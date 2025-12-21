Carlos Barbarito publica el libro Desde el paisaje Voltaire en formato digital

Bajo el sello editorial Colección Libros Imposibles , el poeta pergaminense Carlos Barbarito acaba de publicar Desde el paisaje Voltaire , un libro digital de poesías que se suma a su extensa y reconocida trayectoria literaria.

Esta primera edición cuenta con prólogo de Juan Antonio Rosado Z. , diseño editorial de Malvyn Aguilar , portada y ensayo fotográfico de Floriano Martins , coordinación editorial de Juana M. Ramos y corrección filológica a cargo del propio autor, conformando un cuidado trabajo colectivo que potencia la propuesta estética del libro.

Desde el paisaje Voltaire fue ensamblado en su versión digital en diciembre de 2024, consolidando una nueva entrega en el catálogo de Colección Libros Imposibles .

La mirada de Juan Antonio Rosado Z.

En el prólogo de Desde el Pasaje Voltaire, Juan Antonio Rosado Z. propone una lectura del poemario de Carlos Barbarito como una poética de la tensión y del quiebre. El poeta aparece allí como una figura paradojal: filósofo y antifilósofo, creyente y escéptico, sometido a la palabra y a la vez en rebelión contra ella. Su mirada se nutre del recuerdo y del proyecto, del ayer y del mañana, en un presente que se abre como abismo y donde se instala la duda fundamental sobre la idea de que “todo está bien”.

Rosado Z. señala que las palabras en Barbarito funcionan como hilos tensos que van de lo abstracto a lo tangible, del concepto a la imagen concreta, conformando una trama simbólica que sacude al lector y lo arranca del mundo habitual. El universo del libro está marcado por imágenes de incendios, cenizas, sombras y terremotos, signos de una realidad fragmentada, herida y en permanente intemperie. La referencia a Voltaire y al terremoto de Lisboa remite, más allá del espacio urbano, a un ocaso moral y a la ruptura de toda certeza.

El flujo de imágenes —a veces onírico o delirante— privilegia la experiencia sensorial. La figura de un “alguien” sin nombre atraviesa los poemas como identidad expuesta al tiempo, donde vida y muerte, padre e hijo, se superponen. Los versos avanzan con esguinces, caídas y saltos, entre culpa, euforia y desgarro, sin promesa de reconciliación.

Según Rosado Z., se trata de una poética de la ruptura y la orfandad, un libro de interrogantes frente a un mundo que pierde contornos y esencia. Sin embargo, en medio de la devastación persiste una posibilidad mínima: el cultivo de la palabra como acto de resistencia. Barbarito no ofrece evasión ni consuelo, sino un lenguaje que asume el caos contemporáneo con lucidez, sin dogmas ni optimismo ingenuo, y convierte la incertidumbre en materia poética.

Sobre Carlos Barbarito

Carlos Barbarito (Pergamino, Argentina, 1955) es poeta y ensayista. Desde mediados de la década de 1980 ha desarrollado una extensa y sostenida obra poética, publicada en Argentina y en el exterior, con títulos fundamentales como Poesía quebrada, Éxodos y trenes, Bestiario de amor, Viga bajo el agua, La luz y alguna cosa, Piedra encerrada en piedra, Un fuego bajo un cielo que huye, Cenizas del mediodía, Falla en el instante puro, Radiación de fondo y Materia desnuda, entre otros.

Su poesía ha sido editada y traducida en distintos países de América y Europa, y ha dado lugar también a libros de artista y proyectos interdisciplinarios en colaboración con artistas visuales como Sergio Bonzón, Víctor Chab y Gabriela Aberastury.

Paralelamente, Barbarito ha desarrollado una importante labor ensayística vinculada a las artes plásticas, con estudios sobre las vanguardias y monografías dedicadas a artistas como Roberto Aizenberg y Norma Bessouet. Su obra y trayectoria figuran en diccionarios y repertorios de referencia de la literatura y el arte argentinos.