Betty Ponce vuelve al tango con un espectáculo solista en el Teatro Unión Ferroviaria

Betty Ponce: “Estoy muy entusiasmada con esto porque me lo debía”, le dijo a LA OPINION.

Alejandro Escudero: la familia no tiene contacto desde hace más de un mes y se encontraría en Pergamino

“Hace mucho que no hago nada como solista de tango. Sí he aceptado la generosa invitación de Mónica Rodríguez y de Ivana Fortunati, y también en el Día Nacional del Tango en la Peatonal, pero me desbordaba el deseo de poder hacer algo sola en este género”, confesó Ponce en diálogo con LA OPINION.