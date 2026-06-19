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    • Zárate: Con juegos, deportes e IA, comenzó Costa Joven 2026

    La tradicional propuesta juvenil inició sus actividades en Zárate en el Espacio DAM con una amplia convocatoria y una variada agenda recreativa y formativa.

    19 de junio de 2026 - 10:32
    Con una masiva concurrencia de estudiantes, el Municipio dio inicio anoche a una nueva edición de Costa Joven 2026 en las instalaciones del Espacio DAM.

    Con una masiva concurrencia de estudiantes, el Municipio dio inicio anoche a una nueva edición de Costa Joven 2026 en las instalaciones del Espacio DAM.

    Enlace Crítico

    Con una convocatoria que superó los 1.200 estudiantes, el Municipio de Zárate puso en marcha una nueva edición de Costa Joven 2026. La apertura se llevó a cabo en el Espacio DAM, donde decenas de cursos de escuelas secundarias del distrito comenzaron a participar de una de las iniciativas más esperadas por los jóvenes.

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    El pasado sábado se vivió la tercera edición de la Ultra Maratón Zárate en el Campo Olímpico Municipal de Zárate (Velódromo), un evento de nivel internacional que cuenta año a año con el apoyo de la Secretaría de Educación y Deporte de la Municipalidad de Zárate.

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    La ciudad de Zárate ofrecerá este fin de semana distintas propuestas culturales recreativas y de encuentro para disfrutar en familia y al aire libre. Habrá actividades culturales, deportivas, gastronómicas, ferias de emprendedores y espacios para recorrer y compartir en diferentes puntos de la ciudad.

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    Más de 50 cursos participan de Costa Joven 2026

    La jornada inaugural se desarrolló en un clima de entusiasmo y celebración, con la presencia de alumnos de 4º, 5º y 6º año de distintas instituciones educativas del partido de Zárate. En total, más de 50 cursos formarán parte de esta edición del programa.

    El encuentro permitió que los estudiantes compartieran una noche de integración y comenzaran a conocer las distintas propuestas que se desarrollarán durante las próximas semanas.

    Actividades recreativas, deportivas y tecnológicas

    Costa Joven 2026 contará con una amplia variedad de actividades diseñadas para promover la participación, el trabajo en equipo y el aprendizaje. Entre las propuestas previstas se encuentran torneos de FIFA en Xbox, Truco, Team Race, Rosco del Saber y actividades vinculadas a la inteligencia artificial.

    Además, habrá talleres de folclore, desafíos de resistencia física y competencias deportivas en disciplinas como fútbol, básquet, hockey y atletismo, junto a espacios de formación destinados a los estudiantes.

    Un show musical marcó la apertura del programa

    Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación en vivo de Arritmia, que ofreció un espectáculo cargado de energía y logró que los jóvenes cantaran y bailaran durante gran parte del evento.

    Desde el Municipio resaltaron la importante convocatoria y el compromiso demostrado por los participantes en el inicio de una nueva edición del programa. En ese sentido, el director de Juventud, Lucio Vera, destacó el rol central de los estudiantes.

    “Los jóvenes son los protagonistas del programa. Desde nuestro lugar buscamos que se apropien del programa y que siga siendo un espacio de contención, de formación, de crecimiento y aprendizaje”, expresó el funcionario.

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