Intento de robo frustrado a los gritos: la almacenera que echó al ladrón declaró en el juicio a su asaltante

La mujer frustró el intento de robo y en el juicio relató como enfrentó al asaltante.

La propietaria de un almacén de la ciudad de Colón declaró este viernes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Pergamino y reconstruyó el dramático intento de robo que sufrió en su comercio, donde enfrentó con unas tijeras al delincuente que intentó asaltarla. En el juicio, la Fiscalía pidió siete años de prisión para el acusado de actuar como cómplice y esperar en una motocicleta para facilitar la fuga.

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La audiencia oral se desarrolló al mediodía del último viernes en la sala de debates del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, presidido de manera unipersonal por el juez Ignacio Uthurry.

Frente al magistrado declaró la comerciante víctima del intento de robo ocurrido en un almacén de la ciudad de Colón. El acusado, Maximiliano Aragón, escuchó atentamente el relato desde el banquillo mientras era asistido por el defensor oficial Estanislao Carricart.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Horacio Oldani, quien sostuvo que Aragón actuó como cómplice del autor material del asalto frustrado.

Intento de asalto

Según ventiló la Fiscalía durante el debate, el episodio ocurrió el sábado 13 de diciembre del año pasado, minutos antes de las 20:00, en inmediaciones de las calles 49 y 19 de la ciudad de Colón.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Maximiliano Aragón permanecía a bordo de una motocicleta junto a otro involucrado mientras el autor material del robo, un sujeto posteriormente declarado inimputable por insanía, descendió del rodado y se dirigió al comercio con el rostro parcialmente cubierto.

La acusación sostuvo que el asaltante ingresó al local comercial portando un cuchillo de fabricación casera oculto debajo de la remera y amenazó a la comerciante exigiéndole la entrega de la recaudación.

Sin embargo, la víctima reaccionó de manera inesperada.

Coraje de almacenera

La mujer relató ante el juez que llevaba más de cuatro décadas trabajando en el negocio y que aquella noche realizaba tareas habituales cuando observó el ingreso del delincuente.

Según describió, el sujeto se acercó con actitud intimidante mientras ocultaba el arma blanca debajo de la ropa. En medio de la tensión y la rapidez con que ocurrieron los hechos, la comerciante tomó unas tijeras y comenzó a enfrentar al ladrón con gritos y movimientos decididos.

La reacción sorprendió al asaltante, quien terminó retrocediendo y huyendo del lugar sin concretar el robo.

La víctima recordó que todo ocurrió en cuestión de segundos y admitió que recién después del episodio tomó dimensión del peligro vivido. También señaló que el temor apareció una vez finalizada la secuencia y tras advertir que el delincuente aparentemente portaba un arma blanca.

Persecución policial

Tras escapar del comercio, el ladrón volvió a subirse a la motocicleta donde lo aguardaba Aragón y ambos intentaron alejarse rápidamente del lugar.

La situación fue advertida por testigos que alertaron a la Policía, lo que permitió desplegar un operativo de búsqueda en distintas calles de la ciudad.

Pocos minutos después, efectivos policiales localizaron a los sospechosos circulando en moto por inmediaciones de las calles 53 y 21. Según expuso la Fiscalía, los uniformados observaron que ambos coincidían con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas tras el intento de robo.

Cuando los policías ordenaron detener la marcha, los sospechosos intentaron escapar. Finalmente, mediante un operativo cerrojo, lograron interceptarlos.

Durante el procedimiento, el autor material del intento de robo se habría resistido a la identificación golpeando y pateando a uno de los efectivos intervinientes. En medio de esa situación, Aragón aprovechó la confusión para escapar corriendo.

Pedido de condena

La persecución continuó varias cuadras hasta que los policías lograron alcanzarlo cerca de la esquina de calles 22 y 54.

Siempre según la acusación fiscal, Aragón también opuso resistencia al momento de la aprehensión y arrojó golpes de puño contra el personal policial.

Además, al momento de la detención, los efectivos secuestraron un bolso que contenía un cuchillo incorporado posteriormente a la investigación penal.

El fiscal Horacio Oldani solicitó al juez una condena de siete años de prisión por los delitos de robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa y resistencia a la autoridad.

La investigación original había sido instruida por la fiscal Magdalena Brandt. Durante la audiencia de juicio oral el fiscal Oldani estuvo acompañado de la secretaria de la Fiscalía de Colón, Carolina Betbede

Pedido de absolución

.Por su parte, el defensor oficial Estanislao Carricart pidió la absolución de Maximiliano Aragón al considerar que durante el juicio no quedó acreditada de manera concluyente su participación en el intento de robo.

El defensor cuestionó la solidez de la prueba reunida por la acusación y sostuvo que no existían elementos suficientes para demostrar el rol atribuido a su asistido como colaborador del hecho.

Ahora será el juez Ignacio Uthurry quien deberá resolver si condena o absuelve al acusado tras valorar las pruebas y testimonios incorporados durante el debate oral.