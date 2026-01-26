lunes 26 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    Buenos Aires homenajea a Luca Prodan con una escultura en el espacio público

    El proyecto contempla una obra de gran escala realizada en metal por la artista Sol Satori, que será emplazada en una plazoleta pública de la Ciudad de Buenos Aires.

    26 de enero de 2026 - 11:46
    Luca Prodan, figura clave del rock argentino y líder de la banda Sumo.

    Luca Prodan, figura clave del rock argentino y líder de la banda Sumo.

    COMUNA 14
    Sol Satori y Mauro De Giuseppe, trabajando en el desarrollo de la obra en homenaje a Luca Prodan.

    Sol Satori y Mauro De Giuseppe, trabajando en el desarrollo de la obra en homenaje a Luca Prodan.

    COMUNA 14

    La Ciudad de Buenos Aires avanza en la realización de una escultura en homenaje a Luca Prodan, figura clave del rock argentino y líder de la banda Sumo. La obra será emplazada en una plazoleta pública que llevará su nombre, en el marco de una iniciativa desarrollada junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Comuna 14, orientada a fortalecer la memoria cultural en el espacio urbano.

    Lee además
    El dibujo de un jesuita que data de 1749 y describe cómo era el Fuerte de Pergamino.

    Pergamino y la huella de La Dormida: 400 años de un origen sin acta
    Buenos Aires y Mendoza concentran los restaurantes premiados.

    Estrella Verde Michelin 2025: los restaurantes argentinos que lideran la gastronomía sostenible

    Nacido en Roma y radicado en la Argentina a comienzos de los años 80, Prodan fue una de las figuras más influyentes y singulares de la música nacional. Su identidad cosmopolita, su voz inconfundible y su rol en la renovación del rock argentino tras la última dictadura lo convirtieron en un referente que trascendió lo musical y permanece vigente en la memoria colectiva.

    El proyecto escultórico estará a cargo de la artista Sol Satori, especializada en esculturas de gran escala concebidas para el espacio público. La obra será realizada íntegramente en metal y pensada como una intervención permanente dentro del entramado urbano, con criterios técnicos orientados a su durabilidad y mantenimiento a largo plazo. En el desarrollo y ejecución contará con la colaboración técnica y creativa de Mauro De Giuseppe, vinculada al trabajo artesanal y estructural sobre metal y volumen.

    La propuesta busca que el homenaje forme parte de la vida cotidiana de la ciudad. No se trata de un monumento clásico, sino de un espacio que pueda ser apropiado por vecinos y visitantes, integrándose al paisaje urbano como un punto de referencia cultural abierta y accesible.

    La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de marcas y actores del sector creativo como Famiq y Lüsqtoff, que participan del proyecto desde una lógica de apoyo cultural y productivo, en articulación con el desarrollo técnico y material de la obra.

    Sol Satori y el homenaje a Luca Prodan

    Desde su enfoque creativo, Sol Satori concibe el arte como un proceso profundamente ligado a la experiencia personal y a la conexión con los demás. “Trabajo desde la pasión y desde el deseo de crecer. No compito con nadie; mi único desafío soy yo misma”, afirma.

    En relación con el material elegido, la artista destaca su vínculo con el metal: “Me fascina tomar un material tan duro y rígido, del que generalmente se hacen objetos cortopunzantes o armas, y darle calidez, darle vida. Transformar un pedazo de chapa en algo sensible es lo que más me atrae”.

    Sobre el sentido del arte en el espacio público, Satori subraya el valor del acceso colectivo: “Para mí el arte es una conexión, un puente hacia el alma. Que una obra esté en el espacio público, que la gente se la cruce todos los días, genera algo distinto. Invita a detenerse, aunque sea un momento”.

    El homenaje a Luca Prodan implicó además un desafío particular dentro de su práctica artística. “Suelo trabajar rostros sin definir cada rasgo, porque me gusta que el observador complete la obra con su mirada. Pero cuando me pidieron representar a Luca, una figura tan importante y tan reconocible, el desafío fue lograr que quien la vea diga ‘es Luca’. Eso me llevó a un lugar lleno de desafíos y me entusiasmó muchísimo”.

    El proyecto encuentra a la artista en una etapa de transición hacia la escala monumental. “Este trabajo me encuentra en un momento en el que dejé el pequeño formato para pasar a la monumentalidad. Es exactamente el punto en el que estoy hoy como artista”, señala.

    Memoria cultural y espacio público

    Desde el Gobierno porteño indicaron que la escultura contará con una inauguración oficial y con distintas instancias de difusión a lo largo de su desarrollo. El objetivo es generar un nuevo punto de referencia cultural que dialogue con el legado de Luca Prodan y con el entorno urbano en el que será emplazado, en articulación con el trabajo territorial que impulsa la Comuna 14 en materia de cultura y espacio público.

    La gestión y acompañamiento del proyecto artístico cuentan con el trabajo de Leo Kite, manager de Sol Satori, y con el respaldo de la agencia We Represent Art, dedicada a la representación y proyección de artistas contemporáneos en el ámbito institucional y urbano.

    Con esta iniciativa, la Ciudad de Buenos Aires suma una nueva acción destinada a preservar y actualizar la memoria de uno de los referentes más influyentes del rock nacional, reafirmando el valor del espacio público como escenario de encuentro, identidad y cultura.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino y la huella de La Dormida: 400 años de un origen sin acta

    Estrella Verde Michelin 2025: los restaurantes argentinos que lideran la gastronomía sostenible

    Escapada a El Paraíso: el pueblo de Ramallo donde se come como en casa de la abuela

    San Pedro: Trenes de larga distancia, una semana caótica expone el deterioro del servicio a Rosario

    Cristian Capurelli, una voz de Pergamino que llega a Cosquín con identidad propia

    Destino San Javier, folklore y emoción para celebrar 400 años de historia

    El Resero vuelve al Festival de Folklore de Cosquín con doble presentación

    En vacaciones, los espectáculos vuelven a encender el fin de semana en Pergamino

    Sin piedad, la película que explora los límites de la IA, se estrena en Cinema Pergamino

    Luisina Chapero, talento pergaminense en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Se cumplen nueve años de aquel fatídico 26 de enero cuando la calma de la ciudad se interrumpió con la noticia de un incendio. Se estaba quemando la Catedral de San Nicolás de Bari.

    Infierno en la Catedral de San Nicolás: a nueve años del incendio que marcó a los nicoleños
    El 24 de enero se cumplieron 29 años del asesinato de Pancho Torrecilla.

    Se cumplieron 29 años del crimen de Francisco "Pancho" Torrecilla, el caso que marcó a Pergamino

    Se registran noches tropicales, con mínimas que no descienden de los 24 o 25 grados, lo que dificulta el enfriamiento natural de viviendas y edificios durante la madrugada.

    Muro atmosférico e inestabilidad en Pergamino: por qué no ingresa el aire frío en plena ola de calor

    Falleció en el lugar el conductor del rodado, Juan Miguel Viva, de 23 años, domiciliado en la localidad de Duggan.

    Murió un motociclista y su acompañante quedó muy herido al chocar contra un guardarraíl en la autopista

    Luca Prodan, figura clave del rock argentino y líder de la banda Sumo.
    Cultura

    Buenos Aires homenajea a Luca Prodan con una escultura en el espacio público