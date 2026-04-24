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    • Chocolate, café y naturaleza: Baradero invita a una experiencia sensorial única

    En Baradero la propuesta combina un recorrido guiado por la reserva natural con degustación de sabores premium. Será gratuita, con cupos limitados.

    24 de abril de 2026 - 10:01
    El Municipio de Baradero invita a la comunidad a participar de una propuesta única que combina naturaleza, sabores y aprendizaje: “Chocolate, Café y Naturaleza”, una jornada para disfrutar y conectarse con el entorno natural de la ciudad.

    El Municipio de Baradero invita a la comunidad a participar de una propuesta única que combina naturaleza, sabores y aprendizaje: “Chocolate, Café y Naturaleza”, una jornada para disfrutar y conectarse con el entorno natural de la ciudad.

    Reserva Natural Urbana de Parque del Este

    El Municipio de la ciudad de Baradero lanzó una propuesta diferente para disfrutar el entorno natural desde una perspectiva sensorial y educativa. Se trata de “Chocolate, Café y Naturaleza”, una jornada que invita a recorrer la reserva urbana mientras se combinan aromas, sabores y conocimiento ambiental en una experiencia única.

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    Recorrido guiado por la reserva natural de Baradero

    La actividad se llevará a cabo el sábado 25 de abril de 2026, de 9.30 a 12 horas, en la Reserva Natural Urbana del Parque del Este. Allí, los participantes podrán realizar un recorrido guiado por el bosque y la laguna artificial, acompañados por un especialista que brindará información detallada sobre la flora y fauna del lugar.

    El objetivo de esta propuesta es fomentar la conciencia ambiental y el valor de los ecosistemas urbanos, destacando la importancia de su preservación. Durante la caminata, se abordarán temas vinculados a la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el rol de estos espacios en la vida cotidiana de la comunidad.

    Una experiencia pensada para todo público

    La jornada está orientada a un público amplio que incluye ambientalistas, observadores de aves, docentes, voluntarios, turistas y vecinos interesados en el cuidado del ambiente. La propuesta busca generar un espacio de encuentro y aprendizaje, donde la naturaleza sea el eje central.

    Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas permiten acercar a la comunidad a prácticas sostenibles, promoviendo una relación más consciente con el entorno. Además, remarcaron que la actividad es de carácter gratuito, lo que facilita el acceso a todos los interesados.

    Degustación de chocolate y café para cerrar la jornada

    Como cierre, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de chocolates artesanales premium y café de origen colombiano, en una experiencia diseñada para estimular los sentidos en contacto directo con la naturaleza.

    Esta combinación busca no solo ofrecer un momento de disfrute, sino también poner en valor productos de calidad en un entorno natural privilegiado. La actividad se suspenderá en caso de mal tiempo, y se recomienda realizar la inscripción previa debido a los cupos limitados.

    Para participar, los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://surveymars.com/q/itNi8js9C

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