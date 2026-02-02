lunes 02 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Arte que une, Mariana Maroli y GrupArte donaron un mural al Club de Pescadores

    La artista plástica Mariana Maroli y el equipo GrupArte realizaron una obra en mosaico para una institución histórica de la costanera, de San Pedro.

    2 de febrero de 2026 - 14:00
    La creación de un mural en mosaico para el Club de Pescadores y Náutica San Pedro, una institución emblemática ubicada en la costanera de la ciudad.

    La creación de un mural en mosaico para el Club de Pescadores y Náutica San Pedro, una institución emblemática ubicada en la costanera de la ciudad.

    cronicasanpedro.com

    Desde agosto, la artista plástica y directora de FIBAC, Mariana Maroli, junto a su equipo GrupArte del complejo Las Amalias, impulsa un proyecto artístico y comunitario en San Pedro: la creación de un mural en mosaico donado al Club de Pescadores y Náutica, símbolo del deporte y la vida social local.

    Lee además
    Una joven de 18 años permanece internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital local, tras sufrir graves heridas al caer de la motocicleta en la que circulaba durante la madrugada de este domingo. 

    San Pedro: Una joven de 18 años está en terapia intensiva tras un grave accidente en la ruta 191
    La organización social Argentina Humana San Pedro lanzó una nueva campaña solidaria de recolección de útiles escolares nuevos y usados para el comienzo de clases. 

    San Pedro: Campaña solidaria de útiles escolares para acompañar el inicio del ciclo lectivo 2026

    Un mural que celebra la identidad del Club de Pescadores

    La obra comenzó a tomar forma a partir de una idea clara: reconocer el valor social que cumplen los clubes en ciudades como San Pedro. El Club de Pescadores y Náutica no solo es un espacio recreativo, sino también un ámbito de contención, formación y encuentro para cientos de chicos y chicas que practican fútbol, canotaje, natación, patín, básquet y otras disciplinas.

    Además, la institución abre sus puertas a escuelas que no cuentan con patio propio, permitiendo que muchos alumnos puedan desarrollar allí sus clases de educación física. Ese rol comunitario fue el motor que impulsó a Mariana Maroli y al equipo GrupArte a encarar esta intervención artística como un regalo a la ciudad.

    El proceso artístico detrás de la obra en mosaico

    El mural cuenta con una superficie cercana a los 12,5 metros cuadrados y dimensiones de 4,10 metros por 3,10 metros. Fue realizado íntegramente en técnica de mosaico, con un proceso minucioso que incluyó el armado previo de cada sección sobre paños de fibra de vidrio.

    Una vez finalizadas las piezas, fueron trasladadas al club, donde durante varios días se trabajó en la colocación definitiva y en la aplicación de la pastina. El color blanco elegido para este último paso respeta el fondo del logo institucional y permite que la obra dialogue armónicamente con el entorno del club y la costanera.

    Arte, memoria y compromiso con la comunidad de San Pedro

    “Muchos de nosotros tenemos un vínculo afectivo con este lugar: nuestros hijos, nietos o familiares pasaron por estas canchas, por la pileta o por las actividades del club. Por eso decidimos regalarle este mural”, expresaron desde GrupArte, destacando la carga emocional que acompaña a la obra.

    El proyecto fue posible gracias al acompañamiento de la comisión directiva del Club de Pescadores, que apoyó la iniciativa desde el inicio y colaboró con la adquisición de los materiales. El resultado es una intervención que combina arte, identidad y pertenencia, dejando una huella visible de compromiso con la comunidad sampedrina y su patrimonio social.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Una joven de 18 años está en terapia intensiva tras un grave accidente en la ruta 191

    San Pedro: Campaña solidaria de útiles escolares para acompañar el inicio del ciclo lectivo 2026

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro lanzó su red social oficial con información para viajeros

    Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás visita a Agricultores en Gobernador Castro

    San Pedro: Música en el río y Granaderos lideran la agenda gratuita del fin de semana

    Club Náutico San Pedro vuelve a una liga nacional: su Primera de vóley jugará la Liga Federal 2026

    Presentaron la 6ª edición del Rally de San Pedro con tres jornadas y homenaje a "Pichi" Iglesias

    Ramallo fue sede del primer Torneo de Pesca Recreativo con Devolución en la costa del Paraná

    San Pedro: Presentan el programa "TEAcompaña" para promover la inclusión y la accesibilidad

    El Sanatorio COOPSER de San Pedro reanuda la atención a afiliados de Unión Personal y Accord Salud

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Una joven de 18 años permanece internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital local, tras sufrir graves heridas al caer de la motocicleta en la que circulaba durante la madrugada de este domingo. 

    San Pedro: Una joven de 18 años está en terapia intensiva tras un grave accidente en la ruta 191

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Un importante disturbio entre una numerosa cantidad de personas tuvo lugar en la Costanera Baja de San Nicolás.

    Violencia en la Costanera Baja de San Nicolás: piedrazos, daños a autos y detenidos
    Pergamino Básquet ante un nuevo examen para intentar cortar la racha de derrotas.

    Pergamino Básquet afronta una visita de riesgo ante Lanús

    La creación de un mural en mosaico para el Club de Pescadores y Náutica San Pedro, una institución emblemática ubicada en la costanera de la ciudad.

    San Pedro: Arte que une, Mariana Maroli y GrupArte donaron un mural al Club de Pescadores

    Carlos Arriola y Lucas López ya se entrenan con el plantel de Douglas Haig.

    Douglas arrancó la segunda semana de pretemporada con caras nuevas

    Bad Bunny se consagró en la categoría principal de Álbum del Año en los premios Grammy 2026.
    Entretenimiento

    Bad Bunny hace historia al ganar Álbum del Año en los premios Grammy 2026