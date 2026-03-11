jueves 12 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás, entre los departamentos con más juicios por jurados en la provincia

    En la primera década de implementación en Buenos Aires, San Nicolás se ubicó sexto en causas penales resueltas por jurados populares.

    11 de marzo de 2026 - 17:48
    Justicia participativa: San Nicolás entre los más activos en debates populares

    Justicia participativa: San Nicolás entre los más activos en debates populares

    SCBA

    Desde su llegada a Buenos Aires en 2015, el juicio por jurados transformó la justicia penal al incluir a la ciudadanía en decisiones clave. En el Departamento Judicial San Nicolás, que comprende seis partidos, se realizaron 57 debates populares hasta 2025, situándose en sexto lugar de toda la provincia en cantidad de causas resueltas bajo esta modalidad.

    Lee además
    Si bien ya se disputaron dos partidos de la jornada inicial el viernes, a inauguración oficial de la competencia se realizará hoy en el “Socios Fundadores”, en donde el tricampeón vigente, Somisa A, recibirá a La Emilia.

    Básquetbol en San Nicolás: Somisa A y La Emilia protagonizan la inauguración oficial del torneo de Primera
    En nuestra ciudad, las dosis están disponibles en el Hospital San Felipe, en el Cempre, en los hospitales Zona Norte y Zona Oeste, en los centros de atención primaria de la salud y en las delegaciones.

    Comienza la campaña de vacunación antigripal en San Nicolás para mayores y personal de salud

    Historia y consolidación del juicio por jurados en Buenos Aires

    La Ley 14.543, sancionada en 2013, permitió la modernización del sistema penal bonaerense. El primer juicio por jurados se realizó en marzo de 2015 en San Martín, estableciendo un modelo clásico anglosajón donde doce ciudadanos deciden sobre delitos graves, garantizando un mecanismo de control social y transparencia judicial. En diez años, se realizaron alrededor de 1.000 juicios en toda la provincia.

    San Nicolás entre los departamentos con más debates populares

    Entre 2016 y 2025, 57 causas fueron resueltas mediante juicios por jurados en San Nicolás, con 30 condenas, 23 absoluciones y tres casos mixtos. Este volumen lo ubica en sexto lugar entre los 19 departamentos judiciales bonaerenses, detrás de Bahía Blanca, que lidera con 141 debates. Los delitos más frecuentes incluyen homicidios y abusos sexuales, los cuales son socialmente sensibles y de alta complejidad.

    Funcionamiento del jurado y la participación ciudadana

    El jurado está compuesto por 12 ciudadanos elegidos por sorteo del padrón electoral, con paridad de género y requisitos como ser mayor de 21 años y no tener antecedentes penales. La decisión sobre culpabilidad requiere al menos 10 votos a favor, y para penas perpetuas, el fallo debe ser unánime. Este sistema permite que la sociedad participe directamente en la administración de justicia, fortaleciendo la democracia.

    Temas
    Seguí leyendo

    Básquetbol en San Nicolás: Somisa A y La Emilia protagonizan la inauguración oficial del torneo de Primera

    Comienza la campaña de vacunación antigripal en San Nicolás para mayores y personal de salud

    San Nicolás: YPF volvió a aumentar los combustibles un día después de decir que no tocaría los precios

    San Nicolás: Santiago Passaglia destacó el impacto económico de Expoagro y el movimiento que hay en la ciudad

    Expoagro 2026 arranca en San Nicolás: la agenda completa de actividades del primer día

    San Nicolás: Llegaron las vacunas antigripales y esta semana comenzará la campaña de vacunación

    Concejo Deliberante San Nicolás: comienzan a trabajar las comisiones con paridad entre oficialismo y oposición

    San Nicolás: Red Mujeres Rurales presentará su plan estratégico y una agenda clave en Expoagro 2026

    Expoagro 2026, desde San Nicolás, vuelve a poner al campo argentino en el centro de la escena

    Volcó un camión con bebidas tras despistar en la ruta 188 a la altura de Peña

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El municipio de Ramallo destacó el impacto en la costa, la gastronomía y los servicios turísticos.

    Ramallo tuvo un 15% más de turistas en verano y consolidó los fines de semana como motor del sector
    El ladrón fue aprehendido por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local.

    Detuvieron a un ladrón por robar una bolsa de papas de una verdulería

    Robaron 15 computadoras portátiles.

    Robaron 15 notebooks tras forzar una puerta y desactivar la alarma en la Escuela Primaria Nº 10

    Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

    Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

    Pergamino. En la estación de servicios Shell de avenida Marcelino Ugarte y Ruta 188 agredieron a un playero por no cargarle combustible a un motociclista sin casco.

    Pergamino: motociclista agredió a playero en estación de servicio por negarle cargar combustible sin casco