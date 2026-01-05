Provincia confirmó el calendario escolar 2026: cuándo arrancan las clases y el receso invernal

La medida apunta a garantizar un mínimo de 190 días efectivos de clases.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires aprobó el calendario escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026 , que será de aplicación obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense. La medida apunta a garantizar un mínimo de 190 días efectivos de clases .

La disposición quedó establecida mediante la Resolución N° 6568, publicada este lunes en el Boletín Oficial .

Según lo dispuesto, las clases comenzarán el 2 de marzo de 2026 para los niveles Inicial, Primario y Secundario, incluyendo las modalidades Técnica, Agraria y Artística. La misma fecha regirá para la Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Física y los Centros Educativos Complementarios.

En todos estos casos, el ciclo lectivo finalizará el 22 de diciembre de 2026, aunque el acto de cierre podrá realizarse entre el 17 y el 22 de diciembre, según lo determine cada institución.

El receso invernal se extenderá desde el 20 hasta el 31 de julio, coincidiendo con el calendario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país.

Calendario para el nivel superior

En el caso de la Educación Superior Docente, Técnica y Artística, el inicio de clases está previsto para el 16 de marzo, con finalización el 27 de noviembre, manteniendo el mismo período de vacaciones de invierno.

Por su parte, la Formación Profesional comenzará el 9 de marzo y concluirá el 18 de diciembre, también con receso entre el 20 y el 31 de julio.

Jornadas institucionales

El calendario 2026 contempla además la realización de cinco jornadas institucionales: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una adicional que será definida por los equipos distritales e institucionales.

Asimismo, se incorpora una planificación que incluye conmemoraciones, celebraciones y actividades pedagógicas con anclaje local y regional, las cuales deberán integrarse a las planificaciones institucionales, curriculares y áulicas. El objetivo es fortalecer la identidad cultural y el compromiso democrático dentro de las comunidades educativas.

Alcance y disposiciones finales

La resolución deroga excepciones previas vinculadas al cumplimiento del calendario escolar y establece que las escuelas de gestión privada que estén alcanzadas por convenios internacionales deberán adecuar su ciclo lectivo a este marco general definido por la Provincia.