tres fechas confirmadas en el Estadio River Plate (23, 27 y 31 de marzo) y entradas agotadas.

Si bien 2025 estuvo colmado de shows de todo tipo y para todos los gustos, el 2026 parece no querer quedarse atrás: se anticipan meses repletos de conciertos a lo largo de la Ciudad de Buenos Aire s. Y aunque seguramente todavía falten varios por anunciar, a continuación recopilamos los 25 shows internacionales más esperados para este 2026.

Cultura y espectáculos Los 4 de Salta coronarán el 9º Festival Yupanquiano en J. A. de la Peña

Entretenimiento Llega a Pergamino Estrella del Plata Planetario Móvil con aventuras 360° para toda la familia

La camaleónica rapera y estrella pop norteamericana regresa a Argentina para dar su primer show individual en el país (su primera visita fue en Lollapalooza 2022), en el marco de su gira "Ma Vie World Tour", con la que presenta su quinto trabajo discográfico, View. Entradas disponibles en Movistar Arena.

Esta será la tercera visita de Kali Uchis al país, después de haberse presentado por primera vez en el festival BUE del 2017 y luego en la edición 2023 del Lollapalooza Argentina. Ahora, la cantante regresa a Buenos Aires para dar su primer show propio en el marco de su gira "The Sincerely Tour". Entradas disponibles en Movistar Arena.

-Franz Ferdinand en C Art Media

Jueves 12 de febrero en C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA).

El regreso de Franz Ferdinand a la Argentina se produce en el marco de su nueva gira mundial, "Greater Glasgow European Cultural Exchange 2026", que además incluye fechas en diferentes ciudades de Europa. La última vez que la banda se presentó en el país fue hace menos de un año, en noviembre del 2024, con un concierto en el Estadio Obras Sanitarias. Entradas disponibles en Passline.

-The Cardigans en Teatro Coliseo

Jueves 12 de febrero en Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125, CABA).

Con una carrera que definió el sonido de toda una generación, The Cardigans ofrecerá un show que recorrerá los puntos más altos de su discografía. Clásicos como “Lovefool”, “My Favourite Game” y “Erase/Rewind”, que marcaron el pop rock de los 90, se sumarán a otras gemas de su repertorio en el marco de su Tour 2026. Entradas disponibles en Ticketek.

-Bad Bunny en River Plate

Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero en Estadio River Plate (Figueroa Alcorta 7597, CABA).

Embed - BAD BUNNY - NUEVAYoL (Video Oficial) | DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Bad Bunny, reciente ganador de los premios Grammy, regresa a Argentina en el marco de la gira presentación de Debí tirar más fotos, el álbum que publicó a comienzos de 2025. Con este tour, se convertirá en el primer artista latinoamericano en presentarse en estadios a nivel mundial: Bad Bunny tiene confirmadas presentaciones a lo largo de toda Latinoamérica, Europa y Australia. Entradas agotadas.

-Devendra Banhart en Deseo

Viernes 13 de febrero en Deseo (Av. Chorroarín 1040, CABA).

Devendra Banhart, figura clave del movimiento "freak folk" y "New Weird America", nacido en Houston y criado entre Venezuela y California, logró construir una obra ecléctica y vanguardista combinando lo poético, lo experimental y lo humano. Entradas disponibles en Venti.

-Vincen García en Niceto Club

Sábado 28 de febrero en Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA).

El destacado bajista español llega a Argentina en el marco de su primer tour por Latinoamérica. Con más de 14 años de trayectoria, García se ha rodeado de artistas internacionales de renombre como Cory Wong o Jesús Molina. Entradas disponibles en Passline.

Con tu suscripción a la Comunidad Indie Hoy tenés un 20% de descuento en la compra de entradas.

-Tom Morello en Deseo

Miércoles 11 de marzo en Deseo (Av. Chorroarín 1040, CABA).

Tom Morello, ex integrante de Rage Against the Machine y Audioslave, llega a la Argentina. El encargado de algunos de los solos y riffs de guitarra más potentes del rock y el metal arribará al país para presentar su "Electric Full Band Show". Entradas disponibles en Enigma.

-Lollapalooza Argentina en Hipódromo de San Isidro.

Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo en Hipódromo de San Isidro (Av. Márquez 504, San Isidro).

La edición 2026 del Lollapalooza Argentina estará encabezada por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones y Skrillex. Ellos estarán acompañados por Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, Interpol, Addison Rae, Viagra Boys y más. En el plano nacional, se destacan Paulo Londra, Ratones Paranoicos, Massacre, Militantes del Clímax, Ryan y Marttein. Entradas disponibles en AllAccess.

-Millencolin y Pennywise en Groove

Domingo 22 de marzo en Groove (Av. Santa Fe 4389, CABA).

Millencolin y Pennywise, dos de las bandas insignia del punk, se presentarán juntas por primera vez en Buenos Aires como parte de su gira conjunta "#WeAreOne Co-Headliner South American Tour 2026". El evento reunirá a dos leyendas que definieron el sonido del punk de los 90 y que, tres décadas después, siguen girando con la misma intensidad. Entradas disponibles en Tu Entrada.

-AC/DC en River Plate

Lunes 23, viernes 27 y martes 31 de marzo en Estadio River Plate (Figueroa Alcorta 7597, CABA).

Embed - AC/DC - Highway to Hell (Live At River Plate, December 2009)

Después de arrasar en Norteamérica, Europa y Australia, AC/DC aterriza en Buenos Aires con Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo) y un tour que homenajea su disco Power Up, editado en 2020 y concebido como un homenaje directo a Malcolm Young, guitarrista rítmico y alma fundacional de la banda. Entradas agotadas.

-Public Image Ltd. en C Art Media

Sábado 11 de abril en C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA).

Public Image Ltd. (PiL), la banda liderada por John Lydon, confirmó su regreso a Argentina después de 10 años. La banda aterrizará en el país para tocar sus grandes hits y su último disco, End of World (2023), un álbum dedicado a Nora Forster, esposa de Lydon, quien falleció a los 80 años después de luchar contra el Alzheimer. Entradas disponibles en Passline.

-Laura Pausini en Movistar Arena

Embed - Laura Pausini - MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS (Official Video)

Laura Pausini se presentará en Argentina el 12 de abril de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires como parte de su "Yo Canto World Tour 2026". La cantante italiana recorrerá sus éxitos y presentará su nuevo álbum, con entradas que salieron a la venta general a fines de 2025. Entradas disponibles en movistararena.com.ar

-Mac DeMarco en C Art Media

Martes 21 y miércoles 22 de abril en C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA).

Dueño de una discografía extensa y ecléctica, Mac DeMarco es una figura de culto dentro del circuito alternativo. Su estilo, su sensibilidad lo-fi y su humor lo convirtieron en un referente generacional y en uno de los artistas más queridos por el público argentino. Entradas agotadas.

-Vapors of Morphine en Teatro Vorterix

Miércoles 29 de abril en Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455, CABA).

El trío que honra el legado de Morphine llega al país para interpretar las canciones más destacadas de la banda que llegó a su fin luego de que en 1999 falleciera su cantante, compositor y bajista Mark Sandman en un festival italiano. Vapors of Morphine se conforma por Dana Colley -cofundador y saxofonista de Morphine-, Jeremy Lions -multiinstrumentista y guitarrista- y Tom Arey -baterista-. Entradas disponibles en AllAccess.

-Megadeth en Tecnópolis

Jueves 30 de abril en Tecnópolis (J.B. de la Salle 4365, CABA).

Megadeth regresa a la Argentina con su gira despedida. Con el “This Was Our… Life Tour”, el grupo liderado por Dave Mustaine se despedirá del público argentino. Entradas disponibles en Fullticket.

-Korn en Parque Sarmiento

Domingo 10 de mayo en Parque Sarmiento (Av. Dr. Ricardo Balbín 4750, CABA).

Esta será la quinta visita de Korn al país. Su último show en Buenos Aires fue en 2017, cuando tocaron en el Estadio Malvinas Argentinas ante una multitud que vibró con temas como “Freak On a Leash”, “Coming Undone” y “Falling Away From Me”. Entradas disponibles en AllAccess.

-Robert Plant en Teatro Gran Rex

Domingo 10 de mayo en Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA).

Robert Plant, la icónica voz detrás Led Zeppelin y uno de los cantantes más influyentes de la historia del rock, volverá a la Argentina después de 10 años para presentar Saving Grace, su nuevo álbum de estudio. Entradas disponibles en Tu Entrada.

-Mon Laferte en Movistar Arena

Jueves 21 de mayo en Movistar Arena (Humboldt 450, CABA).

Mon Laferte regresa a la Argentina en 2026 con "Femme Fatale", una nueva gira internacional que la encuentra en uno de los momentos más poderosos de su carrera. Con su voz inconfundible y una sensibilidad que cruza rock, punk, bolero y pop, la artista méxico-chilena promete una noche incendiaria en el Movistar Arena. Entradas disponibles en Movistar Arena.

-Rosalía en Movistar Arena

Sábado 1, domingo 2, martes 4 y jueves 6 de agosto en Movistar Arena (Humboldt 450, CABA).

Con un recorrido que incluirá 42 shows en 17 países, el "Lux Tour 2026" será la gira más extensa de Rosalía como headliner. El reencuentro con el público argentino, dos años después de su última visita en el Lollapalooza Argentina y tres años de sus históricas presentaciones en el Movistar Arena, promete ser un show sin precedentes. Entradas disponibles en Movistar Arena.

Die Toten Hosen en Movistar Arena

Sábado 10 de octubre en Movistar Arena (Humboldt 450, CABA).

Die Toten Hosen se despiden de Argentina con “Futbol Asado Vino y Adiós Amigos”, la última gira del histórico grupo de Düsseldorf en nuestro país. Una noche que promete condensar tres décadas de amor mutuo entre la banda y el público argentino. Una fiesta punk cargada de energía, emoción y ese vínculo imposible de replicar que nació en su primer show de 1992. Entradas disponibles en Movistar Arena.

-Iron Maiden en Huracán

Martes 20 y miércoles 21 de octubre en Estadio de Huracán (Avenida Amancio Alcorta 2570, CABA).

Iron Maiden confirmó oficialmente su regreso a la Argentina en el marco del tramo latinoamericano de su nueva gira mundial, “Run for Your Lives”. Entradas disponibles en Livepass.

-Jorja Smith en C Art Media

Miércoles 11 de noviembre en C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA).

Jorja Smith, la cantante y compositora británica, vuelve a la Argentina para presentar su segundo álbum de estudio publicado en 2023, Falling or Flying. Reconocida por su cautivadora voz y una mezcla distintiva de soul, R&B y pop, la artista llegará por segunda vez al país tras su increíble debut en el Lollapalooza Argentina 2019, donde se presentó junto a Arctic Monkeys, Kendrick Lamar y Lenny Kravitz. Entradas disponibles en Passline.

-Primavera Sound Buenos Aires

Sábado 28 y domingo 29 de noviembre - lugar a confirmar.

Primavera Sound Buenos Aires confirmó su edición 2026 para los días 28 y 29 de noviembre, todavía sin lugar anunciado. Próximamente se darán a conocer más detalles sobre la tercera edición del festival en territorio argentino. Mientras tanto, pasá a leer nuestra cobertura de Primavera Sound Buenos Aires 2023: "Lo importante fue y será la música".

-Eros Ramazzoti en Movistar Arena

Eros Ramazzotti regresa a Argentina con su gira mundial "Una Historia Importante Tour" el 28 de noviembre de 2026, presentándose en el Movistar Arena de Buenos Aires. El show celebra sus 40 años de trayectoria con clásicos y nuevos temas, marcando un hito en su recorrido por más de 30 países. Entradas disponibles en movistararena.com.ar