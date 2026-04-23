Liga Federal de básquetbol: Belgrano-Somisa se juega en Villa Ramallo, sin público y con sede confirmada

La Confederación Argentina aprobó la sede alternativa presentada por Belgrano después de que el Tribunal de Disciplina le suspendiera la cancha al Rojo por las irregularidades registradas en el clásico del lunes 13 con Regatas. El Norte

El partido entre Club Belgrano de San Nicolás y Somisa Club por la Subzona B de la Conferencia Sudeste de la Liga Federal de Básquetbol se disputará finalmente en Villa Ramallo este sábado a las 22.00, aunque sin presencia de público debido a una sanción disciplinaria vigente sobre el equipo local.

Sede confirmada tras la sanción La Confederación Argentina de Básquet aprobó la sede alternativa presentada por Belgrano luego de que el Tribunal de Disciplina resolviera suspender su cancha. La medida se originó tras los incidentes ocurridos en el clásico frente a Regatas, donde se registraron irregularidades, entre ellas la agresión al asistente técnico Gastón Petrella.

El partido será a puertas cerradas El encuentro se jugará en el estadio “Luis María Giordano” del club Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Por disposición de la propia Confederación, el partido se desarrollará sin público y bajo estrictas condiciones, permitiéndose únicamente el ingreso de diez personas por institución.

Un duelo clave en la Liga Federal Más allá del contexto disciplinario, el cruce entre Belgrano y Somisa mantiene relevancia deportiva dentro de la Subzona B. Ambos equipos buscarán posicionarse en la tabla en una instancia decisiva del torneo, en un escenario atípico y sin el acompañamiento habitual de los hinchas.

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