domingo 21 de diciembre de 2025
    • Cultura

    Carlos Barbarito publica el libro Desde el paisaje Voltaire en formato digital

    El poeta Carlos Barbarito presenta su nuevo libro de poesías bajo el sello Colección Libros Imposibles. La obra puede leerse a través de: calameo.com

    21 de diciembre de 2025 - 19:00
    Carlos Barbarito. Su poesía ha sido editada y traducida en distintos países de América y Europa.

    Carlos Barbarito. Su poesía ha sido editada y traducida en distintos países de América y Europa.

    NORBERT GUTHIER

    Bajo el sello editorial Colección Libros Imposibles, el poeta pergaminense Carlos Barbarito acaba de publicar Desde el paisaje Voltaire, un libro digital de poesías que se suma a su extensa y reconocida trayectoria literaria.

    Adagio se viste de fiesta y convoca al público al Teatro Unión Ferroviaria.
    Cultura y espectáculos

    Adagio celebra 20 años con un gran cierre anual en el Teatro Unión Ferroviaria
    Pablo Ivalo, Walter Juárez, Aldana López y la pareja de danza María Córdoba y Nicolás Giménez.
    Cultura y espectáculos

    Peña folklórica rumbo a Cosquín en Fortín Pergamino para apoyar a nuestros artistas

    Esta primera edición cuenta con prólogo de Juan Antonio Rosado Z., diseño editorial de Malvyn Aguilar, portada y ensayo fotográfico de Floriano Martins, coordinación editorial de Juana M. Ramos y corrección filológica a cargo del propio autor, conformando un cuidado trabajo colectivo que potencia la propuesta estética del libro.

    Desde el paisaje Voltaire fue ensamblado en su versión digital en diciembre de 2024, consolidando una nueva entrega en el catálogo de Colección Libros Imposibles.

    La obra puede leerse en forma gratuita a través del link: https://www.calameo.com/read/007409375c44ad0e1f1a6

    La mirada de Juan Antonio Rosado Z.

    En el prólogo de Desde el Pasaje Voltaire, Juan Antonio Rosado Z. propone una lectura del poemario de Carlos Barbarito como una poética de la tensión y del quiebre. El poeta aparece allí como una figura paradojal: filósofo y antifilósofo, creyente y escéptico, sometido a la palabra y a la vez en rebelión contra ella. Su mirada se nutre del recuerdo y del proyecto, del ayer y del mañana, en un presente que se abre como abismo y donde se instala la duda fundamental sobre la idea de que “todo está bien”.

    Rosado Z. señala que las palabras en Barbarito funcionan como hilos tensos que van de lo abstracto a lo tangible, del concepto a la imagen concreta, conformando una trama simbólica que sacude al lector y lo arranca del mundo habitual. El universo del libro está marcado por imágenes de incendios, cenizas, sombras y terremotos, signos de una realidad fragmentada, herida y en permanente intemperie. La referencia a Voltaire y al terremoto de Lisboa remite, más allá del espacio urbano, a un ocaso moral y a la ruptura de toda certeza.

    El flujo de imágenes —a veces onírico o delirante— privilegia la experiencia sensorial. La figura de un “alguien” sin nombre atraviesa los poemas como identidad expuesta al tiempo, donde vida y muerte, padre e hijo, se superponen. Los versos avanzan con esguinces, caídas y saltos, entre culpa, euforia y desgarro, sin promesa de reconciliación.

    Según Rosado Z., se trata de una poética de la ruptura y la orfandad, un libro de interrogantes frente a un mundo que pierde contornos y esencia. Sin embargo, en medio de la devastación persiste una posibilidad mínima: el cultivo de la palabra como acto de resistencia. Barbarito no ofrece evasión ni consuelo, sino un lenguaje que asume el caos contemporáneo con lucidez, sin dogmas ni optimismo ingenuo, y convierte la incertidumbre en materia poética.

    Sobre Carlos Barbarito

    Carlos Barbarito (Pergamino, Argentina, 1955) es poeta y ensayista. Desde mediados de la década de 1980 ha desarrollado una extensa y sostenida obra poética, publicada en Argentina y en el exterior, con títulos fundamentales como Poesía quebrada, Éxodos y trenes, Bestiario de amor, Viga bajo el agua, La luz y alguna cosa, Piedra encerrada en piedra, Un fuego bajo un cielo que huye, Cenizas del mediodía, Falla en el instante puro, Radiación de fondo y Materia desnuda, entre otros.

    Su poesía ha sido editada y traducida en distintos países de América y Europa, y ha dado lugar también a libros de artista y proyectos interdisciplinarios en colaboración con artistas visuales como Sergio Bonzón, Víctor Chab y Gabriela Aberastury.

    Paralelamente, Barbarito ha desarrollado una importante labor ensayística vinculada a las artes plásticas, con estudios sobre las vanguardias y monografías dedicadas a artistas como Roberto Aizenberg y Norma Bessouet. Su obra y trayectoria figuran en diccionarios y repertorios de referencia de la literatura y el arte argentinos.

    Adagio celebra 20 años con un gran cierre anual en el Teatro Unión Ferroviaria

    Peña folklórica rumbo a Cosquín en Fortín Pergamino para apoyar a nuestros artistas

    La trompeta que dejó huella: homenaje al músico local Guillermo Aguilar

    Avatar: Fuego y Cenizas llega a Cinema Pergamino con un estreno de alto impacto

    Todo lo que pasa este fin de semana en la cultura de Pergamino

    La música coral de Pergamino se une por la solidaridad en un Concierto de Navidad

    Intimo Show: el Estudio de Canto Silvia Pérez despide el año con una gala en el Teatro Unión Ferroviaria

    Guillermo Francella vuelve al teatro con Desde el Jardín y estrena en calle Corrientes en 2026

    Términos que la RAE Real Academia Española incluye este año en el Diccionario de la Lengua Española

    La obra "Antoine", de Susana Panza, será exhibida como Patrimonio Cultural de Corrientes

    Pablo Ivalo, Walter Juárez, Aldana López y la pareja de danza María Córdoba y Nicolás Giménez.
    Cultura y espectáculos

    Peña folklórica rumbo a Cosquín en Fortín Pergamino para apoyar a nuestros artistas

    Por Néstor Suárez

    Carlos Barbarito. Su poesía ha sido editada y traducida en distintos países de América y Europa.
    Cultura

    Carlos Barbarito publica el libro Desde el paisaje Voltaire en formato digital
    Después de la derrota sufrida ante Atlético Escobar como local, el Albinegro se prepara para tratar de revertir la serie y avanzar a la próxima instancia de los playoffs de la Región Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA).

    Zárate: Lima va por la hazaña ante Atlético Escobar y define la serie en terreno neutral

    Papá Noel y el Grinch llegan al Teatro Municipal para celebrar la Navidad en familia

    San Nicolás: Papá Noel y el Grinch llegan al Teatro Municipal para celebrar la Navidad en familia

    El equipo de la ribera viajará a Pérez Millán para enfrentar al General, tratando de hacer valer el triunfo por 2 a 0 que consiguió en Barrio Prado Español.

    San Nicolás: Regatas visita a San Martín con ventaja y busca sellar la clasificación Torneo Regional Amateur

    La intuición vuelve a ser valorada como una forma profunda de conocimiento que integra razón, emoción y experiencia vital.

    La intuición, una brújula evolutiva que reaparece como guía en tiempos de incertidumbre