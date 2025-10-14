Cata continúa evolucionando: los médicos le retiraron el respirador y su estado muestra avances alentadores

Catalina Maglio (10) se encuentra internada en la sala de cuidados intensivos del Hospital Garrahan donde los especialistas de maxilofacial y diferentes especialidades pediátricas participaron de intervenciones quirúrgicas y de su tratamiento.

La Dirección Médica del Hospital Garrahan informó este martes que la niña pergaminense de 10 años que resultó gravemente herida en la explosión ocurrida durante una demostración científica en el Instituto Comercial Rancagua presenta una evolución favorable y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica.

Catalina Maglio permanece internada en la unidad de cuidados intensivos del centro pediátrico porteño desde el viernes de la semana pasada, cuando fue trasladada en helicóptero sanitario tras sufrir lesiones de extrema gravedad por el impacto de un objeto metálico en la cabeza, producto de la detonación de una maqueta que simulaba la erupción de un volcán en miniatura durante la feria de ciencias escolar.

De acuerdo con el parte médico difundido por el Hospital Garrahan, “la paciente pediátrica víctima de politraumatismo por explosión evoluciona en forma favorable, sin soporte respiratorio”. Además, se indicó que “continúa internada en la unidad de cuidados intensivos” y que “el equipo médico realiza un seguimiento clínico estrecho y mantiene comunicación permanente con la familia”.

La información representa una señal de esperanza para los familiares y allegados de la niña, cuya recuperación ha sido seguida con profunda preocupación por toda la comunidad de Pergamino. En los últimos días, los padres de Catalina habían manifestado su gratitud por las muestras de apoyo y solidaridad recibidas, tanto en campañas de oración como en iniciativas de colaboración económica para afrontar los gastos que implica la estadía en Buenos Aires.

Explosión

El grave incidente que afectó a Catalina y a una docente de 45 años, también lesionada por la explosión, ocurrió en la noche del jueves pasado durante una de las exhibiciones de la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua. Según las pericias iniciales, la detonación se habría originado cuando los componentes químicos empleados en la maqueta —preparada para representar la erupción de un volcán— generaron una reacción no controlada que liberó una fuerte onda expansiva.

Mientras la niña continúa bajo el cuidado del equipo médico del Garrahan, las autoridades judiciales y de seguridad siguen adelante con las pericias técnicas para determinar con precisión las causas del accidente. Intervienen especialistas en explosivos, Bomberos de la Policía y peritos de la Policía Científica bonaerense, bajo la coordinación de la fiscalía interviniente.

Desde el hospital, los profesionales insistieron en que la evolución clínica de Catalina sigue siendo “cautelosamente favorable”, y que los próximos días serán determinantes para consolidar su recuperación.