Tim Payne y el efecto underdog: cómo un jugador desconocido de Nueva Zelanda se convirtió en el fenómeno viral del Mundial

A principios de esta semana, casi nadie fuera de Nueva Zelanda sabía quién era Tim Payne. Capitán de la selección de fútbol de un país donde el deporte rey es el rugby, con apenas 4.000 seguidores en Instagram y una historia de selección que habla por sí sola: dos participaciones mundialistas, cero victorias. Hoy, a pocos días de ese anonimato, Payne roza los 3 millones de seguidores, supera a la cuenta oficial de los All Blacks y es probablemente el jugador de fútbol más mencionado en las redes del mundo. No por un gol, no por una jugada, no por una declaración polémica. Por una idea que se le ocurrió a un influencer argentino.
La idea que lo cambió todo
Valentín, creador del canal "El Scarso", se hizo una pregunta aparentemente simple: ¿cuál es el jugador menos seguido de todos los que van al Mundial? La respuesta lo llevó a Nueva Zelanda, una selección que va a su tercera Copa del Mundo en la historia y que nunca ganó un partido en la competencia. Buscó a su capitán, encontró una cuenta con 4.000 seguidores y le pidió a su comunidad que lo siguieran. Así, sin más, comenzó uno de los fenómenos virales más llamativos de los últimos tiempos en el mundo del deporte.
En horas, Argentina y buena parte de Latinoamérica se sumaron a la ola. Después siguió el mundo.
Embed - Tim Payne on Instagram: "Thankyou for all the love and support, especially my guy @elscarso"
View this post on Instagram
Por qué el cerebro no puede resistirlo
Lo que le pasó a millones de personas que siguieron a Tim Payne sin haberlo visto jugar un solo minuto no es un capricho ni una moda pasajera. Tiene una explicación neurológica y psicológica concreta.
Cuando una persona apoya al que nadie espera, el cerebro genera dopamina y endorfinas. Es lo que en psicología se conoce como "helper's high": el placer de sentirse generoso, de hacer algo bueno por alguien que lo necesita. El cerebro no distingue si ese gesto es grande o pequeño. Solo registra que hiciste algo positivo y te recompensa con una dosis de bienestar.
A eso se suma el factor sorpresa. Un famoso que gana seguidores no llama la atención. Un desconocido que se convierte en celebridad en tiempo real es otra cosa. Lo inesperado activa circuitos de atención y placer que lo previsible simplemente no dispara.
El efecto underdog y la historia que todos quieren contar
Hay un principio en psicología social que explica buena parte de lo que le pasó a Tim Payne: tendemos a empatizar con quienes percibimos como menos reconocidos, con menos posibilidades, con la historia en contra. Es el efecto underdog, y es tan poderoso que las marcas, los guionistas de Hollywood y los estrategas políticos lo usan desde hace décadas.
Las personas no siguen a personas. Siguen historias. Y la historia de Tim Payne es simple, clara y fácil de compartir: un jugador desconocido, en un deporte secundario en su país, que de repente se convierte en una celebridad global gracias a miles de personas que decidieron darle una mano. Esa narrativa no necesita explicación ni contexto. Se entiende sola y se comparte sola.
Las redes sociales potenciaron el fenómeno de una manera que no habría sido posible en otro contexto. Cada nuevo seguidor es visible en tiempo real, y al cerebro le encantan las recompensas inmediatas y medibles. Ver crecer el contador es parte del juego. Cada persona que se suma siente que forma parte de algo más grande que ella misma, de una historia colectiva con un resultado concreto y observable. En psicología social esto se conoce como eficacia colectiva: la sensación de que muchas acciones pequeñas pueden generar un cambio real.
Embed - Valen Scarsini on Instagram: "QUE SEA EL PROTAGONISTA DEL MUNDIAL #argentina #futbol #futbolargentino"
View this post on Instagram
Cuando el fenómeno trasciende el fútbol
El caso Tim Payne ya superó ampliamente el mundo del deporte. La FIFA, Panini y varias marcas internacionales se sumaron al fenómeno, reconociendo en él algo que va mucho más allá de un jugador de fútbol con más seguidores de los esperados. Lo que vieron es un mecanismo de movilización masiva que combina tres ingredientes difíciles de reunir al mismo tiempo: sorpresa, pertenencia e historia compartida.
Y en el centro de todo, un influencer argentino con una pregunta simple y la intuición de que la respuesta podía mover al mundo. Valentín no inventó el efecto underdog. Pero encontró el caso perfecto para activarlo, en el momento justo, con las herramientas adecuadas. El resultado habla por sí solo: casi 3 millones de personas que esta semana conocieron a Tim Payne y decidieron, con un solo clic, ser parte de su historia.
Embed - FIFA World Cup on Instagram: "Two words: Tim Payne #FIFAWorldCup"
View this post on Instagram
Embed - Panini Sport on Instagram: "The new Panini FIFA World Cup™ sticker that you never knew you needed After his meteoric rise on social media, what are you swapping for a Tim Payne sticker?"
View this post on Instagram