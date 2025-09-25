jueves 25 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Entretenimiento

    Belén, de Dolores Fonzi, seleccionada para representar a Argentina en los Premios Oscar 2026

    La película Belén se superpuso por sobre La Mujer de la Fila, Homo Argentum y Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado.

    25 de septiembre de 2025 - 13:59
    Belén, el nuevo film de Dolores Fonzi basado en un caso real que impactó al país.

    Belén, el nuevo film de Dolores Fonzi basado en un caso real que impactó al país.

    Belén, el nuevo film de Dolores Fonzi basado en un caso real que impactó al país, es el elegido para representar a Argentina en los prestigiosos Premios Oscar 2026 y Goya. La película se encuentra disponible en carteleras de cine y próximamente se estrenará mundialmente en la plataforma Prime Video.

    Lee además
    Camucha Escobar regresa con una novela intensa y gótica ambientada en Colombia.
    Cultura

    La escritora Camucha Escobar lanza su nueva novela: La Medianoche del Alma
    Estrenada en 1998, Corre, Lola, corre es una pieza clave de su época, que anticipó el cine alternativo de los años 2000. video
    Cultura

    Corre, Lola, corre llega al ciclo Veladas de Cine en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    El largometraje de Fonzi, su segundo proyecto como directora, se superpuso por sobre otros estrenos recientes, como La Mujer de la Fila (Benjamín Ávila), Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat), y Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado (Hernán Rosselli).

    El anuncio fue emitido en un evento a cargo de la Academia de cine Argentina, del cual participaron numerosas figuras del espectáculo local. Entre ellas, Graciela Borges, quien fue la encargada de leer el sobre con la elección de la película.

    Además de este reconocimiento, el film protagonizado por su directora, también fue elegido para formar parte de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre en España.

    Embed - Belén - Tráiler Oficial

    De qué trata Belén

    La película relata la historia de una joven tucumana que, al presentar dolores abdominales, recurre al hospital donde es atendida por un equipo médico. En un giro de cuestionables eventos que suceden en aquella sociedad, la mujer enfrenta una injusta sentencia de prisión tras haber sido acusada de cometer un aborto ilegal, lo que la lleva a trabajar en equipo con la abogada Soledad Deza (Dolores Fonzi).

    Con apoyo legal y activistas, lucha por justicia en un caso que podría ser decisivo. (NA)

    Temas
    Seguí leyendo

    La escritora Camucha Escobar lanza su nueva novela: La Medianoche del Alma

    Corre, Lola, corre llega al ciclo Veladas de Cine en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    Se realizará en Pergamino el 2º Encuentro Chelístico con músicos de todo el país

    SaludArte: los profesionales de la salud vuelven a expresarse a través del arte

    Encuentro Coral Diverso Solidario este sábado organizado por el Coro Matices

    Benjamín Avila, director de La mujer de la fila: "La cárcel no está a más de dos personas de uno"

    Drama, terror y animación: los estrenos de la semana en Cinema Pergamino

    Cultura para todos los gustos: eventos destacados del fin de semana en Pergamino

    Homenaje a María Delia Pujol: una vida dedicada al folklore y la enseñanza de la danza

    El Grupo Literario Hojarasca celebra la llegada de la primavera con poesía y tradición

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Lara, Brenda y Morena fueron asesinadas por un sujeto que integra una organización criminal dedicada al narcotráfico.

    ¿Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela?
    Brenda, Morena y Lara las tres chicas de La Matanza que fueron asesinadas y descuartizadas en un crimen con un claro mensaje narco.

    Los detenidos por el triple crimen de las chicas se negaron a declarar y les imputan homicidio agravado

    La causa para esclarecer el triple crimen narco en Florencio Varela cambió de fiscal.

    La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

    La medida celebrada por productores duró sólo tres días hábiles y ahora el enojo es mayúsculo.

    Malestar en el campo argentino por el rápido final de las retenciones cero

    tres operarios recibieron una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate

    Tres operarios reciben una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate