viernes 05 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Casi fue una tragedia: El extremo de la cadena de un camión de volquetes impactó contra la cabeza de un hombre

    En las últimas horas trascendió un video que registró la violencia que impactó el extremo de una cadena de hierro contra el parietal de un hombre de 60 años.

    4 de septiembre de 2025 - 23:12
    De milagro no fue una tragedia por la violencia del impacto de la cadena de hierro contra la cabeza del hombre que estaba de gorra oscura esperando que terminara de descargar el volquete.

    De milagro no fue una tragedia por la violencia del impacto de la cadena de hierro contra la cabeza del hombre que estaba de gorra oscura esperando que terminara de descargar el volquete.

    LA OPINION

    En la tarde del martes de esta semana un hombre recibió asistencia médica tras el impacto del extremo de una cadena de hierro contra el parietal izquierdo de su cabeza que, afortunadamente, no fue una tragedia de milagro al no provocarle mayores consecuencias en su salud más allá de una considerable inflamación que requiere un tratamiento ambulatorio.

    Lee además
    En Junín hubo renuncias y denuncias de candidatos de La Libertad Avanza.

    Denuncias y peleas públicas agitan a La Libertad Avanza en la región
    cada mes, 250 nuevos conductores se suman en el partido de pergamino

    Cada mes, 250 nuevos conductores se suman en el Partido de Pergamino

    Un video registrado por una cámara de seguridad permitió reconstruir la secuencia del impacto que se dio repentinamente y en forma inesperada para las personas que se encontraban detrás del vehículo que había iniciado la maniobra de descenso del volquete contenedor.

    Tal como da cuentas el conteo del minutero de la cámara de seguridad minutos después de las 15:30 impactó el gancho de la cadena.

    violento impacto de la cadena de un camion de volquete en la cabeza de una persona pergamino
    El instante previo a que el extremo de la cadena se desenganchara del soporte del volquete para salir como un latigazo contra la humanidad de la persona que se encontraba en la línea de recorrido descontrolado.

    El instante previo a que el extremo de la cadena se desenganchara del soporte del volquete para salir como un latigazo contra la humanidad de la persona que se encontraba en la línea de recorrido descontrolado.

    Accidente por un giro inesperado de la cadena

    Alrededor del vehículo detenido y en marcha para la maniobra de descenso del volquete desde la plataforma del vehículo hacia la vereda es que se produjo el inesperado del desenganche del dispositivo.

    La inercia del movimiento para provocar el traslado desde la unidad hacia el piso provocó que la cadena se desplegara con mucha velocidad y por el ruido del motor en marcha no se percataron del giro inesperado del elemento.

    El pistón neumático movió la estructura superior por donde están sujetas la cadena y el gancho se salió del soporte del volquete y se generó un movimiento muy rápido de la cadena.

    Los eslabones se movieron entre si como un latigazo hasta impactar en el parietal izquierdo del hombre, quien cayó desvanecido en forma instantánea.

    Rápidamente recibió la asistencia de otros sujetos que estaban cerca y lo auxiliaron para que se lograra erguir nuevamente tras la conmoción.

    El registro fílmico con mucha elocuencia mostró como se puso nuevamente de pie con la ayuda de otra persona y terminó la filmación.

    En los instantes siguientes lo trasladaron a un centro de salud para que lo atiendan y le practiquen estudios de imágenes que determinen alguna lesión o traumatismo por el impacto.

    Afortunadamente, el hombre se encuentra en observación con un seguimiento ambulatorio de las lesiones sufridas en la zona del parietal izquierdo.

    Todo lo ocurrido sucedió en el frente de una chatarrería del barrio Jorge Newbery; según dieron a conocer fuentes que tuvieron al acceso al video.

    Temas
    Seguí leyendo

    Denuncias y peleas públicas agitan a La Libertad Avanza en la región

    Cada mes, 250 nuevos conductores se suman en el Partido de Pergamino

    Segunda Sección Electoral: el kirchnerismo podría imponerse en una elección reñida. Disputa contra Hechos

    HECHOS cerró la campaña: "Vamos a dar un mensaje a la Provincia y a toda la Argentina", dijo Manuel Passaglia

    Guayaquil, el encuentro: teatro histórico para repensar la independencia

    Elecciones 2025: el lunes habrá clases con normalidad en las escuelas donde se vote

    Con el triunfo de Alianza de Colón ante Gimnasia finalizó la segunda del Clausura de básquetbol

    Pergamino se prepara para vivir la Muestra Anual de Yumbrel

    Da Capo Dúo presenta Piano y Flauta en francés en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced

    Un cruce bochornoso entre libertarios en Canal 4 que empaña el clima electoral en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En Junín hubo renuncias y denuncias de candidatos de La Libertad Avanza.

    Denuncias y peleas públicas agitan a La Libertad Avanza en la región

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    De milagro no fue una tragedia por la violencia del impacto de la cadena de hierro contra la cabeza del hombre que estaba de gorra oscura esperando que terminara de descargar el volquete.

    Casi fue una tragedia: El extremo de la cadena de un camión de volquetes impactó contra la cabeza de un hombre
    En Junín hubo renuncias y denuncias de candidatos de La Libertad Avanza.

    Denuncias y peleas públicas agitan a La Libertad Avanza en la región

    El joven ciclista Santiago Gruñeiro fue recibido por el Intendente de San Nicolas, Santiago Passaglia.

    El intendente Santiago Passaglia recibió a Santiago Gruñeiro, campeón panamericano en ciclismo

    Elecciones: ¿Cuándo arranca la Veda electoral en el Partido de Pergamino?

    Elecciones: ¿Cuándo arranca la Veda electoral en el Partido de Pergamino?

    Desembarcará la franquicia de McDonalds en el Parador San Nicolas

    McDonald's abrirá un local en el Parador San Nicolás con atención 24 horas y Automac