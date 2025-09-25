Belén, de Dolores Fonzi, seleccionada para representar a Argentina en los Premios Oscar 2026

Belén, el nuevo film de Dolores Fonzi basado en un caso real que impactó al país.

Belén, el nuevo film de Dolores Fonzi basado en un caso real que impactó al país, es el elegido para representar a Argentina en los prestigiosos Premios Oscar 2026 y Goya. La película se encuentra disponible en carteleras de cine y próximamente se estrenará mundialmente en la plataforma Prime Video.

El largometraje de Fonzi, su segundo proyecto como directora, se superpuso por sobre otros estrenos recientes, como La Mujer de la Fila (Benjamín Ávila), Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat), y Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado (Hernán Rosselli).

El anuncio fue emitido en un evento a cargo de la Academia de cine Argentina, del cual participaron numerosas figuras del espectáculo local. Entre ellas, Graciela Borges, quien fue la encargada de leer el sobre con la elección de la película.

Además de este reconocimiento, el film protagonizado por su directora, también fue elegido para formar parte de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre en España.

De qué trata Belén La película relata la historia de una joven tucumana que, al presentar dolores abdominales, recurre al hospital donde es atendida por un equipo médico. En un giro de cuestionables eventos que suceden en aquella sociedad, la mujer enfrenta una injusta sentencia de prisión tras haber sido acusada de cometer un aborto ilegal, lo que la lleva a trabajar en equipo con la abogada Soledad Deza (Dolores Fonzi). Con apoyo legal y activistas, lucha por justicia en un caso que podría ser decisivo. (NA)

