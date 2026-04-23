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    • Baradero: Nuevo sillón odontológico en el CIC mejora la atención en salud bucal

    Baradero incorporó equipamiento clave en el CIC para ampliar la cobertura y fortalecer el acceso a la atención odontológica en la ciudad.

    23 de abril de 2026 - 18:24
    El Municipio de Baradero informa que quedó inaugurado y ya se encuentra en funcionamiento un nuevo sillón odontológico en el Centro Integrador Comunitario (CIC), una incorporación que permite ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención para la comunidad.

    El Municipio de Baradero informa que quedó inaugurado y ya se encuentra en funcionamiento un nuevo sillón odontológico en el Centro Integrador Comunitario (CIC), una incorporación que permite ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención para la comunidad.

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    El Municipio de la ciudad de Baradero inauguró un nuevo sillón odontológico en el Centro Integrador Comunitario (CIC), una incorporación que permitirá ampliar la cobertura en salud bucal y mejorar la calidad de atención para vecinos y vecinas. La iniciativa se enmarca en una estrategia de fortalecimiento del sistema público de salud.

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    Más infraestructura para mejorar la atención odontológica

    La incorporación del nuevo sillón odontológico marca un avance significativo en la capacidad operativa del CIC, un espacio clave para la atención primaria de la salud en Baradero. Con este equipamiento, se podrán optimizar los tiempos de atención, aumentar la cantidad de pacientes atendidos diariamente y garantizar mejores condiciones tanto para profesionales como para usuarios.

    Desde el Municipio destacaron que la mejora no solo impacta en la cantidad de prestaciones, sino también en la calidad del servicio, permitiendo realizar prácticas odontológicas con mayor precisión, seguridad y comodidad.

    Trabajo conjunto entre el Municipio y la comunidad

    El acto de inauguración contó con la presencia del intendente Esteban Sanzio, acompañado por integrantes de su gabinete, entre ellos la directora del área de Atención Primaria de la Salud, Mayra Podestá, y el funcionario Carlos Baliela. También participaron representantes del Rotary Club de Baradero, institución que tuvo un rol central en la adquisición del equipamiento.

    Entre los presentes estuvieron Clara Natalini y Julio Scollo, junto a otros referentes de la organización, quienes resaltaron el trabajo solidario y el aporte de la comunidad para concretar esta inversión. El nuevo sillón odontológico fue donado por el Rotary Club con el acompañamiento de vecinos y vecinas, alcanzando un valor aproximado de 12 millones de pesos.

    Reorganización del sistema para ampliar la cobertura

    Como parte de esta iniciativa, las autoridades informaron que el sillón odontológico que anteriormente funcionaba en el CIC será relocalizado en otro punto del distrito. Esta decisión busca descentralizar la atención y garantizar que más barrios puedan acceder a servicios de salud bucal sin necesidad de trasladarse largas distancias.

    De esta manera, el sistema de salud pública local continúa fortaleciendo su red de atención primaria, con una estrategia que apunta a la equidad territorial y a la mejora continua de los servicios.

    La incorporación de nuevo equipamiento, sumada al trabajo articulado con instituciones de la comunidad, refuerza el compromiso del Municipio de Baradero con el acceso universal a la salud y la mejora permanente de la calidad de vida de sus habitantes.

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