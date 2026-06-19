Cáritas San Nicolás alertó por el aumento de personas en situación de calle y la demanda de ayuda

Cáritas mantiene su colecta anual durante todo junio y desde la organización en San Nicolás notaron –en diálogo con EL NORTE– un incremento de las personas en situación de calle, y en la demanda de alimentos y abrigo de los grupos más vulnerables.

La situación social continúa generando preocupación en distintas organizaciones comunitarias. Desde Cáritas San Nicolás advirtieron un incremento de las personas en situación de calle y una mayor demanda de alimentos, abrigo y asistencia básica, en un contexto marcado por las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias.

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La directora de Cáritas San Nicolás, Daniela Miguens, expresó la preocupación de la institución por el aumento de personas que recurren a la organización en busca de ayuda para cubrir necesidades esenciales.

Según explicó, muchas familias enfrentan dificultades para generar ingresos propios, mientras que otras han perdido su empleo o encuentran cada vez menos oportunidades laborales que les permitan sostenerse económicamente.

“Observamos día a día la demanda de alimentos y abrigo, y especialmente un incremento en la cantidad de personas en situación de calle que llegan a Cáritas en búsqueda de la cobertura de necesidades básicas”, señaló la referente.

Miguens destacó además que, si bien existen iniciativas impulsadas por la Iglesia y otros actores sociales para brindar contención, la problemática presenta una complejidad creciente que requiere un trabajo articulado y permanente.

El llamado a la solidaridad de toda la comunidad

Desde la entidad remarcaron que su misión va más allá de la asistencia inmediata y que busca promover el desarrollo humano integral de las personas más vulnerables.

En ese sentido, convocaron a la comunidad a involucrarse activamente y a prestar atención a quienes atraviesan situaciones de exclusión y pobreza.

“Poner los ojos en el que sufre, comprender su realidad y ponernos en acción es una manera de multiplicar la esperanza”, expresó Miguens, quien recordó además el mensaje del papa Francisco sobre la necesidad de construir una sociedad más inclusiva.

La colecta anual de Cáritas continuará durante todo el mes de junio bajo el lema “Cáritas Argentina, 70 años alentando la esperanza”. Los aportes pueden realizarse en las parroquias, en la sede de Cáritas Diocesana ubicada en Rivadavia 106 o mediante transferencia al alias CARITASSN.

La situación de calle en Argentina preocupa a organizaciones y gobiernos

La problemática de las personas en situación de calle también se refleja a nivel nacional. Un relevamiento realizado por el Ministerio de Capital Humano y difundido durante este año identificó 9.421 personas en esa condición en distintas provincias del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con ese informe, cerca del 60% de los casos relevados corresponden a personas que quedaron en situación de calle durante los últimos dos años, un dato que evidencia el deterioro de las condiciones sociales y económicas.

Sin embargo, diversas organizaciones sociales sostienen que existe un subregistro importante y aseguran que la cantidad real sería considerablemente mayor. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, un censo popular realizado por entidades sociales estimó que casi 12 mil personas vivían en la vía pública.

Mientras tanto, tanto organizaciones comunitarias como organismos estatales continúan desarrollando programas de asistencia para enfrentar una problemática que se vuelve más visible con la llegada de las bajas temperaturas y que afecta a miles de personas en todo el país.