Catalina Maglio recibió el alta médica en el Garrahan y continuará su recuperación ambulatoria en Buenos Aires

Catalia Maglio junto a su papá, Javier, su mamá, Ángeles Del Valle y su hermanita de dos años de edad.

Después de tres semanas de internación en el Hospital Garrahan , Catalina Maglio —la niña pergaminense de 10 años que sufrió graves lesiones en la explosión ocurrida durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua— recibió el alta médica y continuará su recuperación de manera ambulatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Catalina, alumna de cuarto grado de la Escuela Primaria N° 59 de Fontezuela, había resultado gravemente herida la noche del jueves 9 de octubre cuando un objeto metálico impactó en su rostro tras la explosión de una maqueta que intentaba emular la erupción de un volcán. La nena presenciaba la actividad como parte del público, acompañando a familiares durante el evento escolar.

El violento episodio generó una profunda conmoción en la comunidad educativa y en toda la ciudad. En las horas posteriores, la gravedad de las lesiones llevó a que la menor fuera trasladada de urgencia en un vuelo sanitario al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, donde fue intervenida y permaneció internada bajo cuidados intensivos.

Tras un extenso proceso de estabilización y avances alentadores en su recuperación, Catalina fue dada de alta este jueves. Su padre, Javier Maglio, compartió en redes sociales las imágenes del momento en que la familia —junto a su esposa Ángeles Del Valle y la hermanita menor, de dos años— posó sonriente al abandonar el centro de salud pediátrico de alta complejidad. Una de las fotos muestra a los cuatro caminando por los pasillos del hospital, simbolizando el cierre de una etapa marcada por la angustia y el comienzo de otra, de rehabilitación y esperanza.

En Historia de Instagram Javier Maglio posteó: "Después de 20 días así de contentos nos fuimos".

En diálogo con Diario La Opinión, Maglio explicó que permanecerán algunos días más en la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con un seguimiento médico ambulatorio que incluye curaciones periódicas, fisioterapia, kinesiología y otros tratamientos de rehabilitación facial. “Vamos a estar hasta el 12 o 13 de noviembre, según cómo avance todo. Después, cuando los médicos lo autoricen, volveremos a Fontezuela”, indicó el papá de Catalina.

Durante la internación, la familia recibió numerosas muestras de apoyo de vecinos, docentes, alumnos y amigos de Fontezuela y Pergamino. En los últimos días, distintas instituciones educativas realizaron actividades solidarias y mensajes de aliento para acompañar a la niña, cuyo proceso de recuperación ha conmovido a toda la comunidad.

Con el alta médica, Catalina inicia ahora una nueva etapa en su recuperación, acompañada por el afecto de su entorno y la dedicación del equipo médico del Garrahan, que continuará supervisando su evolución.