Buscando evidencias por el robo en Acevedo encontraron prueba clave del asalto en Manuel Ocampo

Un significativo avance se registró en la investigación judicial por el violento asalto cometido contra una pareja de Manuel Ocampo el 8 de agosto pasado, cuando cuatro sujetos armados irrumpieron en la vivienda rural, redujeron a sus moradores y se apoderaron del dinero y bienes de valor que el matrimonio atesoraba en la finca.

El dato clave surgió a partir de un allanamiento ordenado en el marco de otra causa, por un robo ocurrido días atrás en la localidad de Acevedo , que permitió secuestrar el automóvil rojo identificado en cámaras de seguridad como el vehículo utilizado por los delincuentes para trasladarse a Ocampo y huir del lugar del atraco.

La diligencia fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Julio Caturla, a pedido de la Fiscalía N° 6, que subroga el fiscal Daniel Aguilar, en el marco de la causa por el robo de Acevedo. Sin embargo, durante el operativo los investigadores hallaron elementos que también resultaron de gran interés para la Fiscalía N° 2, a cargo del doctor Germán Guidi, que instruye la causa por el asalto al matrimonio ocampense.

El allanamiento se llevó a cabo en dos domicilios del barrio Kennedy, en inmediaciones de Vaccarezza y Zubiría, y contó con la participación de efectivos de la Comisaría Tercera, el Destacamento Acevedo, la Policía Motorizada y la Jefatura Departamental, bajo la supervisión del comisario mayor Mariano Cepeda.

En el allanamiento secuestraron armas de fuego (cortas y largas); municiones y cuchillos que estarían relacionados con el robo sufrido por un ingeniero agrónomo en su casa de Acevedo el jueves a la tardes.

Durante la requisa, el personal policial secuestró una gran cantidad de armas de fuego, dinero, alhajas, herramientas y prendas de vestir, además del vehículo rojo que fue filmado en las inmediaciones del domicilio de las víctimas en Ocampo el día del hecho.

El fiscal Guidi y el comisario mayor Cepeda brindaron una conferencia de prensa conjunta en la sede de la Jefatura Departamental, donde dieron detalles del operativo y de la conexión entre ambas investigaciones.

Armas de guerra

El titular de la Fiscalía N° 2 destacó que entre las armas incautadas había pistolas automáticas, un fusil ametralladora de calibre militar y armas con silenciador, todas consideradas de guerra según la legislación vigente. Ninguna contaba con documentación que acreditara su legítima tenencia.

“Se trata de un arsenal de alto poder de fuego que no es habitual encontrar en nuestra ciudad. Por sus características, se presume que estas personas contaban con una logística y organización que excede los patrones comunes de los delitos locales”, explicó Guidi, quien señaló que el morador de la vivienda fue aprehendido y se encuentra bajo investigación por encubrimiento y acopio de armas de guerra.

Las armas fueron sometidas a peritajes por la División Balística de Policía Científica, para determinar si alguna de ellas fue utilizada en hechos delictivos recientes ocurridos en Pergamino o en localidades vecinas.

El auto es clave

auto ford fiesta bordo sin patente secuestrado en vaccareza y Zubiria del barrio Kennedy Pergamino 002 El automóvil Ford Fiesta color bordó sin dominio colocado, que presentaba pedido de secuestro. LA OPINION

El automóvil rojo hallado en la vivienda allanada se convirtió en una pieza central en la reconstrucción del asalto a la pareja de Ocampo. De acuerdo con las pericias, el vehículo —que presentaba pedido de secuestro por robo en el partido de La Matanza— fue captado por cámaras de seguridad saliendo y regresando a Pergamino el día del robo, y sus características coinciden plenamente con las registradas por el sistema de monitoreo municipal.

En el momento del atraco, el coche tenía colocadas chapas patentes apócrifas, una de las cuales también fue secuestrada en el procedimiento. Esa coincidencia motivó la intervención inmediata del fiscal Guidi, quien ordenó la continuidad de las actuaciones y la vinculación formal del allanamiento con la causa por el asalto a la pareja de Ocampo.

auto ford fiesta bordo sin patente secuestrado en vaccareza y Zubiria del barrio Kennedy Pergamino 001 El automóvil Ford Fiesta color bordó sin dominio colocado, que presentaba pedido de secuestro. LA OPINION

Asalto a la pareja

El violento robo que originó la causa fue cometido cerca de las 22:00 del viernes 8 de agosto, cuando cuatro hombres armados irrumpieron en una vivienda rural situada en las afueras de Manuel Ocampo. Los asaltantes redujeron con violencia a los moradores —un matrimonio de adultos mayores—, los maniataron y los amenazaron para que entregaran el dinero y las pertenencias de valor.

Tras varios minutos de intimidación, los delincuentes escaparon con una suma importante de dinero en efectivo, alhajas, teléfonos celulares y otros objetos de valor, que posteriormente habrían intentado vender o intercambiar en el mercado negro.

La Fiscalía N° 2, con la colaboración de la Brigada de Investigaciones y la Comisaría de Ocampo, realizó en las semanas siguientes tareas de inteligencia, análisis de cámaras y recolección de testimonios que permitieron determinar el recorrido del vehículo sospechoso y elaborar un perfil de los autores.

Líneas de investigación

El hallazgo del vehículo en el allanamiento de Kennedy abrió una nueva etapa en la causa, ya que permitió vincular a los ocupantes de esa vivienda con el hecho de Ocampo.

“El avance fue posible gracias a la coordinación entre las Fiscalías 2 y 6 y al trabajo del personal de Comisaría Tercera y Acevedo. De una investigación surgió prueba valiosa para otra, y eso nos acerca al esclarecimiento total del hecho”, señaló el fiscal Guidi.

El morador aprehendido, un vecino de Pergamino mayor de edad, ya fue indagado por el fiscal Aguilar en la causa de Acevedo, y será nuevamente citado a declaración por Guidi en la causa de Ocampo. Las autoridades judiciales no descartan la participación de otros integrantes de su familia en ambos episodios.

Próximas diligencias

Los fiscales adelantaron que en los próximos días se realizarán pericias sobre teléfonos celulares secuestrados, análisis de cámaras municipales y particulares, y cotejos de huellas y ADN para determinar la participación concreta de los sospechosos en ambos hechos.

Asimismo, se evalúa la posibilidad de que el grupo haya actuado en otros robos de características similares ocurridos en la zona rural del partido de Pergamino.

“Por el tipo de armas, la organización y la violencia empleada, estamos frente a una banda con cierto grado de planificación. El hallazgo del vehículo y del material bélico nos permite sostener esa hipótesis”, concluyó Guidi.