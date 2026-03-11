San Nicolás, entre los departamentos con más juicios por jurados en la provincia

Justicia participativa: San Nicolás entre los más activos en debates populares SCBA

Desde su llegada a Buenos Aires en 2015, el juicio por jurados transformó la justicia penal al incluir a la ciudadanía en decisiones clave. En el Departamento Judicial San Nicolás, que comprende seis partidos, se realizaron 57 debates populares hasta 2025, situándose en sexto lugar de toda la provincia en cantidad de causas resueltas bajo esta modalidad.

Historia y consolidación del juicio por jurados en Buenos Aires La Ley 14.543, sancionada en 2013, permitió la modernización del sistema penal bonaerense. El primer juicio por jurados se realizó en marzo de 2015 en San Martín, estableciendo un modelo clásico anglosajón donde doce ciudadanos deciden sobre delitos graves, garantizando un mecanismo de control social y transparencia judicial. En diez años, se realizaron alrededor de 1.000 juicios en toda la provincia.

San Nicolás entre los departamentos con más debates populares Entre 2016 y 2025, 57 causas fueron resueltas mediante juicios por jurados en San Nicolás, con 30 condenas, 23 absoluciones y tres casos mixtos. Este volumen lo ubica en sexto lugar entre los 19 departamentos judiciales bonaerenses, detrás de Bahía Blanca, que lidera con 141 debates. Los delitos más frecuentes incluyen homicidios y abusos sexuales, los cuales son socialmente sensibles y de alta complejidad.

Funcionamiento del jurado y la participación ciudadana El jurado está compuesto por 12 ciudadanos elegidos por sorteo del padrón electoral, con paridad de género y requisitos como ser mayor de 21 años y no tener antecedentes penales. La decisión sobre culpabilidad requiere al menos 10 votos a favor, y para penas perpetuas, el fallo debe ser unánime. Este sistema permite que la sociedad participe directamente en la administración de justicia, fortaleciendo la democracia.

Compartí esta nota en redes sociales:





