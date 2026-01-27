Cristian Capurelli y el talento pergaminense brillaron en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín

Danza y tradición se fundieron en escena con el sello del Ballet Oficial de Cosquín y la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero.

Bailarinas de la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero. El talento en danza de Pergamino tuvo un lugar destacado en la noche mayor de Cosquín.

Candelaria Torres y Manuel Labarraz, jerarquía escénica a la presentación de Cristian Capurelli en Cosquín.

Mauro Goitea y Daniela Peruzzi, directores de la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero, sumaron fuerza expresiva y excelencia coreográfica al escenario mayor.

Cristian Capurelli emocionó en el Festival Nacional de Foklore de Cosquín con una actuación de alto vuelo.

El cantautor pergaminense Cristian Capurelli protagonizó una brillante y profundamente profesional actuación durante la tercera luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín , reafirmando su crecimiento artístico y su lugar dentro del cancionero popular argentino. Su presentación, cargada de sensibilidad, raíz y solidez musical, fue uno de los momentos más celebrados de la madrugada del martes, una jornada que contó con consagrados artistas como el grupo Ahyre , Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Luciana Jury y Abel Pintos .

Capurelli subió al escenario mayor a la 1:45, acompañado por una banda de músicos de altísimo nivel, integrada por Albano Saltiva (bandoneón) , Antonio Olivera (percusión) , Iván Roy Valenzuela (bajo), Benja Molina Chazarreta (violín), el pergaminense Nico Cualino (teclados) y Ulises Delelis (flauta traversa y guitarra), quien, si bien es oriundo de Salto, se formó musicalmente en Pergamino. El ensamble mostró una notable cohesión y un sonido potente y refinado, a la altura del escenario mayor del folklore argentino.

La apertura fue con “Infierno y paraíso”, zamba de su autoría, donde Capurelli dejó en claro su identidad como compositor e intérprete. La puesta se vio realzada por la participación de las parejas de danza pergaminenses Mauro Goitea y Daniela Peruzzi, junto a Candelaria Torres –también pergaminense- y Manuel Labarraz , estos últimos coreógrafos del Ballet Oficial del Festival de Cosquín , quienes aportaron una impronta escénica de gran jerarquía.

El recorrido musical continuó con el chamamé “Estación tal vez”, obra compartida con Mauricio Andrada , interpretado junto al Ballet Oficial del Festival de Cosquín , y luego con “Agüita de los pueblos”, un huayno de su autoría que permitió el lucimiento de las mujeres de El Resero , sumando fuerza expresiva y diversidad estética a la propuesta.

El cierre llegó con una versión muy original de “Chacarera de las Piedras”, de Atahualpa Yupanqui, acompañada por bailarines de El Resero y del Ballet Oficial del Festival de Cosquín, coronando una actuación que conjugó respeto por la tradición, calidad artística y una clara proyección contemporánea.

La noche también tuvo un fuerte sello pergaminense con la destacada participación de Nico Arroyo, percusionista del grupo Duratierra, banda consagrada y ganadora del Premio Gardel al Mejor Álbum de Folklore, que cerró su presentación con una chacarera de Fernando Basanta Finn, otro talentoso coterráneo.

De esta manera, Pergamino dijo presente en Cosquín con una delegación de artistas que dejó huella, demostrando que la ciudad continúa siendo un semillero de músicos, bailarines y creadores que honran el folklore argentino con excelencia y compromiso artístico.

El video completo de la tercera luna del Festival de Cosquín: