Todo para ver y disfrutar en Pergamino: la agenda cultural que enciende el fin de semana

Este viernes en el salón del Concejo Deliberante de Pergamino se presentan alumnos y alumnas del Ballet Español y el Instituto La Bayadera.

El fin de semana llega con una variada agenda cultural en Pergamino que incluye danza, música, teatro, cine y artes visuales. Entre las propuestas se destacan el 30º aniversario del Instituto de Danzas La Bayadera en el Concejo Deliberante , el estreno de la biopic Michael en Cinema Pergamino , shows en vivo en distintos espacios de la ciudad y múltiples obras teatrales. Además, continúan las opciones para recorrer museos y espacios históricos, completando una oferta pensada para todos los públicos.

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Este viernes en el salón del Concejo Deliberante de Pergamino se presentan alumnos y alumnas del Ballet Español y el Instituto de Danzas La Bayadera, dirigidos por María Elena Oviedo, en el marco del 30º aniversario de La Bayadera. Habrá muestra de trajes típicos.

Florida 629, 1º piso del Palacio Municipal, a las 20:00. Entrada libre y gratuita.

En la galería ArteMás se podrá visitar la muestra Proyecto Instalaciones 2024/2025. Exponen: Gustavo Belfiglio, Leonardo Castañares, Marcela Cenacchi, María Elena Escola, Julio Jacobone, Ariel Jurado, Juan Meoz, Marisa Monfil, Silvina Morris, Laura Romeo, Leo Peralta, Mabel Temporelli y Gigi Scotellaro.

Echevarría 555, de miércoles a viernes, de 17:30 a 19:30. Entrada libre y gratuita.

Cinema Pergamino

Un estreno

Este viernes Cinema Pergamino estrena la película Michael, la biopic oficial sobre Michael Jackson. Continúan Súper Mario Galaxy: la película, La posesión de la momia y El drama. Además, se anticipa una de las avant premiere más esperadas: El diablo viste a la moda 2.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Florentino Teatro Bar

Cora Tulliani e invitados

Este viernes en Florentino Teatro Bar se presenta la cantante Cora Tulliani, acompañada por Fernando Vila en piano y voz y Pepe Moran en percusión. La propuesta incluye micrófono abierto e invitados: Geor Serafini, Gonzalo Loza, Valentín Camardo y la banda Falta Justificar. Habrá micrófono abierto.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas y anticipadas al 2477 554459 (solo Whatsapp). Instagram: @florentino.teatrobar

El Yerta Club Cultural

La programación del fin de semana

La programación de este fin de semana en El Yerta Club Cultural es la siguiente. El viernes llega el espectáculo Como por inercia con Akanegracota e Irene (anticipadas a $12.000). El sábado Sanabria-Troilo dúo presentan su musical criollo (anticipadas a $10000).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Centro Cultural Registrarte

Poesía – Astros - Vermut

Este viernes en el Centro Cultural Nari Carunchio invita a una experiencia Tauro, un encuentro creativo de poesía, astros y vermut.

Sarratea 221, a las 20:30. Barra de comidas y bebidas. Entrada $15000, incluye materiales y vermut.

Don Pedro con Espinas

La Viki Fest

Este sábado en Don Pedro con Espinas se realizará la cuarta edición de La Viki Fest con Alternativo, Rock, Heavy Metal y Hard Rock. Las bandas invitadas son: Tres Pájaros Negros, Dedo Mocho y GPS.

Alvear y el arroyo, apertura de puertas a las 21:00.

Conservatorio de Música

Nueve Lunas de España

Este sábado y el domingo en el Conservatorio de Música de Pergamino se presenta el espectáculo Nueve Lunas de España, una zarzuela con textos de Federico García Lorca actuados por Oscar Isa y seis músicos en vivo, tres profesores, tres alumnos, un actor y un técnico. La puesta en escena es dirigida por el propio Isa.

San Martín 621, el sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Entradas en la sede del Conservatorio.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet 88 de la sede central del Club Douglas Haig de Pergamino. El viernes se presenta la agrupación Magia Tropical. El sábado será el último baile con Banda Sensación. En ambas jornadas se suma el DJ Gustavo.

San Nicolás 40, viernes y sábado a las 21:30. Anticipadas del viernes a $5000 hasta el mediodía del día correspondiente y para el sábado $3000 hasta las 21:00.

Ritmo Club Resto Bar

Keke y Alberto

Este sábado en Ritmo Club Resto Bar vuelven a presentarse Keke (Conte) y Alberto (Digilio) con un amplio repertorio de rock nacional y música popular argentina.

Avenida Alsina 950, a las 21:30. Entradas a $7000. Reservas e información al 2477 318000.

Espacio GAE

La omisión de la familia Coleman

Este sábado en Espacio GAE vuelve a escena la obra La omisión de la familia Coleman, de Claudio Tolcachir, con dirección de Facundo Cruz.

Guido 722, a las 20:30. Reservas al 2477 508104.

Habemus Theatrum

La prudencia y Para Anormales

Habemus Theatrum tendrá dos jornadas de teatro este fin de semana: Este sábado vuelve La prudencia, obra de Claudio Gotbeter y dirección de Noelia Ortiz y Marcela López. El domingo continúa la segunda temporada de Para Anormales, una comedia de Matías del Federico y Daniel Veronese, con dirección de Neme Carenzo y Fabricio Sceglio.

Jujuy 227, el sábado a las 21:30 y el domingo a las 20:00. Reservas al 2477 451467.

Casa de la Cultura

Reina Madre (tributo a Queen)

Este sábado llega a Pergamino Reina Madre con un tributo a la legendaria banda Queen.

General Paz 600, a las 21:00. Entradas en: www.articket.com.ar y en boleterías del teatro.

Museo Héroes de Malvinas

Visita

El Museo Héroes de Malvinas, recientemente inaugurado podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 17:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]