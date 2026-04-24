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    • Zárate: Softys y TECHO inauguraron obras comunitarias en el barrio Los Pomelos

    En Zárate se inauguraron obras comunitarias con Softys y TECHO, incluyendo salón, cocina, baño, torre de agua y acciones de salud.

    24 de abril de 2026 - 09:37
    La iniciativa se realizó en el barrio Los Pomelos, en el marco del programa Softys Contigo, e incluyó la construcción de un salón comunitario, cocina, baño y una torre de agua, junto con acciones de salud y concientización, con el acompañamiento de Ladysoft y Babysec.

    La iniciativa se realizó en el barrio Los Pomelos, en el marco del programa Softys Contigo, e incluyó la construcción de un salón comunitario, cocina, baño y una torre de agua, junto con acciones de salud y concientización, con el acompañamiento de Ladysoft y Babysec.

    Enlace Crítico

    En el barrio Los Pomelos de la ciudad de Zárate se desarrolló una nueva jornada de voluntariado en el marco del programa Softys Contigo, impulsado por Softys Argentina junto a la organización social TECHO. La iniciativa incluyó la construcción de infraestructura comunitaria clave y acciones sanitarias, beneficiando a cerca de 200 vecinos.

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    Infraestructura comunitaria para mejorar la calidad de vida

    Durante la intervención se construyó un salón comunitario equipado, un baño de uso público y una cocina comunitaria que permitirá ampliar las actividades vecinales. Además, se instaló una torre de agua con cuatro canillas comunitarias para garantizar el acceso al recurso a familias que no cuentan con conexión directa.

    Estas obras representan un avance significativo para el barrio, ya que fortalecen los espacios de encuentro, organización y desarrollo comunitario en una zona con necesidades básicas insatisfechas.

    Acciones de salud y acompañamiento social en el barrio

    La jornada también incluyó actividades de salud integral, como una charla sobre salud menstrual con el acompañamiento de Ladysoft, controles de peso y talla para niños a cargo de residentes pediátricos y atención odontológica preventiva. Además, se sumó un vacunatorio coordinado junto al Hospital Virgen del Carmen de Zárate.

    El objetivo fue complementar la mejora edilicia con herramientas de prevención y cuidado sanitario, reforzando el abordaje integral en el territorio.

    Cinco años de alianza entre Softys y TECHO

    La iniciativa en Los Pomelos se enmarca en el quinto aniversario de la alianza entre Softys y TECHO, que viene desarrollando proyectos en distintos puntos del país. A través de este trabajo conjunto, ambas organizaciones buscan ampliar el acceso a agua, saneamiento, salud e infraestructura básica.

    “Celebrar cinco años de trabajo conjunto nos llena de orgullo”, destacó Agustina Ramet desde Softys, mientras que desde TECHO remarcaron la importancia del trabajo articulado entre empresas, organizaciones y vecinos para lograr transformaciones sostenidas en el tiempo.

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