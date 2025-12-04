jueves 04 de diciembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    CheloSuzuki cierra el año con tres encuentros musicales para toda la comunidad

    Habrá clase abierta en Plaza 25 de Mayo, un encuentro del Ensamble en el Galpón de la Juventud y el tradicional concierto anual en el Teatro Unión Ferroviaria.

    4 de diciembre de 2025 - 15:26
    Espacio de Educación Musical CheloSuzuki. Las iniciativas reúnen a familias y estudiantes en una celebración que integra música, aprendizaje y encuentro intergeneracional.

    Espacio de Educación Musical CheloSuzuki. Las iniciativas reúnen a familias y estudiantes en una celebración que integra música, aprendizaje y encuentro intergeneracional.

    El Espacio de Educación Musical CheloSuzuki, dirigido por Analía Carchenilla, anuncia su cronograma de actividades de cierre 2025, con propuestas gratuitas y abiertas para toda la comunidad. Las iniciativas reúnen a familias y estudiantes en una celebración que integra música, aprendizaje y encuentro intergeneracional, este viernes en Plaza 25 de Mayo; el miércoles 10 en Galería del Galpón Juventud; y el viernes 12 en el Teatro Unión Ferroviaria.

    Las actividades propuestas por CheloSuzuki

    La primera actividad será este viernes a las 18:00 con una clase abierta al aire libre en la Plaza 25 de Mayo, destinada a familias con niños de 0 a 5 años, cada uno acompañado por un adulto.

    Será un espacio participativo donde se compartirán juegos musicales, canciones y propuestas propias de los talleres que se desarrollan durante el año. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.

    La segunda actividad será el miércoles 10, también a las 18:00 en el Parque Belgrano, dentro de la Galería del Galpón Juventud. Allí se realizará el encuentro final del Ensamble, integrado por alumnos de distintas edades. La jornada incluirá una muestra musical y una merienda compartida. Es una oportunidad para que las familias conozcan parte del trabajo colaborativo realizado durante el año.

    La tercera y última actividad será el viernes 12, a las 19:30, en el Teatro Unión Ferroviaria, donde alumnos de todas las actividades participarán del tradicional concierto anual. Durante el evento se realizará la entrega de diplomas y presentes, reconociendo el esfuerzo, el crecimiento y la constancia de cada estudiante.

    Estas actividades marcan el final de un año de intenso trabajo, donde la música volvió a demostrar su capacidad de unir, transformar y acompañar el desarrollo integral de niños y familias de la ciudad.

    Para más información o consultas, se puede visitar el Espacio de Educación Musical Chelo Suzuki o comunicarse directamente a su Instagram @educacionmusical.chelosuzuki o contacto 2477-222425.

