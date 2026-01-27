martes 27 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Balance positivo del Rock del País en Ramallo: récord turístico y fuerte impacto económico

    El festival realizado en Ramallo convocó a una multitud, logró ocupación hotelera casi plena y generó un movimiento económico estimado en 500 millones de pesos.

    27 de enero de 2026 - 14:00
    El secretario de Desarrollo Local del municipio de Ramallo, Pablo Wozniak, realizó un balance altamente positivo del festival Rock del País, que se desarrolló el sábado en las playas de la ciudad y convocó a una multitud para disfrutar de bandas nacionales y locales.

    El secretario de Desarrollo Local del municipio de Ramallo, Pablo Wozniak, realizó un balance altamente positivo del festival Rock del País, que se desarrolló el sábado en las playas de la ciudad y convocó a una multitud para disfrutar de bandas nacionales y locales.

    metafm.com.ar

    El festival Rock del País dejó un balance altamente positivo en Ramallo, con cifras récord en turismo y un fuerte impacto económico local. El evento, desarrollado el sábado en las playas de la ciudad, reunió a miles de personas y combinó espectáculo de música de primer nivel con una organización destacada por las autoridades municipales.

    Lee además
    La propuesta incluye juegos, música, realidad virtual, entretenimiento y actividades recreativas, pensadas para toda la familia y con acceso libre y gratuito.

    Continúa Cultura Rodante en Ramallo con actividades gratuitas para toda la familia
    En un partido que tuvo de todo, por la zona 2 el Rojo le ganó como visitante a Defensores Unidos por 3 a 2.

    Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona

    Rock del País y un récord turístico histórico en Ramallo

    El secretario de Desarrollo Local, Pablo Wozniak, subrayó que el recital marcó un antes y un después para la ciudad. Desde el miércoles previo al evento, la ocupación hotelera alcanzó el 77%, mientras que durante las noches de jueves, viernes y sábado llegó al 99%, incluyendo hoteles, cabañas, campings y alquileres temporarios. En enero, Ramallo promedia un 88% de ocupación, un 19% más que el verano pasado.

    Impacto económico del festival Rock del País

    El movimiento económico generado fue uno de los datos más destacados. Los paradores de playa trabajaron entre un 75% y un 85%, superando ampliamente otros sábados de enero. Además, participaron 132 emprendedores locales y el gasto promedio por persona fue de 12.500 pesos. En total, el municipio estimó que el impacto económico rondó los 500 millones de pesos.

    Organización, público y futuro de los grandes eventos en Ramallo

    Wozniak valoró la conducta del público y el trabajo conjunto de todas las áreas municipales, y remarcó que la cantidad de asistentes no tuvo precedentes en la historia local. Supermercados y comercios también registraron subas significativas en ventas, mientras que los estacionamientos recibieron más de 1.100 vehículos. Desde el Ejecutivo local ya anticipan que el festival no solo se repetirá, sino que abrirá la puerta a nuevos eventos de gran escala en la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Continúa Cultura Rodante en Ramallo con actividades gratuitas para toda la familia

    Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona

    Ramallo: Buen debut de Eduardo López en la Triple Corona de motos de agua en Uruguay

    Ramallo: Más de 40 mil personas vibraron con la Fiesta del Rock

    Ramallo: Operativo especial de tránsito por el festival Rock del País en el Paseo Viva El Río

    Ramallo propone un fin de semana en la costa con pesca, rock y actividades culturales

    Ramallo: El motociclista Tomás Matkovich da el salto y correrá el Campeonato Brasileño de Motocross

    Los gremios municipales alzan la voz en Ramallo por salarios atrasados

    Este viernes en Ramallo habrá un concurso de pesca con devolución

    Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás, Social y Doce juegan el domingo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Durante el feriado de Carnaval, los días 15 y 16 de febrero, la ciudad volverá a vibrar al ritmo de la música y la danza con la realización de la 9ª edición del festival San Pedro Canta, que tendrá lugar en el Paseo Público Municipal.

    Se viene la 9ª edición del San Pedro Canta 2026 con folklore y danza en el Paseo Público de la ciudad

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con subsidios otorgados por el Estado local, el Consejo Escolar de San Nicolás está realizando trabajos de puesta en valor en 17 edificios escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

    San Nicolás avanza con obras en 17 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026
    Benicio Rossi y una relación profunda con el bandoneón que se proyecta al futuro.
    Cultura y espectáculos

    Benicio Rossi: un joven bandoneonista que busca grabar su primer EP y cumplir un sueño musical

    El suicida fue custodiado por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local y patrulleros del Comando en un cordón sanitario para llegar lo más rápidamente al Hospital San José; donde arribó con vida.

    Dramática situación en el barrio Acevedo: un hombre se atrincheró, se disparó en la cabeza y lucha por su vida

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Durante el feriado de Carnaval, los días 15 y 16 de febrero, la ciudad volverá a vibrar al ritmo de la música y la danza con la realización de la 9ª edición del festival San Pedro Canta, que tendrá lugar en el Paseo Público Municipal.

    Se viene la 9ª edición del San Pedro Canta 2026 con folklore y danza en el Paseo Público de la ciudad