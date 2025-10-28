martes 28 de octubre de 2025
    • Catalina Maglio: una bandera y un festival solidario para acompañar la recuperación de la niña

    Los alumnos de la Escuela de Fontezuela pintaron una bandera con mensajes de aliento a Cata. Además, preparan un festival a beneficio para ayudar a su familia.

    28 de octubre de 2025 - 11:55
    Los docentes y alumnos con la bandera en apoyo a Catalina Maglio durante la actividad en la Escuela Primaria 59 el lunes en Fontezuela.

    LA OPINION

    La comunidad educativa de Fontezuela volvió a expresar su apoyo a Catalina Maglio, la niña de 10 años que permanece internada en el Hospital Garrahan luego de haber sufrido graves lesiones en el rostro por la explosión de una maqueta durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua, el pasado 9 de octubre.

    Catalina Maglio es alumna de la Escuela Primaria 59 de Fontezuela.

    Catalina Maglio: la Escuela de Fontezuela organiza un festival solidario a beneficio de la nena
    cata tiene dias buenos y dias malos, pero va evolucionando muy bien. eso nos da fuerzas para seguir

    Cata "Tiene días buenos y días malos, pero va evolucionando muy bien. Eso nos da fuerzas para seguir"

    Este lunes, los alumnos de la Escuela Primaria N° 59 “Virgen María Auxiliadora” participaron de una jornada especial en la que pintaron una gran bandera con mensajes de cariño y aliento para su compañera, a quien todos llaman afectuosamente Cata. La actividad se desarrolló como parte de un “Dispositivo de acompañamiento desde la modalidad de Educación Física”, coordinado por docentes y estudiantes del profesorado del ISFD N° 121.

    Del encuentro participaron el profesor Matías Abrigo, la profesora Fernanda Paz, y los inspectores de la modalidad Marina Turrini y Andrés Basaldúa, quienes acompañaron a los docentes y alumnos en la propuesta.

    Los directivos, docentes y familias registraron el emotivo momento en fotos y videos, que luego fueron compartidos por los padres de Catalina —Ángeles Del Valle y Javier Maglio— en sus redes sociales. “Cada mensaje, cada gesto, nos llega al corazón. Saber que todos están con Cata nos da fuerza para seguir”, escribieron en sus historias, agradeciendo el acompañamiento de la comunidad.

    CATALINA MAGLIO APOYO DE LA ESCUELA PRIMARIA 59-16-9

    Un festival solidario en Fontezuela

    Además de las múltiples muestras de afecto, la escuela está organizando un festival solidario a beneficio de Catalina y su familia, que se realizará el sábado 8 de noviembre a las 20:30 en el Club Atlético Fontezuela.

    El objetivo es reunir fondos que permitan a sus padres afrontar los gastos de estadía y traslado mientras acompañan a su hija durante su recuperación en Buenos Aires, donde ha sido sometida a intervenciones quirúrgicas de alta complejidad como parte del proceso de reconstrucción facial.

    “Este año nuestra escuela cumplió 105 años, y teníamos previsto celebrar el aniversario con un festival. Pero, tras lo ocurrido con Cata, decidimos que el evento tuviera un sentido distinto: todo lo recaudado será destinado a ella y a su familia”, explicó la directora Marita Leiva, quien destacó la gran adhesión de comercios, empresas y vecinos.

    Las personas que estén interesadas en colaborar con adhesiones pueden contactar a los organizadores del festival solidario.

    El festival, organizado por la Asociación Cooperadora junto al cuerpo docente, contará con una amplia grilla artística: Joa Monzón, Changos Santiagueños, Herencia Criolla, la Escuela de danzas folclóricas Renacer de Tradición y el taller peñero “Amor en vuelo”, entre otros grupos y academias locales.

    Además, habrá servicio de buffet y sorteos especiales entre los asistentes. Las entradas anticipadas tienen un valor de 2.500 pesos, y 3.000 pesos en puerta. Para quienes deseen colaborar a distancia, se habilitó una cuenta a nombre de la Cooperadora de la Escuela N° 59, y se invita a comercios y empresas a participar con auspicios o donaciones.

    “Hay muchísima gente colaborando: algunos transfieren, otros aportan premios o nos envían su logo para incluirlo en la difusión. Es muy lindo ver cómo todos se movilizan por Cata”, agregó Leiva, quien junto a Norma, integrante de la cooperadora, dejó disponibles los teléfonos 2477-364261 y 2477-609797 para más información.

