sábado 25 de octubre de 2025
    • Recuperaron armas, dinero y herramientas sustraídas tras varios allanamientos por un robo en Acevedo

    Secuestraron siete armas de fuego, un automóvil Ford Fiesta color bordó y una gran cantidad de herramientas que pueden haber sido sustraídas recientemente.

    Por Alfonso Godoy
    25 de octubre de 2025 - 10:54
    En el allanamiento secuestraron armas de fuego (cortas y largas); municiones y cuchillos que estarían relacionados con el robo sufrido por un ingeniero agrónomo en su casa de Acevedo el jueves a la tardes.

    El automóvil Ford Fiesta color bordó sin dominio colocado, que presentaba pedido de secuestro.

    El automóvil Ford Fiesta color bordó sin dominio colocado, que presentaba pedido de secuestro.

    Un importante operativo policial y judicial se desplegó en las últimas horas como consecuencia de un robo ocurrido en la localidad de Acevedo, hecho que dio lugar a una rápida investigación encabezada por la Fiscalía N°6, subrogada por el fiscal Daniel Aguilar, con apoyo de la Jefatura Departamental de Pergamino.

    El episodio delictivo, ocurrido el jueves por la tarde en una vivienda de calle 10 al 800, tuvo como víctima a un ingeniero agrónomo de 32 años, quien al regresar a su domicilio advirtió que el vidrio de una ventana estaba roto y que las habitaciones estaban revueltas, constatando el faltante de dinero en efectivo, armas de fuego y objetos de valor.

    Por las características del hecho, los investigadores determinaron que se trató de un robo modalidad “escruche”, término con el que se designan aquellos delitos cometidos mientras los propietarios se encuentran ausentes.

    A partir de las primeras actuaciones, personal del Destacamento Acevedo, junto con efectivos de la brigada motorizada GDM y del Gabinete de Investigaciones de la Comisaría Tercera, identificaron a posibles sospechosos y lograron reunir pruebas que motivaron el pedido de allanamientos.

    Allanamientos con resultados positivos

    En la noche de este viernes, por disposición del Juzgado de Garantías N°6, se realizaron dos allanamientos simultáneos en jurisdicción de la Comisaría Segunda, con apoyo de distintas dependencias policiales. Uno de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de Vacarezza y Zubiría, en el barrio Kennedy, donde se registraron resultados altamente positivos.

    Durante la requisa del inmueble, los uniformados secuestraron siete armas de fuego, un automóvil Ford Fiesta color bordó sin dominio colocado, que presentaba pedido de secuestro, y otros elementos vinculados a la investigación. En el operativo estuvieron presentes el jefe Departamental, el titular de la Comisaría Tercera y el fiscal Daniel Aguilar, quien avaló las actuaciones desarrolladas por el personal interviniente.

    Horas más tarde, cerca de las 23:00, la Fiscalía dispuso una nueva inspección en el mismo domicilio, lo que permitió incautar 25 herramientas de corte de diversa naturaleza, presumiblemente vinculadas a otros ilícitos.

    Elementos recuperados

    Las herramientas y otros objetos secuestrados quedaron bajo resguardo en la Jefatura Departamental Pergamino, a disposición de la Fiscalía interviniente. Desde la Comisaría Tercera informaron que las personas que hayan sido víctimas de robos y crean que alguno de los elementos podría pertenecerles, podrán acercarse a la dependencia para su reconocimiento y coordinar la restitución correspondiente mediante las autoridades judiciales.

    Con los allanamientos concretados y el recupero de la mayoría de los bienes sustraídos, la investigación continúa avanzando con el propósito de imputar formalmente a los sospechosos y determinar su participación en el hecho que conmocionó a la comunidad de Acevedo.

    Herramientas en exhibición para que los dueños puedan recuperarlas

    En la Comisaría Tercera quedaron un montón de herramientas eléctricas de mano que están disponibles para que las personas que sean las propietarias y se las hayan sustraídos puedan acercarse a la dependencia policial a reconocerlas y hacer las gestiones con las autoridades para recuperarlas.

    En la Comisaría Tercera quedaron un montón de herramientas de corte que están disponibles para que las personas que sean las propietarias y se las hayan sustraídos puedan acercarse a la dependencia policial a reconocerlas y hacer las gestiones con las autoridades para recuperarlas.

