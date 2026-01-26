Carnaval en familia en Manuel Ocampo: llega Ocam Feria Las Plazas Unen

Impulsada por el grupo Noches Estrelladas junto a la delegación comunal de Manuel Ocampo, la propuesta está pensada para toda la familia. NOCHES ESTRELLADAS

El grupo Noches Estrelladas y la delegación del pueblo de Manuel Ocampo anunciaron la realización de Ocam Feria Las Plazas Unen – modo Carnaval, una propuesta pensada para el disfrute comunitario que tendrá lugar el domingo 8 de febrero, a partir de las 18:00.

El evento combinará música en vivo, puestos gastronómicos, artesanos y vendedores, además de distintas actividades recreativas destinadas a toda la familia. La animación musical estará a cargo de Madeleine y su banda y 100% Santa Fe, mientras que la locución será realizada por Juampi Martínez y el sonido estará a cargo de Eduardo Ubillos.

Desde la organización invitan a vivir el espíritu del carnaval con participación activa del público. “Prepará tu disfraz y llevate el premio”, anuncian, y agregan: “Elegimos el Rey y la Reina; vení a disfrutar de nuestra Feria. Trae mate y reposera, y ganas de pasarla bien”.

Cómo surgió Ocam Feria Las Plazas Unen En diálogo con LA OPINION, Regina Olivera, referente del grupo organizador, destacó el trabajo sostenido que vienen realizando en la localidad. “Tenemos un grupo desde hace 18 años que se llama Noches estrelladas y nos ocupamos de las fiestas infantiles del pueblo”, señaló, y detalló: “Hacemos todo lo que es Día del Niño; Navidad, con un Papa Noel que llega con juguetes; Reyes Magos, que llegan con golosinas y juguetes”.

En ese sentido, Olivera subrayó el alcance de las últimas actividades realizadas: “Por ejemplo, este año se repartieron 450 pelotas con golosinas y se realizó dentro de la Ocam Feria de Reyes”. Finalmente, remarcó el carácter colectivo de la nueva propuesta: “Y ahora hacemos la de Carnaval en conjunto con la delegación del pueblo”. Con entrada libre y una impronta participativa, Ocam Feria Las Plazas Unen – modo Carnaval se presenta como una nueva oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y celebrar, en clave festiva, el encuentro en el espacio público.

