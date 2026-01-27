Balance positivo del Rock del País en Ramallo: récord turístico y fuerte impacto económico

El secretario de Desarrollo Local del municipio de Ramallo, Pablo Wozniak, realizó un balance altamente positivo del festival Rock del País, que se desarrolló el sábado en las playas de la ciudad y convocó a una multitud para disfrutar de bandas nacionales y locales. metafm.com.ar

El festival Rock del País dejó un balance altamente positivo en Ramallo, con cifras récord en turismo y un fuerte impacto económico local. El evento, desarrollado el sábado en las playas de la ciudad, reunió a miles de personas y combinó espectáculo de música de primer nivel con una organización destacada por las autoridades municipales.

Rock del País y un récord turístico histórico en Ramallo El secretario de Desarrollo Local, Pablo Wozniak, subrayó que el recital marcó un antes y un después para la ciudad. Desde el miércoles previo al evento, la ocupación hotelera alcanzó el 77%, mientras que durante las noches de jueves, viernes y sábado llegó al 99%, incluyendo hoteles, cabañas, campings y alquileres temporarios. En enero, Ramallo promedia un 88% de ocupación, un 19% más que el verano pasado.

Impacto económico del festival Rock del País El movimiento económico generado fue uno de los datos más destacados. Los paradores de playa trabajaron entre un 75% y un 85%, superando ampliamente otros sábados de enero. Además, participaron 132 emprendedores locales y el gasto promedio por persona fue de 12.500 pesos. En total, el municipio estimó que el impacto económico rondó los 500 millones de pesos.

Organización, público y futuro de los grandes eventos en Ramallo Wozniak valoró la conducta del público y el trabajo conjunto de todas las áreas municipales, y remarcó que la cantidad de asistentes no tuvo precedentes en la historia local. Supermercados y comercios también registraron subas significativas en ventas, mientras que los estacionamientos recibieron más de 1.100 vehículos. Desde el Ejecutivo local ya anticipan que el festival no solo se repetirá, sino que abrirá la puerta a nuevos eventos de gran escala en la ciudad.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Ramallo

Rock

Turismo

Ciudad

Música

Espectáculo