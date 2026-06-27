Mauricio Macri reunió al PRO y los legisladores pergaminenses participaron de la jornada en Mar del Plata

Entre los dirigentes presentes en el encuentro con Mauricio Macri estuvo la pergaminense Paula Bustos, diputada provincial.

La diputada provincial María Paula Bustos y el senador bonaerense Juan Manuel Rico Zini participaron el viernes de una intensa jornada política encabezada por el expresidente Mauricio Macri en la ciudad de Mar del Plata, donde se desarrollaron reuniones de trabajo con los principales referentes del PRO y una posterior presentación ante dirigentes y militantes en el complejo La Normandina.

La actividad comenzó con un encuentro de carácter reservado del denominado "círculo rojo" del PRO, realizado en un tradicional restaurante de la costa marplatense. Allí participaron, además de Macri, el exintendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro, Fernando de Andreis, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la exvicepresidenta Gabriela Michetti, en un ámbito que reflejó el grado de confianza e intimidad política entre los principales referentes del espacio.

Posteriormente se desarrolló una jornada de trabajo en la que también participaron Rico Zini y Bustos, junto a dirigentes y legisladores del partido. El cierre tuvo lugar en La Normandina, donde Mauricio Macri encabezó un acto con una importante convocatoria de dirigentes y militantes provenientes de distintos puntos de la provincia.

Durante la jornada, el expresidente también se refirió a la situación política nacional y dejó trascender su preocupación por el denominado "caso Adorni". Según señalaron los participantes, Macri manifestó su incomodidad con el manejo del episodio y consideró que este tipo de situaciones pueden afectar la confianza, un activo que calificó como indispensable luego del esfuerzo realizado para estabilizar las variables fiscales y macroeconómicas del país.

En otro tramo de las actividades se abordó el trabajo que viene desarrollando la Fundación Pensar, presidida por María Eugenia Vidal. La usina técnica del PRO reúne a centenares de profesionales que elaboran propuestas de políticas públicas con una mirada puesta en la Argentina de las próximas dos décadas.

Respecto del presente partidario, los dirigentes coincidieron en que uno de los principales objetivos de Mauricio Macri es preservar la unidad del PRO mientras se define el escenario político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año y la estrategia que adoptará el espacio dentro de la oposición.

Tras el encuentro, la diputada provincial María Paula Bustos destacó la importancia de fortalecer los consensos dentro del espacio político.

"El futuro de nuestro país y especialmente de nuestra provincia depende de la capacidad que tengamos de juntar a los mejores para afrontar los desafíos que vienen. Ya lo he dicho en varias oportunidades: la mayoría pierde cuando los egos están por encima de los objetivos", expresó la legisladora en diálogo con LA OPINIÓN.