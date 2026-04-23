Hallan cinco paleocuevas prehistóricas en Vuelta de Obligado y revelan vida de la megafauna

Un equipo de investigadores del Museo Paleontológico de San Pedro identificó este miércoles cinco paleocuevas o madrigueras prehistóricas en la zona de barrancas de Vuelta de Obligado, estructuras que funcionaron como refugio y sitio de crianza para mamíferos que habitaron la región hace cientos de miles de años.

Un equipo de investigadores del Museo Paleontológico de San Pedro identificó este miércoles cinco paleocuevas o madrigueras prehistóricas en la zona de barrancas de Vuelta de Obligado, estructuras que funcionaron como refugio y sitio de crianza para mamíferos que habitaron la región hace cientos de miles de años.

El hallazgo de cinco paleocuevas en las barrancas de Vuelta de Obligado abre una nueva ventana al pasado de la región. Investigadores del Museo Paleontológico de San Pedro lograron identificar estas antiguas madrigueras utilizadas por mamíferos prehistóricos, aportando datos clave sobre su comportamiento y su entorno natural hace cientos de miles de años.

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El equipo científico confirmó que las estructuras halladas corresponden a paleocuevas, es decir, antiguas madrigueras excavadas por animales que habitaron la zona durante la prehistoria. Estas cavidades presentan diámetros que varían entre los 70 centímetros y un metro, lo que evidencia el tamaño de los ejemplares que las construyeron.

Según explicaron desde el museo, estos espacios funcionaban como refugio y sitio de crianza, cumpliendo un rol esencial en la supervivencia de las especies que integraban la fauna de aquel entonces.

De acuerdo a los especialistas, las madrigueras habrían sido excavadas por armadillos de tamaño medio, pertenecientes a géneros como Eutatus. Estos animales alcanzaban cerca de un metro de longitud y utilizaban las cuevas para protegerse y resguardar a sus crías.

Este tipo de hallazgos permite comprender no solo las características físicas de estos mamíferos, sino también sus hábitos de vida, su comportamiento reproductivo y su adaptación al ambiente.

Un registro clave de la megafauna bonaerense

El estudio determinó que las paleocuevas datan de finales de la edad Ensenadense. Con el paso del tiempo, las estructuras quedaron selladas por capas de sedimentos depositados por inundaciones, lo que favoreció su conservación hasta la actualidad.

Desde el Museo Paleontológico destacaron que estas “casas” prehistóricas representan una evidencia invaluable para reconstruir el ecosistema de la megafauna que habitó la provincia de Buenos Aires. El descubrimiento aporta información fundamental para entender cómo interactuaban las especies con su entorno y cómo evolucionaron a lo largo del tiempo.