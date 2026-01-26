Buenos Aires homenajea a Luca Prodan con una escultura en el espacio público

Sol Satori y Mauro De Giuseppe, trabajando en el desarrollo de la obra en homenaje a Luca Prodan.

La Ciudad de Buenos Aires avanza en la realización de una escultura en homenaje a Luca Prodan , figura clave del rock argentino y líder de la banda Sumo . La obra será emplazada en una plazoleta pública que llevará su nombre, en el marco de una iniciativa desarrollada junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , a través de la Comuna 14 , orientada a fortalecer la memoria cultural en el espacio urbano.

Nacido en Roma y radicado en la Argentina a comienzos de los años 80, Prodan fue una de las figuras más influyentes y singulares de la música nacional. Su identidad cosmopolita, su voz inconfundible y su rol en la renovación del rock argentino tras la última dictadura lo convirtieron en un referente que trascendió lo musical y permanece vigente en la memoria colectiva.

El proyecto escultórico estará a cargo de la artista Sol Satori , especializada en esculturas de gran escala concebidas para el espacio público. La obra será realizada íntegramente en metal y pensada como una intervención permanente dentro del entramado urbano, con criterios técnicos orientados a su durabilidad y mantenimiento a largo plazo. En el desarrollo y ejecución contará con la colaboración técnica y creativa de Mauro De Giuseppe , vinculada al trabajo artesanal y estructural sobre metal y volumen.

La propuesta busca que el homenaje forme parte de la vida cotidiana de la ciudad. No se trata de un monumento clásico, sino de un espacio que pueda ser apropiado por vecinos y visitantes, integrándose al paisaje urbano como un punto de referencia cultural abierta y accesible.

La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de marcas y actores del sector creativo como Famiq y Lüsqtoff, que participan del proyecto desde una lógica de apoyo cultural y productivo, en articulación con el desarrollo técnico y material de la obra.

Sol Satori y el homenaje a Luca Prodan

Desde su enfoque creativo, Sol Satori concibe el arte como un proceso profundamente ligado a la experiencia personal y a la conexión con los demás. “Trabajo desde la pasión y desde el deseo de crecer. No compito con nadie; mi único desafío soy yo misma”, afirma.

En relación con el material elegido, la artista destaca su vínculo con el metal: “Me fascina tomar un material tan duro y rígido, del que generalmente se hacen objetos cortopunzantes o armas, y darle calidez, darle vida. Transformar un pedazo de chapa en algo sensible es lo que más me atrae”.

Sobre el sentido del arte en el espacio público, Satori subraya el valor del acceso colectivo: “Para mí el arte es una conexión, un puente hacia el alma. Que una obra esté en el espacio público, que la gente se la cruce todos los días, genera algo distinto. Invita a detenerse, aunque sea un momento”.

El homenaje a Luca Prodan implicó además un desafío particular dentro de su práctica artística. “Suelo trabajar rostros sin definir cada rasgo, porque me gusta que el observador complete la obra con su mirada. Pero cuando me pidieron representar a Luca, una figura tan importante y tan reconocible, el desafío fue lograr que quien la vea diga ‘es Luca’. Eso me llevó a un lugar lleno de desafíos y me entusiasmó muchísimo”.

El proyecto encuentra a la artista en una etapa de transición hacia la escala monumental. “Este trabajo me encuentra en un momento en el que dejé el pequeño formato para pasar a la monumentalidad. Es exactamente el punto en el que estoy hoy como artista”, señala.

Memoria cultural y espacio público

Desde el Gobierno porteño indicaron que la escultura contará con una inauguración oficial y con distintas instancias de difusión a lo largo de su desarrollo. El objetivo es generar un nuevo punto de referencia cultural que dialogue con el legado de Luca Prodan y con el entorno urbano en el que será emplazado, en articulación con el trabajo territorial que impulsa la Comuna 14 en materia de cultura y espacio público.

La gestión y acompañamiento del proyecto artístico cuentan con el trabajo de Leo Kite, manager de Sol Satori, y con el respaldo de la agencia We Represent Art, dedicada a la representación y proyección de artistas contemporáneos en el ámbito institucional y urbano.

Con esta iniciativa, la Ciudad de Buenos Aires suma una nueva acción destinada a preservar y actualizar la memoria de uno de los referentes más influyentes del rock nacional, reafirmando el valor del espacio público como escenario de encuentro, identidad y cultura.