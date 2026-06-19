Música en vivo, obras, cine y exposiciones: qué hacer este fin de semana en Pergamino

Este sábado se presenta en vivo Dalila, la diosa del verbo amar, a pedido del público en Club Centenario.

Pergamino se prepara para vivir un fin de semana con una intensa actividad cultural. La programación incluye recitales de música, espectáculos teatrales, propuestas de tango, rock y folklore, funciones de cine, exposiciones de arte y visitas a museos y espacios históricos. Entre los principales atractivos se destacan las presentaciones de Cristian Capurelli, Dalila, Javier Astrada y la obra "Viudas e Hijas" , junto a numerosas actividades distribuidas en distintos escenarios de la ciudad.

Cultura y espectáculo Música, teatro, libros, baile y cine: una agenda en Pergamino para no quedarse en casa

Cultura Concierto de música italiana y argentina con Romina Amoruso y Juan Carlos Migliaro

Este viernes en el Teatro Unión, el consagrado folklorista Cristian Capurelli presentará un espectáculo especial en formato full banda. Participarán Tamara Meschller y Benja Molina Chazarretta.

Este viernes vuelve a presentarse en Roma Bar Café, el cantor de tango Javier Astrada junto a la Orquesta Bien Porteña. Participará como invitada la Orquesta El Desbande del Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”.

San Nicolás 570, a las 20:30. Anticipadas a $15.000. Reservas al 2477 236933.

Casa de la Cultura

Viudas e Hijas

Este viernes llega a la Casa de la Cultura la obra Viudas e Hijas, con dirección de Alfonso Paso y Héctor Díaz, y las actuaciones de Nora Cárpena, María Valenzuela, Liliana Calabró y Paula Morales.

General Paz 600, a las 21:00. Entradas por plateaunotickets.com

Galería ArteMás

Obraje

En la galería ArteMás se habilitó la muestra Obraje, de los artistas locales Miguel Vecino y Paulo Scarlato. La muestra propone un recorrido por obras, objetos y piezas concebidas como procesos abiertos, en permanente construcción y reflexión.

Echevarría 555. Miércoles, jueves y viernes de 17:30 a 19:30. Entrada libre y gratuita. Instagram: @artemas.pergamino

Cinema Pergamino

Toy Story 5

Este viernes Cinema Pergamino se estrena la película El día de la revelación. Además, continúan en cartel Scary Movie 6, Backrooms: sin salida y el Día de la revelación.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

El Yerta Club Cultural

Música, relatos y teatro

El Yerta Club Cultural anuncia las propuestas para este fin de semana. El viernes se presenta el espectáculo Las Herramientas (música, relatos y texturas sonoras se entrelazan para recorrer paisajes de la Patagonia, la infancia y la solidaridad de los desconocidos) a cargo de la célebre escritora y periodista cultural Silvia Hopenhayn, junto a dos figuras fundamentales de la música argentina contemporánea: el compositor y guitarrista Guillo Espel y el percusionista Oscar Albrieu Roca. El sábado se presenta Gonzalo Aloras, música, compositor y multiinstrumentista rosarino. El domingo el grupo Estelar presenta Híbrido, una obra de teatro de improvisación que sigue la historia de una pareja en crisis (preventa $8000; anticipadas $10000; en puerta $12000.

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00 Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable

Música y baile

Este viernes y el sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta Tigre Goro. El sábado animará la noche Corchito Show. En las dos veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes a las 21:30 y sábado a las 22:00. Anticipadas para ambas noche a $6000. Reservas al 2477 454321.

Florentino Teatro Bar

Raíces

Este sábado en Florentino Teatro Bar se presentan Gabriel Rodríguez y Simón Rodríguez, junto a Lucas Chamas, Lucho Carrasco y Joan Vampiro con el espectáculo Raíces.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al 2477 554459.

Don Pedro con Espinas

La 5ta. edición de La Viki Fest

Este sábado se realiza en Don Pedro con Espinas la quinta edición de La Viki Fest, con cuatro bandas en vivo: El misterio de los inconscientes, Aguerridos, Re4actor y Manolo Azafrán.

Alvear y el arroyo, a las 21:00. Instagram: @don_pedro_com_espinas

Ritmo Club Resto Bar

Retro Fest y música en vivo

Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes se podrá disfrutar de Retro Fest con DJ en vivo. El sábado vuelven a presentarse juntos Keke Conte y Alberto Digilio ($8000). El domingo la propuesta será Crazy Magnet Blues para festejar el Día del Padre ($5000).

Avenida Alsina 950. Viernes a las 23:00; sábado a las 21:30; domingo a las 21:00. Reservas al 2477 318000.

Habemus Theatrum

Yo ya no

Este viernes en Habemus Theatrum sube a escena la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera. La obra cuenta con las actuaciones de Lorena Capriotti, Mariela Enrico, Andrea Venticinque y Yésica Lucero, además de la asistencia de dirección de Claudia Albana.

Jujuy 227, viernes a las 21:00. Anticipadas: 2477 451467.

Club Centenario

Dalila

Este sábado se presenta en vivo Dalila, la diosa del verbo amar, a pedido del público. Se suman a la noche bailable Mambos, Matías Pochi y 199% Santa Fe (Ultimas anticipadas a $15000). El domingo, Día del Padre, animarán la jornada Chelo y Goro (damas gratis; caballeros $7000).

Avenida Juan B. Justo 2100-2198. Reservas para el sábado al whatsApp 2477597446.

Habemus Theatrum

9 Lunas de España

Este sábado en Habemus Theatrum se presenta 9 Lunas de España, un espectáculo de zarzuela, teatro y música en vivo protagonizado y dirigido por el actor Oscar Isa e inspirado en textos de Federico García Lorca.

Jujuy 227, a las 21:00. Anticipadas a 17.000 pesos. Los estudiantes del Conservatorio de Música y de la Escuela de Artes Visuales: 2x1 por 18.000 pesos; en puerta 20.000 pesos. Reservas al teléfono 2477-451467 o en la sede del Conservatorio, ubicada en San Martín 621.

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

Romina Amoruso y Juan Carlos Migliaro

Este domingo en sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, la soprano Romina Amoruso y del músico pergaminense Juan Carlos Migliaro, a cargo del laúd y guitarra barroca, proponen recorrido por la música italiana y argentina.

Avenida Colón 635, a las 18:00. Anticipadas a $12000 al 2477 569493.

Museo Héroes de Malvinas

Visita

El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]