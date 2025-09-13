Barulli Maquinarias apuesta a la región con expansión y optimismo

Uno de los pilares de Barulli Maquinarias presente en la Expo Rural de Pergamino, es el servicio postventa.

Barulli Maquinarias , la consolidada firma con origen en Arrecifes y fuerte presencia nacional, está presente en la Exposición Rural de Pergamino , donde su titular, Alfredo Barulli, destacó la visión de crecimiento regional de la empresa, la calidad de su oferta y el optimismo ante los desafíos económicos actuales. La participación en la exposición, que se extiende hasta este domingo, subraya el compromiso de la compañía con los productores de la zona y su continua expansión.

"Barulli Maquinaria viene creciendo los últimos años a nivel nacional, te diría, porque estamos vendiendo en todos lados", afirmó Alfredo Barulli desde el stand, enfatizando que la expo de Pergamino es la más cercana e importante para ellos, donde siempre se hacen presentes.

La empresa, que ha pasado de ser una pequeña concesionaria a expandirse enormemente en la región, exhibe una variada gama de maquinaria agrícola, incluyendo implementos, tractores, sembradoras y fumigadores, aunque la totalidad de su inventario excede la capacidad del espacio.

Uno de los pilares de Barulli Maquinarias es su "mucho hincapié en el servicio postventa" y la representación de "muchas marcas de primera línea en el país". Además, la firma ha incursionado exitosamente en la importación directa de maquinaria china, ampliando su oferta, con la salvedad de que el mercado de cosechadoras es el único donde su presencia no es tan fuerte.

Barulli describió al productor agropecuario argentino como "muy marquero", un "hincha de lo que tiene" y un conocedor profundo del "fierro". "El tipo sabe lo que quiere y cuida su fierro", señaló, indicando que los clientes buscan equipos de primera línea que funcionen sin problemas en el campo.

Respecto a la situación económica, el titular de Barulli Maquinarias reconoció una leve recuperación en la región tras la sequía, pero fue enfático al señalar la necesidad de una "baja de retenciones" y una mejora en el sistema crediticio. "Son fierros muy caros, son fierros muy costosos para el productor. [...] Necesitan del crédito, necesitamos de los bancos", explicó Barulli, quien añadió que su empresa ofrece "una amplia financiación directa" y "un buen negocio" de permuta para facilitar la adquisición. A pesar de las "tasas altas" actuales, Barulli mantiene una postura optimista: "van a mejorar. Yo siempre tengo fe, soy un optimista". Además, argumenta que "siempre es un buen momento [para adquirir maquinaria] porque los fierros nunca valieron menos", si bien "hace falta que haya créditos blandos" para apoyar al sector.