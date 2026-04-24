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    • San Nicolás: Odontólogos cruzan al titular del PAMI y denuncian atrasos en pagos

    Profesionales de la salud desmintieron a Esteban Leguízamo y alertaron por deudas del PAMI en San Nicolás. APPAMIA confirmó negociaciones y tensiones.

    24 de abril de 2026 - 08:30
    Luego de la entrevista brindada por el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, a EL NORTE Stream, en la que aseguró que “no hay limitaciones para el afiliado” y negó retrasos en los pagos a prestadores, profesionales de la salud de San Nicolás salieron a cuestionar sus declaraciones.

    Luego de la entrevista brindada por el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, a EL NORTE Stream, en la que aseguró que “no hay limitaciones para el afiliado” y negó retrasos en los pagos a prestadores, profesionales de la salud de San Nicolás salieron a cuestionar sus declaraciones.

    El Norte

    Tras las declaraciones del titular del PAMI, Esteban Leguízamo, odontólogos de la ciudad de San Nicolás salieron a desmentirlo y expusieron una situación crítica en el sistema. Denuncian atrasos en los pagos y cuestionan el esquema vigente, mientras continúan las negociaciones entre el organismo y las entidades profesionales.

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    Odontólogos desmienten al titular del PAMI

    Luego de la entrevista brindada por Leguízamo, en la que aseguró que no existen limitaciones para los afiliados ni demoras en los pagos, profesionales odontológicos de San Nicolás rechazaron sus dichos. “Esto no es verdad” y “nosotros no cobramos”, afirmaron, marcando un fuerte contrapunto con la versión oficial.

    Desde el sector advierten que la situación impacta directamente en la atención de los pacientes, en un contexto de creciente malestar entre prestadores que dependen del sistema.

    APPAMIA confirma deuda y negociación en curso

    En ese marco, la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) difundió un comunicado donde reconoció la existencia de deuda con odontólogos. Según precisaron, el organismo se comprometió a abonar el saldo pendiente el 24 de abril.

    Además, indicaron que se encuentra en análisis un nuevo modelo prestacional que incluiría mejoras en las remuneraciones, uno de los principales reclamos del sector.

    Conflicto por el valor de la cápita y esquema de pagos

    Otro de los puntos centrales del conflicto es la actualización del valor de la cápita para médicos de cabecera. APPAMIA propuso llevarla a $6500, aunque desde el organismo señalaron que ese monto no es viable en términos presupuestarios.

    Por su parte, Leguízamo sostuvo que el cambio en el sistema implicó un aumento del 120% en el valor por afiliado, pasando de 950 a 2100 pesos, bajo un esquema de cápita cerrada. Sin embargo, las diferencias persisten y las medidas gremiales fueron suspendidas de manera provisoria, a la espera de una nueva propuesta que permita destrabar el conflicto.

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