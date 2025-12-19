Avatar: Fuego y Cenizas llega a Cinema Pergamino con un estreno de alto impacto

Estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año.

Cinema Pergamino renueva su cartelera con un estreno de alcance mundial: Avatar: Fuego y Cenizas , la nueva superproducción dirigida por James Cameron que marca el regreso a Pandora con una historia cargada de acción, emoción y despliegue visual. El film llega este viernes en simultáneo con su lanzamiento internacional, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año, mientras continúan en exhibición Zootopía 2 y Five Nights At Freddy’s 2 .

Cultura y espectáculos Todo lo que pasa este fin de semana en la cultura de Pergamino

Las salas de Cinema Pergamino tendrán un único estreno esta semana, pero de alto impacto con Avatar: Fuego y Cenizas , la esperada tercera entrega de la exitosa saga creada por James Cameron . La película se suma a una cartelera ya nutrida y promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año.

El film llega a los cines este viernes, en simultáneo con su estreno mundial, reafirmando la apuesta de las salas locales por los grandes lanzamientos internacionales.

En Avatar: Fuego y Cenizas, James Cameron vuelve a transportar al público al universo de Pandora, retomando la historia de Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Neytiri (Zoe Saldaña) y el resto de la familia Sully.

La película profundiza en nuevos conflictos, territorios y clanes, ampliando la mitología de la franquicia con una propuesta visual inmersiva, fiel al sello del director.

Un elenco de primer nivel

El nuevo capítulo de Avatar cuenta con un elenco destacado que combina figuras consagradas y nuevos talentos: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis y Oona Chaplin.

Fiel al estilo de Cameron, Avatar: Fuego y Cenizas está concebida para disfrutarse en la pantalla grande, con una fuerte apuesta al sonido envolvente y a los efectos visuales de última generación.

Cabe destacar que la película contiene escenas con luces intermitentes, que pueden afectar a personas con epilepsia fotosensible u otras condiciones similares.

Esta producción de ciencia ficción tiene una duración de 118 minutos y su calificación es apta para mayores de 13 años.

James Cameron

En el lapso de 14 años, entre las décadas de 1980 y 1990, James Cameron dirigió 6 notables películas como Terminator (1984), Alien 2: El regreso (1986), El abismo (1989), Terminator 2: Juicio final (1991), Mentiras verdaderas (1994) y Titanic (1997). Si hubiera seguido con ese ritmo y promedio de producción (un film cada dos o tres años) hoy tendría por lo menos 12 largometrajes más. Sin embargo, desde aquella reconstrucción del hundimiento del transatlántico con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet como amantes solo rodó Avatar (2009), que recaudó 2.924 millones de dólares; y Avatar: El camino del agua (2022), que tuvo ingresos de “solo” 2.343 millones. Es decir, con la flamante Avatar: Fuego y cenizas suma apenas tres títulos en los últimos 28 años. Además, ya tiene confirmadas Avatar 4 para 2029 y Avatar 5 para 2031 (en varias entrevistas aseguró que también tiene ideas para Avatar 6 y Avatar 7). No hay que ser entonces un genio de la deducción para sacar la conclusión de que ya no veremos de este brillante realizador de 71 años más que otras entregas de esta saga.