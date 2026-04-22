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    • Paritarias 2026 en Baradero: convocan a una nueva audiencia clave para el 7 de mayo

    En la ciudad de Baradero volverán a reunirse tras el primer encuentro. ATE advierte que los salarios ya están 9 puntos por debajo de la inflación.

    22 de abril de 2026 - 11:03
    &nbsp;Paritarias 2026 en Baradero se fijó una nueva fecha de audiencia para el 7 de mayo.

     Paritarias 2026 en Baradero se fijó una nueva fecha de audiencia para el 7 de mayo.

    tulineadirecta.com.ar

    Las negociaciones paritarias 2026 suman un nuevo capítulo con la confirmación de una audiencia fijada para el próximo 7 de mayo. El encuentro se dará tras la reunión inicial entre el Ejecutivo y los gremios municipales de la ciudad de Baradero, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo.

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    La confirmación de la nueva fecha fue realizada por el secretario general de ATE, Carlos Morel, quien detalló que el encuentro se llevará adelante en el ámbito del Ministerio de Trabajo. La instancia se presenta como clave para avanzar en definiciones concretas tras la apertura formal de la discusión.

    Según explicó el dirigente sindical, durante la reunión mantenida el pasado lunes, el Ejecutivo transmitió su intención de encaminar las negociaciones con el objetivo de cerrar un acuerdo salarial antes de fin de año. Esta señal fue interpretada como un gesto positivo, aunque desde los gremios mantienen cautela.

    “Bogado nos transmitió que el intendente quiere llegar a fin de año cerrando las paritarias como corresponde. Esperemos que se pueda llegar a acordar”, sostuvo Morel en declaraciones radiales.

    Salarios municipales por debajo de la inflación

    Uno de los principales puntos de conflicto en la negociación es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores municipales. Desde ATE advirtieron que los salarios ya se encuentran nueve puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada, una brecha que podría ampliarse una vez que se conozcan los datos oficiales correspondientes a abril.

    Este escenario genera preocupación en los sindicatos, que buscan recuperar terreno en un contexto económico complejo. La discusión no solo gira en torno a incrementos salariales, sino también a mecanismos que permitan evitar que los sueldos vuelvan a quedar rezagados frente al avance de los precios.

    En ese sentido, no se descarta que en la próxima audiencia se planteen esquemas de actualización periódica o cláusulas de revisión, herramientas que han sido utilizadas en otras negociaciones paritarias para amortiguar el impacto inflacionario.

    Expectativa gremial y presión por una recomposición salarial

    De cara al 7 de mayo, las expectativas están centradas en que el Ejecutivo presente una propuesta concreta que permita comenzar a cerrar la brecha salarial. Desde los gremios remarcan la necesidad de avanzar con rapidez, teniendo en cuenta el deterioro acumulado en los ingresos de los trabajadores.

    La negociación se da además en un contexto donde distintos sectores del empleo público vienen reclamando mejoras salariales, lo que suma presión sobre las administraciones locales para dar respuestas.

    Si bien aún no hay cifras sobre la mesa, el próximo encuentro será determinante para marcar el rumbo de la paritaria 2026. Tanto el Ejecutivo como los sindicatos coinciden en la necesidad de alcanzar un acuerdo, aunque las diferencias sobre los porcentajes y los tiempos siguen siendo el principal desafío a resolver.

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