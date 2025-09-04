Casi fue una tragedia: El extremo de la cadena de un camión de volquetes impactó contra la cabeza de un hombre

De milagro no fue una tragedia por la violencia del impacto de la cadena de hierro contra la cabeza del hombre que estaba de gorra oscura esperando que terminara de descargar el volquete.

En la tarde del martes de esta semana un hombre recibió asistencia médica tras el impacto del extremo de una cadena de hierro contra el parietal izquierdo de su cabeza que, afortunadamente, no fue una tragedia de milagro al no provocarle mayores consecuencias en su salud más allá de una considerable inflamación que requiere un tratamiento ambulatorio.

Denuncias y peleas públicas agitan a La Libertad Avanza en la región

Un video registrado por una cámara de seguridad permitió reconstruir la secuencia del impacto que se dio repentinamente y en forma inesperada para las personas que se encontraban detrás del vehículo que había iniciado la maniobra de descenso del volquete contenedor.

Tal como da cuentas el conteo del minutero de la cámara de seguridad minutos después de las 15:30 impactó el gancho de la cadena.

Alrededor del vehículo detenido y en marcha para la maniobra de descenso del volquete desde la plataforma del vehículo hacia la vereda es que se produjo el inesperado del desenganche del dispositivo.

El instante previo a que el extremo de la cadena se desenganchara del soporte del volquete para salir como un latigazo contra la humanidad de la persona que se encontraba en la línea de recorrido descontrolado.

violento impacto de la cadena de un camion de volquete en la cabeza de una persona pergamino

La inercia del movimiento para provocar el traslado desde la unidad hacia el piso provocó que la cadena se desplegara con mucha velocidad y por el ruido del motor en marcha no se percataron del giro inesperado del elemento.

El pistón neumático movió la estructura superior por donde están sujetas la cadena y el gancho se salió del soporte del volquete y se generó un movimiento muy rápido de la cadena.

Los eslabones se movieron entre si como un latigazo hasta impactar en el parietal izquierdo del hombre, quien cayó desvanecido en forma instantánea.

Rápidamente recibió la asistencia de otros sujetos que estaban cerca y lo auxiliaron para que se lograra erguir nuevamente tras la conmoción.

El registro fílmico con mucha elocuencia mostró como se puso nuevamente de pie con la ayuda de otra persona y terminó la filmación.

En los instantes siguientes lo trasladaron a un centro de salud para que lo atiendan y le practiquen estudios de imágenes que determinen alguna lesión o traumatismo por el impacto.

Afortunadamente, el hombre se encuentra en observación con un seguimiento ambulatorio de las lesiones sufridas en la zona del parietal izquierdo.

Todo lo ocurrido sucedió en el frente de una chatarrería del barrio Jorge Newbery; según dieron a conocer fuentes que tuvieron al acceso al video.