La Muni en tu Barrio llega a Güemes: una jornada para acercar el Estado a los vecinos

La propuesta tendrá lugar este domingo en barrio Güemes.

Con la premisa de acercar el Municipio a cada sector de la ciudad, este domingo se desarrollará una nueva edición de La Muni en tu Barrio en Güemes. La propuesta tendrá lugar entre las 14:00 y las 17:00 en la plaza ubicada en Dean Funes y Costa Rica, donde distintas áreas municipales ofrecerán servicios, asesoramiento, actividades recreativas y talleres destinados a toda la familia.

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La Muni en tu Barrio llega a Güemes con servicios, talleres y un mural mundialista para toda la familia

La iniciativa, que comenzó el año pasado y ya recorrió distintos sectores de Pergamino, busca fortalecer el trabajo territorial, descentralizar la atención municipal y generar espacios de encuentro entre el Estado y los vecinos.

Además de las propuestas vinculadas a la salud, los trámites y la asistencia social, esta edición tendrá un marcado espíritu mundialista, con un mural comunitario inspirado en la Selección Argentina, juegos, actividades deportivas y la invitación a concurrir con la camiseta albiceleste.

Tanto la directora de Protocolo y Ceremonial, Lucía Pochat, como la subsecretaria de Coordinación de Proyectos, Vanesa Gambini, destacaron que uno de los principales objetivos del programa es acercar la gestión municipal a los barrios y escuchar directamente las necesidades de los vecinos. “Es un programa que venimos desarrollando desde el año pasado y que ya recorrió distintos barrios. Cada experiencia nos fue nutriendo y nos permitió ir agregando propuestas y mejorando la iniciativa”, explicó Gambini. La funcionaria destacó que antes de la realización de esta edición se llevaron adelante reuniones con referentes del barrio para conocer cuáles eran las principales demandas. “Nos reunimos con vecinos y referentes para escucharlos, conocer qué necesitaban y qué esperaban de nosotros. A partir de esas conversaciones surgieron nuevos talleres vinculados con la Dirección de la Mujer y la salud mental”, señaló.

Para las funcionarias, la presencia del Estado en el territorio constituye uno de los ejes centrales de la propuesta. “Vamos a estar todos poniéndole la cara al barrio, escuchando a los vecinos y atendiendo las inquietudes que tengan. Ese es el espíritu de este programa”, sostuvo Gambini.

Una política de cercanía

Desde el Municipio destacan que La Muni en tu Barrio se inscribe dentro de una política de descentralización de servicios y de fortalecimiento de la presencia municipal en los distintos sectores de la ciudad. “Esta es una linda oportunidad para acercar la Municipalidad a los vecinos un día domingo, en un espacio de encuentro y participación”, expresó Pochat.

La funcionaria remarcó que la propuesta no solamente apunta a resolver trámites o consultas, sino también a generar un ámbito comunitario.

“Queremos ofrecer distintas actividades, servicios y talleres para que los vecinos puedan aprovechar la jornada. Muchas veces durante la semana resulta difícil acercarse a las oficinas, por eso buscamos brindar estas posibilidades en el propio barrio”, indicó.

Asimismo, destacó la buena recepción que la iniciativa ha tenido en las diferentes zonas donde ya se realizó. “Cuando llegamos con estas propuestas somos muy bien recibidos. Los vecinos valoran que el Municipio esté presente y escuche sus necesidades”, afirmó.

Servicios de salud y atención integral

Uno de los ejes más importantes de la jornada será la atención sanitaria. Los vecinos podrán acceder a vacunación, controles y diferentes servicios preventivos.

Se realizarán vacunaciones de calendario, testeos de VIH y sífilis destinados a adolescentes y también se ofrecerán servicios vinculados a la salud animal, como vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos antisárnicos para mascotas.

Además, distintas áreas municipales brindarán asesoramiento sobre discapacidad, violencia de género, salud mental y prevención de plagas.

La propuesta busca facilitar el acceso a programas y servicios esenciales sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.

Trámites y gestiones cerca de casa

Durante la jornada también habrá puestos destinados a la realización de diversos trámites.

Los vecinos podrán recibir asesoramiento sobre documentación, realizar consultas vinculadas al Documento Nacional de Identidad, acceder a información sobre la tarjeta SUBE, sus beneficios y reposiciones, e inscribirse en los Centros de Desarrollo Comunitario.

“Los funcionarios van a estar presentes para atender cualquier duda o necesidad que tengan los vecinos, independientemente del barrio del que provengan”, explicó Gambini.

Las organizadoras remarcaron que la convocatoria está abierta no solamente a los habitantes de Güemes sino también a familias de barrios cercanos como 12 de Octubre, Tupac Amaru y otros sectores de la ciudad.

Talleres que quedan en el barrio

Entre las novedades de esta edición se destacan propuestas surgidas a partir de las demandas planteadas por los propios vecinos. Uno de los talleres será “Manos en la Tierra: armamos nuestra huerta desde la semilla”, una actividad destinada a promover la alimentación saludable, el contacto con la naturaleza y la producción de alimentos en el hogar.

También se desarrollarán propuestas relacionadas con el cuidado de la salud, la convivencia comunitaria y la participación ciudadana. “Los talleres nacieron a partir de lo que nos pidieron los vecinos y son herramientas que quedan instaladas en el barrio”, señalaron las funcionarias.

Un domingo con espíritu mundialista

El gran atractivo de esta edición será la temática inspirada en la Selección Argentina y en la pasión futbolera.

“Queremos llevar el espíritu de la Selección y compartir una tarde con actividades para todas las edades”, expresó Pochat.

Uno de los momentos más esperados será la realización de un mural colectivo que será intervenido por los propios vecinos con los colores argentinos y bajo la coordinación de las áreas municipales. “Invitamos a todos a acercarse con la camiseta de la Selección o algún accesorio celeste y blanco”, señalaron.

Además, Mino participará de la jornada con juegos y desafíos futboleros destinados a niños y adultos.

Cronograma de actividades

La propuesta se desarrollará este domingo 28 de junio de 14:00 a 17:00 en Dean Funes y Costa Rica.

Salud: vacunación, testeos de VIH y sífilis para adolescentes, vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos antisárnicos.

Trámites y gestiones: asesoramiento sobre DNI. SUBE: beneficios y reposiciones. Inscripciones al CDC.

Talleres: Manos en la Tierra: armamos nuestra huerta. Taller de lavado de manos.

Asesoramiento: Discapacidad, violencia de género, salud mental, prevención de plagas.

Propuestas educativas y recreativas: Espacio de Arte Mundial, decálogo de convivencia comunitaria, títeres del 12, mapamundi mundialista, Ubicá la Bandera, metegol atrapa pelotas, conocemos el CDC, Memotest Copa FIFA 2026.