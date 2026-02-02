DONMARIO MÁS 2026: genética, manejo y estrategia para blindar el rinde en una campaña desafiante

El evento, denominado DONMARIO MÁS 2026, reunirá a productores, asesores y técnicos el 25 de febrero en Chacabuco.

En un contexto marcado por la inestabilidad climática y la necesidad de afinar cada decisión productiva, la marca DONMARIO realizará el próximo 25 de febrero una nueva edición de su tradicional jornada a campo en el Centro de Experiencias Don Florencio, en Chacabuco . El encuentro, organizado por GDM, será el puntapié inicial de las actividades a campo de la campaña 2026 y tendrá como eje central la presentación de cinco nuevas variedades de soja y las claves de manejo para maximizar los rindes.

El evento, denominado DONMARIO MÁS 2026, reunirá a productores, asesores y técnicos en un año atravesado por la volatilidad climática, con un inicio de ciclo complejo y lluvias recientes que reconfiguraron el escenario productivo. En ese marco, la propuesta apunta a combinar innovación genética con un manejo agronómico de alta precisión.

Según explicó Patricio Munilla, gerente de Marca, la compañía redobla la apuesta en esta campaña con cinco nuevos materiales que se suman al portafolio, complementando los lanzamientos realizados el año anterior.

“Estos materiales buscan seguir mejorando el potencial de rinde en las distintas zonas productivas, ofreciendo alternativas concretas según cada región y planteo”, señaló el directivo.

Munilla destacó además el desempeño de variedades lanzadas en la campaña previa, en especial DM 46E25 SE, que mostró resultados sobresalientes tanto en la red propia como en ensayos independientes. En ese sentido, subrayó el creciente protagonismo de la tecnología Enlist, actualmente la más demandada por los productores.

Renovación genética, con foco regional

La jornada en Chacabuco pondrá especial énfasis en materiales adaptados a la Zona Núcleo, seleccionados por su estabilidad y grupo de madurez:

DM 38E26 (Enlist + STS) : opción versátil con combinación de tecnologías.

: opción versátil con combinación de tecnologías. DM 40R26 STS y DM 49R26 STS: refuerzan el segmento de grupos cortos y medios, con buen perfil sanitario y alto potencial.

Para el centro-norte del país, DONMARIO incorporará las variedades DM 67K67 SC y DM 64R64, que, si bien no estarán implantadas en Don Florencio por cuestiones de adaptación, formarán parte de la estrategia comercial y se presentarán en otros ámbitos técnicos.

image

Manejo agronómico: el factor decisivo

Más allá del avance genético, el encuentro pondrá el acento en el uso eficiente de esas herramientas. Matías Venece, gerente de Desarrollo, remarcó que el contexto climático obliga a extremar la precisión.

La campaña estuvo signada por excesos hídricos que retrasaron la siembra hasta noviembre, seguidos por un período seco en diciembre y enero que generó estrés en los cultivos. Las lluvias recientes en el oeste bonaerense y sur de Córdoba aportaron alivio, pero dejaron en evidencia la importancia del manejo fino.

“Cuanto más se atrasa la siembra, menor es el potencial. Por eso hacemos hincapié en fechas, densidad, nutrición y control sanitario. No solo importa la genética, sino cómo defenderla en el lote”, explicó Venece.

En ese sentido, se abordarán estrategias para cerrar la brecha productiva y sostener los rindes en un escenario de alta variabilidad.

Sembrá Evolución y la inversión en innovación

Otro de los ejes de la jornada será la actualización del sistema Sembrá Evolución, que ya cuenta con más de 25.000 productores adheridos. Desde la compañía proyectan superar las cinco millones de hectáreas bajo este esquema en la campaña 2025/26.

El objetivo es garantizar la sustentabilidad del sistema y sostener la inversión en investigación y desarrollo, clave para el acceso a biotecnologías como Enlist y futuras innovaciones.

Un espacio clave para el debate sojero

Con más de 40 años de trayectoria en mejoramiento genético, DONMARIO consolida con esta jornada su rol como referente tecnológico del sector. La propuesta combina genética de última generación, información técnica y cercanía con el productor, en un momento en el que cada decisión impacta directamente en la rentabilidad.

En un año desafiante, DONMARIO MÁS 2026 se presenta como un espacio estratégico para analizar escenarios, ajustar manejos y proyectar una campaña con mayor previsibilidad.

Los interesados en participar deberán inscribirse previamente a través del sitio oficial de la compañía.

https://www.donmario.com/landing/jornada-dm-mas-soja-2026/