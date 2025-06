Atención Primaria de la Salud de Pergamino: comenzó una capacitación clave para enfermeros

“No se trata de que no sepan, sino de actualizarlos, como hacen todas las profesiones. Muchas enfermeras ya manejan estos equipos, otras no, y por eso organizamos capacitaciones en grupos reducidos, con la participación de varios profesionales de la salud”, explicó la doctora Pierro. Y agregó: “La idea es que todas puedan hacer las cosas de la misma manera y no según discursos distintos”.

Encuentros semanales para enfermeros de Caps

Las jornadas comenzaron el viernes y continuarán durante todos los viernes de junio y julio (excepto el 20, que es feriado). Estarán a cargo de los médicos Nicolás Caturla, Eugenia Gennaro, María Martha Perretta y Cecilia Jeanneret, junto a la licenciada en Enfermería Rocío Gerzano.

Los encuentros fueron diseñados para trabajar en grupos reducidos, lo que favorece la participación activa y el aprendizaje personalizado.

Temas que se abordan en la formación

El ciclo de capacitación contempla una variedad de temáticas prioritarias para el trabajo diario de enfermería:

*Configuración y correcta realización de electrocardiogramas en niños y adultos.

*Nuevo protocolo para el tratamiento ambulatorio y local de quemaduras y heridas de partes blandas.

*Actualización de conocimientos en RCP, manejo de hipoglucemias y convulsiones.

*Circuito de TBC (detección, alerta y seguimiento de casos).

*Refuerzo de conocimientos sobre inmunizaciones.

Fortalecimiento del sistema de atención primaria de la salud

Desde la Secretaría de Salud destacan que este tipo de acciones forman parte de una política de fortalecimiento del sistema de atención primaria, en el que el rol de la enfermería es clave. La profesionalización, la capacitación continua y el acceso a tecnología son pilares fundamentales para garantizar una atención de calidad y en igualdad de condiciones, tanto en la ciudad como en las zonas rurales.

La importancia de saber manejar el equipamiento

El manejo adecuado del electrocardiógrafo y del desfibrilador externo automático (DEA) resulta fundamental en situaciones críticas, donde el tiempo de respuesta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Saber utilizar estos dispositivos permite a los profesionales de enfermería detectar a tiempo alteraciones cardíacas graves, iniciar maniobras de reanimación con precisión y actuar con seguridad frente a emergencias. Además, una correcta interpretación del electrocardiograma facilita un diagnóstico más rápido por parte del equipo médico y mejora el circuito de derivación de pacientes, especialmente en contextos rurales donde el acceso inmediato a un hospital puede no ser posible.