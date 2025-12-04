CheloSuzuki cierra el año con tres encuentros musicales para toda la comunidad

Espacio de Educación Musical CheloSuzuki. Las iniciativas reúnen a familias y estudiantes en una celebración que integra música, aprendizaje y encuentro intergeneracional.

El Espacio de Educación Musical CheloSuzuki , dirigido por Analía Carchenilla , anuncia su cronograma de actividades de cierre 2025, con propuestas gratuitas y abiertas para toda la comunidad . Las iniciativas reúnen a familias y estudiantes en una celebración que integra música, aprendizaje y encuentro intergeneracional, este viernes en Plaza 25 de Mayo ; el miércoles 10 en Galería del Galpón Juventud ; y el viernes 12 en el Teatro Unión Ferroviaria .

La primera actividad será este viernes a las 18:00 con una clase abierta al aire libre en la Plaza 25 de Mayo, destinada a familias con niños de 0 a 5 años, cada uno acompañado por un adulto.

Será un espacio participativo donde se compartirán juegos musicales, canciones y propuestas propias de los talleres que se desarrollan durante el año. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.

La segunda actividad será el miércoles 10, también a las 18:00 en el Parque Belgrano, dentro de la Galería del Galpón Juventud. Allí se realizará el encuentro final del Ensamble, integrado por alumnos de distintas edades. La jornada incluirá una muestra musical y una merienda compartida. Es una oportunidad para que las familias conozcan parte del trabajo colaborativo realizado durante el año.

La tercera y última actividad será el viernes 12, a las 19:30, en el Teatro Unión Ferroviaria, donde alumnos de todas las actividades participarán del tradicional concierto anual. Durante el evento se realizará la entrega de diplomas y presentes, reconociendo el esfuerzo, el crecimiento y la constancia de cada estudiante.

Estas actividades marcan el final de un año de intenso trabajo, donde la música volvió a demostrar su capacidad de unir, transformar y acompañar el desarrollo integral de niños y familias de la ciudad.

Para más información o consultas, se puede visitar el Espacio de Educación Musical Chelo Suzuki o comunicarse directamente a su Instagram @educacionmusical.chelosuzuki o contacto 2477-222425.