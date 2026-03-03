martes 03 de marzo de 2026
    • San Nicolás: Manuel Passaglia cruzó a Baradel y Kicillof por el paro que frenó el inicio de clases

    El diputado provincial y ex intendente de San Nicolás cuestionó la medida de fuerza docente en Buenos Aires y responsabilizó al gremio y al Gobierno.

    3 de marzo de 2026 - 16:13
    A través de un mensaje difundido en la red social X, el legislador sostuvo que la medida de fuerza responde a una “alianza” entre el sindicalismo y el Ejecutivo provincial, y responsabilizó a ambos por la falta de clases en el arranque del calendario escolar.

    A través de un mensaje difundido en la red social X, el legislador sostuvo que la medida de fuerza responde a una "alianza" entre el sindicalismo y el Ejecutivo provincial, y responsabilizó a ambos por la falta de clases en el arranque del calendario escolar.

    Passaglia apuntó contra Baradel y Kicillof por el paro docente

    A través de un mensaje difundido en la red social X, el legislador sostuvo que la medida de fuerza responde a una “alianza” entre el sindicalismo y el Ejecutivo provincial, y responsabilizó a ambos dirigentes por la falta de clases en el arranque del calendario escolar 2026.

    En su publicación, titulada “SOBRE EL ‘PARO’ DE BARADEL Y KICILLOF”, Passaglia afirmó que en la provincia de Buenos Aires “las clases no empezaron porque la alianza entre el sindicalista Baradel y el gobernador prefirió dejar a los chicos sin su primer día de escuela por priorizar un conflicto político con el gobierno nacional”.

    El diputado remarcó que gobernar implica anticiparse a los conflictos y no administrarlos cuando ya estallaron, y consideró que el inicio fallido del ciclo lectivo refleja una falta de previsión en la gestión educativa.

    Críticas a la gestión educativa en la Provincia de Buenos Aires

    En su descargo, Passaglia profundizó las críticas al señalar que “gobernar es que los docentes tengan previsibilidad y buenas condiciones de trabajo”, y cuestionó la relación entre el Ejecutivo provincial y los gremios docentes.

    Según el legislador, la Provincia debe garantizar estabilidad laboral y condiciones claras para el sector educativo, pero también asegurar el cumplimiento efectivo del calendario escolar. En ese sentido, sostuvo que el Estado debe garantizar “todos los días de clases que marca el calendario” y una educación “de calidad”.

    Las declaraciones se producen en un contexto de tensión salarial entre la administración bonaerense y los sindicatos docentes, en medio de negociaciones paritarias que aún no lograron destrabar el conflicto.

    Impacto del paro docente en miles de familias bonaerenses

    La medida de fuerza tuvo fuerte repercusión en distintos distritos bonaerenses y afectó a miles de familias que esperaban el inicio normal del ciclo lectivo. En numerosas escuelas públicas, la actividad se vio parcial o totalmente interrumpida durante la jornada prevista para el comienzo de clases.

    El paro volvió a poner en el centro del debate la relación entre el Gobierno provincial y los gremios docentes, así como la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan evitar interrupciones en el calendario escolar.

    En ese marco, Passaglia sostuvo que “la Provincia necesita gestión seria para que la educación deje de ser un discurso vacío y sea una prioridad real”, reforzando así su posicionamiento crítico frente a la conducción actual del sistema educativo bonaerense.

    El pronunciamiento del diputado se suma a otras voces del arco político que reclamaron soluciones rápidas para evitar nuevas medidas de fuerza y garantizar la continuidad del ciclo lectivo en todo el territorio provincial.

