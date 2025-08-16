sábado 16 de agosto de 2025
    • Chocaron un camión y un colectivo en la ruta 32: sin personas lesionadas, pero serias averías en las unidades

    En la mañana de este viernes a la altura de la planta avícola Avicoper chocaron un camión Mercedes Benz y un colectivo de transporte de pasajeros.

    16 de agosto de 2025 - 08:53
    Chocaron un camión y un colectivo y los vehículos quedaron considerablemente dañados.

    Chocaron un camión y un colectivo y los vehículos quedaron considerablemente dañados.

    LA OPINION
    Chocaron un camión y un colectivo y los vehículos quedaron considerablemente dañados.

    Chocaron un camión y un colectivo y los vehículos quedaron considerablemente dañados.

    LA OPINION

    En la mañana de este viernes en la ruta provincial 32, a la altura de la planta avícola Avicoper, chocaron un camión y un colectivo de transporte pasajeros que, afortunadamente, no dejó personas lesionadas; pero si considerables daños en las dos unidades involucradas.

    Ambos vehículos se dirigían por el mismo carril, Pergamino - Manuel Ocampo, cuando el camión Mercedes Benz embistió la parte trasera del colectivo.

    De acuerdo a los trascendidos, el choque se produjo alrededor de las 6:20 de este viernes y ambos vehículos quedaron a la vera de la ruta tras la colisión; sin interrumpir la circulación vehicular.

    Chocaron en una zona de maniobras de vehículos

    chocaron un camion y un colectivo en la ruta 32 a la altura de avicoper
    Chocaron un camión y un colectivo y los vehículos quedaron considerablemente dañados.

    Chocaron un camión y un colectivo y los vehículos quedaron considerablemente dañados.

    La colisión ocurrió en plena ruta, pero no trascendió si la unidad de transporte de pasajeros de larga distancia se podría haber detenido abruptamente por la presunta maniobra de otro vehículo; ya que en ese sector se encuentran los accesos a las plantas de KWS, Raesa y Avicoper en ambas márgenes de la traza bonaerense.

    Lo cierto es que el camión Mercedes Benz con chasis de transporte de granos quedó seriamente averiado en su parte frontal involucrando daños en el sector de motor.

    El impacto al colectivo, solo le dañó la parte trasera, pero también quedó inutilizado porque sufrió pérdidas de líquidos y roturas de elementos vitales del sistema de motorización.

    El colectivo transportaba 42 personas con destino a la ciudad santafesina de Rosario; quienes tuvieron que aguardar que se desplegara otra unidad para completar el viaje.

    Al lugar del siniestro se desplegaron fuerzas policiales, de Seguridad Vial El Socorro, para garantizar la fluidez de la circulación vehicular mientras se concluían con las remociones de las dos unidades siniestradas.

    En el incidente vial no hubo personas lesionadas y, por ese motivo, no se iniciaron actuaciones policiales que generó el desplazamiento de fuerzas de seguridad para garantizar el tránsito vehicular en el sector.

    El choque se produjo en un horario de circulación vehicular intensa y hubo automovilistas y choferes de camiones que en forma solidaria se detuvieron a ofrecer brindar colaboración a los conductores de las unidades siniestradas en la mañana de este viernes entre Pergamino y Manuel Ocampo.

    chocaron un camion y un colectivo en la ruta 32 a la altura de avicoper2
    Chocaron un camión y un colectivo y los vehículos quedaron considerablemente dañados.

    Chocaron un camión y un colectivo y los vehículos quedaron considerablemente dañados.

    Temas
