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    • San Antonio de Areco: Crisis en el Hospital Zerboni, ATE denunció nuevos incidentes y falta de respuestas

    Trabajadores del Hospital de San Antonio de Areco y representantes de ATE alertaron que persisten los riesgos en Salud Mental y reclamaron medidas urgentes.

    19 de junio de 2026 - 10:19
    Antes del cuarto intermedio de la sesión extraordinaria convocada por la crisis en Salud Mental, representantes de ATE y trabajadores del Hospital Emilio Zerboni tomaron la palabra para advertir que el problema que explotó el sábado sigue vigente.

    Antes del cuarto intermedio de la sesión extraordinaria convocada por la crisis en Salud Mental, representantes de ATE y trabajadores del Hospital Emilio Zerboni tomaron la palabra para advertir que el problema que explotó el sábado sigue vigente.

    Hospital Emilio Zerboni

    La crisis que sacude al Hospital Emilio Zerboni de la ciudad de San Antonio de Areco continúa generando preocupación. Durante la sesión extraordinaria convocada para abordar la situación en el área de Salud Mental, trabajadores y representantes gremiales advirtieron que los problemas que derivaron en los graves incidentes del fin de semana aún no fueron resueltos y que los riesgos para el personal siguen presentes.

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    ATE denunció que la situación en el Hospital Zerboni sigue sin control

    Antes del debate legislativo, los trabajadores tomaron la palabra para expresar su preocupación por el escenario que atraviesa el hospital. La secretaria general de ATE, Patricia Medina, aseguró que durante la noche previa a la sesión se registró un nuevo incidente dentro de la institución.

    Según explicó, aunque el episodio fue de menor magnitud que los hechos ocurridos el sábado, volvió a poner en riesgo la integridad de los trabajadores.

    “La situación no está controlada”, sostuvo la dirigente gremial, quien remarcó que el problema de fondo continúa sin resolverse y advirtió sobre la posibilidad de que vuelvan a repetirse situaciones de extrema gravedad.

    Ocho trabajadores lesionados y secuelas emocionales

    Durante su intervención, Medina recordó que los incidentes registrados en el área de Salud Mental dejaron al menos ocho trabajadores lesionados y cuestionó la falta de asistencia para quienes estuvieron expuestos a los episodios de violencia.

    La dirigente señaló que varios empleados continúan atravesando consecuencias emocionales derivadas de lo sucedido y aseguró que algunos siguen desempeñando sus tareas mientras intentan procesar el impacto psicológico de los hechos.

    “Tenemos trabajadores en crisis emocional porque vivieron un hecho absolutamente traumático”, afirmó, al tiempo que mencionó el caso de una trabajadora que resultó golpeada con un matafuegos durante los disturbios.

    El testimonio de una enfermera expuso el impacto de la crisis

    Uno de los momentos más significativos de la sesión fue la intervención de la enfermera Catalina Coronel, quien describió las secuelas que dejaron los hechos ocurridos en el hospital.

    Su testimonio reflejó la preocupación existente entre el personal sanitario, que manifestó temor, agotamiento e incertidumbre frente a la posibilidad de que vuelvan a registrarse episodios similares.

    Las exposiciones de los trabajadores dejaron en evidencia que, más allá de los pedidos de informes y los debates políticos, la crisis continúa abierta dentro del Hospital Emilio Zerboni.

    “Cinco días después y anoche casi vuelve a pasar”, expresó Medina al cierre de su intervención, reclamando respuestas urgentes para garantizar la seguridad de quienes trabajan diariamente en la institución.

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